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Росіяни розстрілювали цивільних громадян на в'їзді до Макарова,- Казанський. ФОТОрепортаж
Журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те, як російські розстрілювали людей, які намагалися проїхати вздовж міста Макарова.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.
"Розстріляні та спалені автомобілі цивільних на в'їзді до Макарова. Тут були позиції російських військових, розстрілювали тих, хто намагався проїхати.
Один автомобіль роздавлений танком. Усередині машин мертві, люди, що згоріли.
Одна й та сама картина подібних жахливих звірств по всій Київській області, де побували карателі", - зазначив він.
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