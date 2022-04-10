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Російські окупанти обстріляли школу та дві багатоповерхівки в Сєверодонецьку, жертв немає, - Гайдай. ФОТО

Окупанти обстріляли школу та два багатоповерхові будинки в Сєверодонецьку Луганської області, жертв немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у телеграм-каналі.

"Ворожі обстріли сталися вранці 10 квітня. В одному з під'їздів вщент вигоріли квартири з першого до п'ятого поверху. Пожежники локалізували загоряння та евакуювали двох місцевих жителів 1938 року, які ще залишалися в цьому неодноразово потерпілому будинку. Ще одне загоряння після влучення російського снаряду сталося по-сусідству. Як наслідок, вигоріли три квартири на п'ятому поверсі. На щастя, без жертв. Постраждала і будівля однієї зі шкіл, розташованої поруч", - написав Гайдай.

Російські окупанти обстріляли школу та дві багатоповерхівки в Сєверодонецьку, жертв немає, - Гайдай 01

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Російські окупанти обстріляли школу та дві багатоповерхівки в Сєверодонецьку, жертв немає, - Гайдай 02

Також він повідомив, що за минулу ніч було зруйновано два будинки в Лисичанську та Камишевасі-1.

Також читайте: Опівночі ворог завдав чергового удару по Сєверодонецьку - спалахнула багатоповерхівка, - Гайдай

Автор: 

обстріл (28472) Сєверодонецьк (508) школа (2212) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


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"Нова Чорнобаївка". ЗСУ завдали п"ятого удару по аеродрому в Мелітополі.
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10.04.2022 08:56 Відповісти
 
 