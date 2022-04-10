Росіяни розстрілювали цивільних громадян на в'їзді до Макарова,- Казанський. ФОТОрепортаж

Журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те, як російські розстрілювали людей, які намагалися проїхати вздовж міста Макарова.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

"Розстріляні та спалені автомобілі цивільних на в'їзді до Макарова. Тут були позиції російських військових, розстрілювали тих, хто намагався проїхати.

Один автомобіль роздавлений танком. Усередині машин мертві, люди, що згоріли.

Одна й та сама картина подібних жахливих звірств по всій Київській області, де побували карателі", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Макарові на Київщині виявили 132 розстріляних тіла, селище зруйноване на 40%, - селищний голова Токар







