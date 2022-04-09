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Новини Фото Війна
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ЗСУ на Чернігівщини знищили велику кількість техніки російських окупантів. ФОТОрепортаж

Українські захисники на Чернігівщині дали бій російським окупантам та знищили велику частину техніки ворога.

Фото оприлюднив один із захисників Чернігова Андрій Кудабеков, інформує Цензор.НЕТ.

"Частина техніки вцілілої передається відповідним підрозділам ЗСУ, а собі ми теж трохи нахоботили... Хвалитися не буду, бо нехай "брати", які хочуть повернутися до пекла, не знають, якіназ них чекають сюрпризи

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ на Чернігівщині знищили російську "Акацію". ВIДЕО

ЗСУ на Чернігівщини знищили велику кількість техніки російських окупантів 01
ЗСУ на Чернігівщини знищили велику кількість техніки російських окупантів 02
ЗСУ на Чернігівщини знищили велику кількість техніки російських окупантів 03
ЗСУ на Чернігівщини знищили велику кількість техніки російських окупантів 04
ЗСУ на Чернігівщини знищили велику кількість техніки російських окупантів 05
ЗСУ на Чернігівщини знищили велику кількість техніки російських окупантів 06
ЗСУ на Чернігівщини знищили велику кількість техніки російських окупантів 07
ЗСУ на Чернігівщини знищили велику кількість техніки російських окупантів 08

Автор: 

Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+43
Мої Герої!
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09.04.2022 23:25
+15
Красаучики
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09.04.2022 23:18
+14
Те снаряды в коробах ещё можно по кацапам запустить?
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09.04.2022 23:21
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Красаучики
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09.04.2022 23:18 Відповісти
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09.04.2022 23:56 Відповісти
В Украину стройными клиньями потянулись перелётные птицы... "Дикие Гуси".
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10.04.2022 01:21 Відповісти
Тож ніби Чернігівщина була повністю звільнена від окупантів. Шо опять? Чи це раніше?
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10.04.2022 00:01 Відповісти
Те снаряды в коробах ещё можно по кацапам запустить?
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09.04.2022 23:21 Відповісти
Навіть треба.
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09.04.2022 23:38 Відповісти
Ви дочитали статтю до останнього речення?
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09.04.2022 23:43 Відповісти
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09.04.2022 23:22 Відповісти
Саме те,у чому Україну звинувачувала пєтушня у 2014р.
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09.04.2022 23:48 Відповісти
Не уподоляйтесь русне. Это все ******. Там не те больницы чтобы проводить пересадки. Там наскоро оставленные кожно венеричка и подсобные помещения без всякого оборудования. Включите мозг. Кровь из бел запасов брали.
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10.04.2022 00:34 Відповісти
не ну чо. Пол изменить могут. Тут особая квалификация не нужна
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10.04.2022 07:49 Відповісти
Залізяччя.
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09.04.2022 23:24 Відповісти
Мої Герої!
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09.04.2022 23:25 Відповісти
Козаки.
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09.04.2022 23:54 Відповісти
Героям Слава!Низкий поклон!Честь и Хвала!❤️💙
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10.04.2022 01:36 Відповісти
Так на Черниговщине орки сейчас есть или нет? Или это было еще неделю назад?
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09.04.2022 23:34 Відповісти
Есть, но они примерно в том же состоянии, что и техника. Сломались.
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09.04.2022 23:41 Відповісти
ссылка же есть на фейсбук того, кто выложил фотки. Да это старые фото. Выложены в доказательство того, что орки не просто вышли, а их выбивали и убивали.
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09.04.2022 23:41 Відповісти
уже нету.
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09.04.2022 23:47 Відповісти
ВІльна Україна


@portnvateam_new

·
https://twitter.com/portnvateam_new/status/1511582595041136641 6 апр.



Мечта всего прогрессивного человечества

https://twitter.com/i/status/1511582595041136641
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09.04.2022 23:43 Відповісти
Какой сильный и красивый голос у дивчины! Супер исполнение! Нота в ноту.
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10.04.2022 01:18 Відповісти
ЗСУ зовсім не поважають "другу армію світу", про яку мені роками торочили в дискусіях диванні "велікіє".
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09.04.2022 23:51 Відповісти
У Гіркіна-Стрєлкова настрій ні в *****.На Донбасі,виявляється,теж все заглохло.
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09.04.2022 23:51 Відповісти
Так рознесло, що й не розбереш що то було.
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09.04.2022 23:53 Відповісти
Что за боеприпасы на 2-ом фото?
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09.04.2022 23:56 Відповісти
Рискну предположить, что єто ТОР
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10.04.2022 01:06 Відповісти
Или если ответить на поставленньій вопрос, то 9М330
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10.04.2022 01:07 Відповісти
на 7й фотці машина трішки підгоріла. Якщо не рознесло то боєзапас можна ще використати.
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11.04.2022 09:52 Відповісти
Демілітаризація "оркостану" йде за планом! 😁
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10.04.2022 03:13 Відповісти
Черниговщина - это хорошо. Это было.

А что на Юге и Востоке?
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10.04.2022 09:14 Відповісти
Расхерачили *********** братьев, которые всё никак не воюют в Украине
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10.04.2022 11:52 Відповісти
Слава Захисникам України!!!
Смерть московитам ***** та їх сраколизам в УКРАЇНІ !!
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10.04.2022 22:30 Відповісти
 
 