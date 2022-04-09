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Російські окупанти встановили блокпост на Варшавській трасі у Ворзелі та розстрілювали мирних мешканців, - Казанський. ВIДЕО

Журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те, що під час окупації Ворзеля російські військові встановили блокпост на Варшавській трасі та розстрілювали цивільних мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

Казанський зазначив: "У Ворзелі російські військові встановили блокпост на Варшавській трасі та вбивали цивільних, які намагалися проїхати повз. Розстріляли авто із людьми. Вбили мотоцикліста. Трупи так і лежали вздовж доріг до сьогодні ще з початку березня".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трупи цивільних громадян вбитих російськими окупантами у Ворзелі. ФОТОрепортаж (18+)

В Ворзеле российские военные установили блокпост на Варшавской трассе и убивали гражданских, которые пытались проехать мимо.

Расстреляли авто с людьми. Убили мотоциклиста. Трупы так и лежали вдоль дорог до сегодняшнего дня еще с начала марта pic.twitter.com/zVPtp5PNjH

— Денис Казанський (@den_kazansky) April 9, 2022

Автор: 

вбивство (3088) Казанський Денис (308) воєнні злочини (1860) Ворзель (18)


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Ні Раха, ні кацапи не мають права на існування. Їбані заліссянські виродки...
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09.04.2022 22:35 Відповісти
Ну то жертимуть один одного незабаром, бо буде гірше втричі чим у дев'яностих...
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09.04.2022 23:32 Відповісти
Лукашенко получил по бульбе клюшкой Видео https://www.youtube.com/watch?v=epmDk7aO6YM
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09.04.2022 22:36 Відповісти
Шкода, мало в'їбали.
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09.04.2022 22:37 Відповісти
Допоможіть з українською пропагандою проти рашистів. Викладайте фото війни з супутнім текстом на алі експрес у відгуках. З дохлими окупантами, з нашими розбомбленими будинками. Звичайно з нових акаунтів
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09.04.2022 22:53 Відповісти
Бедные люди,они не осознавали опасности, думали мирные люди и ничего не грозит, даже не знаю как называть таких отбросов,не могу даже их животными назвать,это просто нелюди.
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09.04.2022 23:09 Відповісти
Справжнє обличчя "русского міра"! 👹😲😠
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10.04.2022 02:08 Відповісти
Ці Орки не мают права на існування це одноклитинні потвори і як казав шаман Габишев це слуги Сатани и задача ЗСУ не брати их в полон а просто розстрилювати як непотріб щоб диявол не зміг ще раз народитися !!!!тильки так на пленеті Земля настанн Мир а самий головний Антихрист який сидить бункері назавжди піде в Ад!!!
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10.04.2022 03:52 Відповісти
 
 