У пам’ять про вбитих у Краматорську запустили поїзди з квітами на порожніх місцях. ФОТО

У пам'ять загиблих у Краматорську "Укрзалізниця" у суботу, 9 квітня, залишає порожніми місця в декількох поїздах по всій країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Укрзалізниці.

"Жорстоке вбивство 52 цивільних громадян України російською ракетою на залізничному вокзалі в Краматорську не може бути забутим. Сьогодні, 9 квітня, в пам'ять загиблих у Краматорську Укрзалізниця залишає порожніми місця в декількох поїздах по всій країні. Замість пасажирів, які могли б бути там, сьогодні на цих місцях поїдуть квіти", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що "від Києва до Чернівців, Трускавця та Рахова, від Одеси до Львова, від Чернівців до Одеси та від Львова до Запоріжжя місця в поїздах під номером 52 будуть порожніми - несучи країною нашу тугу за безвинними жертвами російської агресії, за життями наших громадян, які були відібрані жорстоко та сплановано".

В Укрзалізниці глибоко співчувають родинам загиблих та обіцяють продовжувати робити все можливе і неможливе, щоб і далі рятувати життя наших громадян.

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