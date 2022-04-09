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У пам’ять про вбитих у Краматорську запустили поїзди з квітами на порожніх місцях. ФОТО

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У пам'ять загиблих у Краматорську "Укрзалізниця" у суботу, 9 квітня, залишає порожніми місця в декількох поїздах по всій країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Укрзалізниці.

"Жорстоке вбивство 52 цивільних громадян України російською ракетою на залізничному вокзалі в Краматорську не може бути забутим.  Сьогодні, 9 квітня, в пам'ять загиблих у Краматорську Укрзалізниця залишає порожніми місця в декількох поїздах по всій країні. Замість пасажирів, які могли б бути там, сьогодні на цих місцях поїдуть квіти", - сказано в повідомленні.

У пам’ять про вбитих у Краматорську запустили поїзди з квітами на порожніх місцях 01

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Зазначається, що "від Києва до Чернівців, Трускавця та Рахова, від Одеси до Львова, від Чернівців до Одеси та від Львова до Запоріжжя місця в поїздах під номером 52 будуть порожніми - несучи країною нашу тугу за безвинними жертвами російської агресії, за життями наших громадян, які були відібрані жорстоко та сплановано".

В Укрзалізниці глибоко співчувають родинам загиблих та обіцяють продовжувати робити все можливе і неможливе, щоб і далі рятувати життя наших громадян.

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Автор: 

Краматорськ (653) Укрзалізниця (6845)


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Такs варварсько-звірячі дії РФ вчиняла 8 років в ОРДЛО з 13 квітня 2014 року!Горіти та мучитись за масово вчинене зло всім кацапо-рашистам!!!
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09.04.2022 22:14 Відповісти
 
 