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Воїни 93-ї ОМБр знищили чергову партію техніки ворога: Російська армія не сильна. Вона просто довга. ФОТОрепортаж

Воїни 93-ї ОМБр Холодний Яр знищили чергову партію техніки ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Російська армія не сильна. Вона просто довга. Росія вела багато воєн з різними країнами, але скінчиться її військова міць тут, в Україні", - йдеться у повідомленні.

Воїни 93-ї ОМБр знищили чергову партію техніки ворога: Російська армія не сильна. Вона просто довга 01
Воїни 93-ї ОМБр знищили чергову партію техніки ворога: Російська армія не сильна. Вона просто довга 02
Воїни 93-ї ОМБр знищили чергову партію техніки ворога: Російська армія не сильна. Вона просто довга 03
Воїни 93-ї ОМБр знищили чергову партію техніки ворога: Російська армія не сильна. Вона просто довга 04
Воїни 93-ї ОМБр знищили чергову партію техніки ворога: Російська армія не сильна. Вона просто довга 05

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Автор: 

армія рф (17373) техніка (1826) 93 окрема механізована бригада (294)


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Топ коментарі
+41
Никогда не думал что так рад буду видеть кучу металлолома.
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09.04.2022 17:01
+28
Довга. Так.
Те саме монголотатарське іго.
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09.04.2022 17:02
+28
Я цю кучу ,а також цифри трупаків колегам показую. Україна дійсно крута таке переживати день в день,вмирати з Краматорськом, Бучею і знову відроджуватись новими Героями. Бережіть себе і Україну
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09.04.2022 17:06
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Никогда не думал что так рад буду видеть кучу металлолома.
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09.04.2022 17:01 Відповісти
Я цю кучу ,а також цифри трупаків колегам показую. Україна дійсно крута таке переживати день в день,вмирати з Краматорськом, Бучею і знову відроджуватись новими Героями. Бережіть себе і Україну
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09.04.2022 17:06 Відповісти
Никогда не думал что с детским трепетом буду рассматривать фотки трупаков с вывернутыми кишками зная что это моксели.
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09.04.2022 17:59 Відповісти
Довга. Так.
Те саме монголотатарське іго.
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09.04.2022 17:02 Відповісти
Є така бувальщина - згадалась якраз. Напишу на російській - як запам'ятав:

"кабинет Наполеона. Входит гвардеец охраны и видит, как Наполеон тщетно пытается достать книгу с верхней полки шкафа.
- разрешите, екселенц, Вам помочь -я выше;
И достает книгу. Наполеон взял книгу, поблагодарил и сказал:
- запомните юноша, Вы не можете быть "выше" - Вы можете быть только "длиннее"

Як і ця колона.
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09.04.2022 17:22 Відповісти
"Длинне на голову. Но эту разницу можна легко устранить" - у цій історії насправді таке закінчення згадують.
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09.04.2022 18:12 Відповісти
Монголы попытались ввести в покорённых территориях того, что стало московией, нормальную, подушную систему налогообложения. Привезли специалистов-администраторов из самого Китая. Не прижилось. Вот когда тебя суой чиоткий пасанчек-князь обдирает как липку, и потом монголам посылает - уот эта намана, эта - паруске! А если берут меньше, по закону и справедливости, но не свои - это страшное, непосильное иго.

Не принижайте орду. Не могу сказать, были ли среди моих кочевых предков монголы, но унизительного сравнения с московией не заслужили.
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09.04.2022 17:25 Відповісти
смерть деградантам,мародерам,**** рашистким,позор,презрение,проклятье навеска!Слава непобедимому народу Украины!Слава воинам свободной Украины!
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09.04.2022 17:07 Відповісти
Я бы вам сказав, що не тільки россійська армія довга.
Сама Россія по суті просто довга.
Вона завше претендуе на епітет "великая", Великая Россия.
(на русській "великая" та "большая" це речі зовсім не однакові).
Але це не так. Iнколи ця Iмперія бувала "великая", перебільше "большая", аде зараз вона просто ""длинная".
Тож маемо надію, що Китай ій цю довжину рано чи пізніше вкоротить.
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09.04.2022 17:09 Відповісти
русский не воин. русские это рабский народ. из раба не может получиться хороший воин.
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09.04.2022 17:28 Відповісти
Досить писати маячню: не знищено, а демілітаризовано!
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09.04.2022 17:29 Відповісти
А то що на другому фото?
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09.04.2022 17:31 Відповісти
Велосипедист
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09.04.2022 17:32 Відповісти
Заряжающая машина для рсзо
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09.04.2022 17:58 Відповісти
Дякую
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09.04.2022 18:13 Відповісти
 
 