УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11727 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
10 843 5

Росіяни розстрілювали цивільних громадян на в'їзді до Макарова,- Казанський. ФОТОрепортаж

Журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те, як російські розстрілювали людей, які намагалися проїхати вздовж міста Макарова.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

"Розстріляні та спалені автомобілі цивільних на в'їзді до Макарова. Тут були позиції російських військових, розстрілювали тих, хто намагався проїхати.

Один автомобіль роздавлений танком. Усередині машин мертві, люди, що згоріли.

Одна й та сама картина подібних жахливих звірств по всій Київській області, де побували карателі", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Макарові на Київщині виявили 132 розстріляних тіла, селище зруйноване на 40%, - селищний голова Токар

Росіяни розстрілювали цивільних громадян на вїзді до Макарова,- Казанський 01
Росіяни розстрілювали цивільних громадян на вїзді до Макарова,- Казанський 02
Росіяни розстрілювали цивільних громадян на вїзді до Макарова,- Казанський 03
Росіяни розстрілювали цивільних громадян на вїзді до Макарова,- Казанський 04

Автор: 

Казанський Денис (308) Макарів (22)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как теперь по-человечески похоронить людей из раздавленной Таврии?((((
Мрази
показати весь коментар
10.04.2022 08:12 Відповісти
***** РОССИИ !!!
показати весь коментар
11.04.2022 03:34 Відповісти
 
 