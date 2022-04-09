ЗСУ на Чернігівщини знищили велику кількість техніки російських окупантів. ФОТОрепортаж

Українські захисники на Чернігівщині дали бій російським окупантам та знищили велику частину техніки ворога.

Фото оприлюднив один із захисників Чернігова Андрій Кудабеков, інформує Цензор.НЕТ.

"Частина техніки вцілілої передається відповідним підрозділам ЗСУ, а собі ми теж трохи нахоботили... Хвалитися не буду, бо нехай "брати", які хочуть повернутися до пекла, не знають, якіназ них чекають сюрпризи

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