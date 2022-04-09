Воїни 93-ї ОМБр знищили чергову партію техніки ворога: Російська армія не сильна. Вона просто довга. ФОТОрепортаж
Воїни 93-ї ОМБр Холодний Яр знищили чергову партію техніки ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
"Російська армія не сильна. Вона просто довга. Росія вела багато воєн з різними країнами, але скінчиться її військова міць тут, в Україні", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+41 Саша Пончик
показати весь коментар09.04.2022 17:01
+28 Ksenia VB
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+28 Валентина Саюн
показати весь коментар09.04.2022 17:06
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Те саме монголотатарське іго.
"кабинет Наполеона. Входит гвардеец охраны и видит, как Наполеон тщетно пытается достать книгу с верхней полки шкафа.
- разрешите, екселенц, Вам помочь -я выше;
И достает книгу. Наполеон взял книгу, поблагодарил и сказал:
- запомните юноша, Вы не можете быть "выше" - Вы можете быть только "длиннее"
Як і ця колона.
Не принижайте орду. Не могу сказать, были ли среди моих кочевых предков монголы, но унизительного сравнения с московией не заслужили.
Сама Россія по суті просто довга.
Вона завше претендуе на епітет "великая", Великая Россия.
(на русській "великая" та "большая" це речі зовсім не однакові).
Але це не так. Iнколи ця Iмперія бувала "великая", перебільше "большая", аде зараз вона просто ""длинная".
Тож маемо надію, що Китай ій цю довжину рано чи пізніше вкоротить.