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Новини Фото Війна
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176 іграшок розташували на трибуні перед матчем "Шахтаря" та "Олімпіакоса" на честь загиблих у війні дітей. ФОТО

Перед благодійним матчем між "Шахтарем" та грецьким "Олімпіакосом" на трибуні стадіону у Піреї було розкладено 176 дитячих іграшок.

Про це грецький клуб повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

176 іграшок символізують кількість дітей, які загинули під час війни Росії проти України.

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176 іграшок розташували на трибуні перед матчем Шахтаря та Олімпіакоса на честь загиблих у війні дітей 01
176 іграшок розташували на трибуні перед матчем Шахтаря та Олімпіакоса на честь загиблих у війні дітей 02

Автор: 

діти (5065) футбол (1581)


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Топ коментарі
+9
Интересный ты субъект - почему в твоем бреде пьяном не нашлось места для фашиста-путина и его нацистской армии? Разве тебе не известно что все русские фашисты и нацисты в одном лице развязали эту войну или у тебя иное мнение?
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10.04.2022 01:52
+6
только слёзы.
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10.04.2022 01:01
+6
У мене це не викликає сліз а ненависть до тих, хто довів Україну до стану, який уможливив цю війну і вбивства тисяч українців на їхній же землі.
Чи понесуть усі ці кравчуки, кучми, ющенки, януковичі, порошенки, зеленські відповідальність за це?
Дуже сумнівно.
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10.04.2022 01:19
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только слёзы.
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10.04.2022 01:01 Відповісти
У мене це не викликає сліз а ненависть до тих, хто довів Україну до стану, який уможливив цю війну і вбивства тисяч українців на їхній же землі.
Чи понесуть усі ці кравчуки, кучми, ющенки, януковичі, порошенки, зеленські відповідальність за це?
Дуже сумнівно.
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10.04.2022 01:19 Відповісти
Интересный ты субъект - почему в твоем бреде пьяном не нашлось места для фашиста-путина и его нацистской армии? Разве тебе не известно что все русские фашисты и нацисты в одном лице развязали эту войну или у тебя иное мнение?
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10.04.2022 01:52 Відповісти
Будь ласка, з моїм пояснення ви можете https://natribu.org/ua/ ознайомитися тут.
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10.04.2022 02:00 Відповісти
сіре пояяснення. путінка ти. нах!
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10.04.2022 06:27 Відповісти
Мы все заложники своей глупости! И скидывать вину только на Кучму и Кравчука нельзя.

И не 176 детей, больше
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10.04.2022 04:03 Відповісти
А не бачиш вини ЄС, штатів і іже з ними у потворстві 2008-го? У 2014-му? На що вони надіялись? Путін мими них пройде і тільки Україною вдовольниться? Всьому світу біда
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10.04.2022 06:34 Відповісти
Ну як тут можно це коментувати ???тилькикризь сльози ,це жах !на думку спадае тильки одне річ ,це помста і помста і ще раз помста!!!В Украіни терминово треба створювати свій МОСАД щоб якось заспокоював душу що ці одноклитинні орки раптом в один чудовий день просто загинуть десь там при надзвичайних обставинах!!!!
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10.04.2022 03:27 Відповісти
к сожалению эта цифра намного больше, недели две назад только в Мариуполе из 5000 мирных около 200 детей промелькнула такая информация. реальные потери узнаем только после победы Украины.
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10.04.2022 07:11 Відповісти
один из уважаемых многими журналистов назвал цифру 20тыс.я думаю,эту ближе к истине.Царствие небесное украинским людям,ушедшим вследствие рашистско-украинской войны!Слава защитникам Мариуполя!
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10.04.2022 08:03 Відповісти
так,войну в наш Украинский Дом привели все до единого политики,начиная с коммуняки Кравчука с Кучмой и заканчивая тимошенками,порошенками,зеленскими с его гнилой свитой.Рогенко должен был избавиться от татарчуков,арахамий и т.п.швали,а притянул ещё и медведчука,в 14ггоду с гонтаревой завел в нашу страну Тинькофф банк,потом симочки,свинарчуки,пр.мерзота.зеля истинный колаборационист.Но героическая борьба дала ему шанс стать лучше и он его использует.Главный виновника этой войне ленивый несведущий ведомый народ.Мы изменим все,мы станем другими,только контроль власти,никакого спуска.Слава Украине!Разом до Велико1 Перемоги!
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10.04.2022 07:59 Відповісти
канаТскіє ольгієвци виповзли?
))
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10.04.2022 10:18 Відповісти
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10.04.2022 12:23 Відповісти
Нихерасе ботов свинорюзгих повылазило))
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10.04.2022 12:39 Відповісти
 
 