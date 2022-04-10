Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині. ФОТОрепортаж
Населені пункти Богданівка та Велика Димерка у Броварському районі на Київщині зазнали суттєвих руйнувань внаслідок російської окупації.
Відповідні фото опублікував у телеграм-каналі журналіст Ігор Захаренко, інформує Цензор.НЕТ.
На фото також видно розбиту ворожу техніку.
Топ коментарі
+13 Валентина Саюн
показати весь коментар10.04.2022 09:59
+13 Александр Товба
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+10 andant 1000
показати весь коментар10.04.2022 09:57
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А потом будут говорить "русский народ не виноват!", "Stop hating russians!"
ВСЕ ЫМПЕРИИ рано или поздно разваливаются, развал москалькой идет уже больше века и близится к финалу, мы все являемся свидетелями ее жуткой агонии (кусающей змеи в смертельных конвульсиях)!
Звісно, кацапські назви ні до чого, але все ж...