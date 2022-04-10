176 іграшок розташували на трибуні перед матчем "Шахтаря" та "Олімпіакоса" на честь загиблих у війні дітей. ФОТО

Перед благодійним матчем між "Шахтарем" та грецьким "Олімпіакосом" на трибуні стадіону у Піреї було розкладено 176 дитячих іграшок.

Про це грецький клуб повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

176 іграшок символізують кількість дітей, які загинули під час війни Росії проти України.

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