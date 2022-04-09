Воїни 93-ї ОМБр знищили чергову партію техніки ворога: Російська армія не сильна. Вона просто довга. ФОТОрепортаж

Воїни 93-ї ОМБр Холодний Яр знищили чергову партію техніки ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Російська армія не сильна. Вона просто довга. Росія вела багато воєн з різними країнами, але скінчиться її військова міць тут, в Україні", - йдеться у повідомленні.











Також читайте: Трофейний російський БТР-82А воює у складі ЗСУ. ВIДЕО