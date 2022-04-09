Російські окупанти встановили блокпост на Варшавській трасі у Ворзелі та розстрілювали мирних мешканців, - Казанський. ВIДЕО

Журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те, що під час окупації Ворзеля російські військові встановили блокпост на Варшавській трасі та розстрілювали цивільних мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Казанський зазначив: "У Ворзелі російські військові встановили блокпост на Варшавській трасі та вбивали цивільних, які намагалися проїхати повз. Розстріляли авто із людьми. Вбили мотоцикліста. Трупи так і лежали вздовж доріг до сьогодні ще з початку березня".

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