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Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині. ФОТОрепортаж

Населені пункти Богданівка та Велика Димерка у Броварському районі на Київщині зазнали суттєвих руйнувань внаслідок російської окупації.

Відповідні фото опублікував у телеграм-каналі журналіст Ігор Захаренко, інформує Цензор.НЕТ.

На фото також видно розбиту ворожу техніку.

Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині 01
Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині 02
Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині 03
Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині 04
Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині 05
Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині 06
Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині 07
Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині 08
Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині 09
Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині 10
Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині 11
Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині 12
Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині 13
Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині 14
Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині 15
Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині 16
Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині 17
Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині 18
Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині 19
Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині 20
Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині 21

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни 93-ї ОМБр знищили чергову партію техніки ворога: Російська армія не сильна. Вона просто довга. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17373) Бровари (280) Київська область (4025) техніка (1826)


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Топ коментарі
+13
Такі фото і використовує офіс президента не тільки для трибуналу, а також для агітації припинення війни. Розислали гончих в частини,зробили органи для агітації за кордоном. Тільки міста і села і надалі рушать рашисти,а за кордоном працюють канали не від Зеленського, а від журналістів з зони війни. Тримайтесь і перемагайте. Україна понад усе
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10.04.2022 09:59
+13
А ще треба згадати , як дуже багато в Україні до війни казали :"какаяразніца!". А зараз :"ми празрєлі!". А що , до цього кацапи були людьми ? А бувша Югославія , Грузія , Сірія .. Майже всі масові вбивства та геноцид їхня справа . А до цього були Чехословаччина , Угорщина , Афганістан . І , нарешті , скільки сторіч ці виродки знущаються над Україною ! Після всього цього ще треба було "празрєвать"? Цю недокраїну треба було давно розвалити .
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10.04.2022 10:22
+10
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/11486 https://t.me/Pravda_Gerashchenko/11486


А потом будут говорить "русский народ не виноват!", "Stop hating russians!"
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10.04.2022 09:57
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https://t.me/Pravda_Gerashchenko/11486 https://t.me/Pravda_Gerashchenko/11486


А потом будут говорить "русский народ не виноват!", "Stop hating russians!"
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10.04.2022 09:57 Відповісти
А ще треба згадати , як дуже багато в Україні до війни казали :"какаяразніца!". А зараз :"ми празрєлі!". А що , до цього кацапи були людьми ? А бувша Югославія , Грузія , Сірія .. Майже всі масові вбивства та геноцид їхня справа . А до цього були Чехословаччина , Угорщина , Афганістан . І , нарешті , скільки сторіч ці виродки знущаються над Україною ! Після всього цього ще треба було "празрєвать"? Цю недокраїну треба було давно розвалити .
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10.04.2022 10:22 Відповісти
Такі фото і використовує офіс президента не тільки для трибуналу, а також для агітації припинення війни. Розислали гончих в частини,зробили органи для агітації за кордоном. Тільки міста і села і надалі рушать рашисти,а за кордоном працюють канали не від Зеленського, а від журналістів з зони війни. Тримайтесь і перемагайте. Україна понад усе
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10.04.2022 09:59 Відповісти
Касап ничего создать не может а только рушить и ломать. Это у них в крови.
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10.04.2022 10:08 Відповісти
Вот, смотрю на фото сожженной кацапской техники и задаюсь вопросом: ОНО РЖАВОЕ, потому что окислилось во время пожара или было уже ржавым до покраски (сгорела краска)!??
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10.04.2022 10:21 Відповісти
А я мрію проснутися і побачити такою ж іржавою , а головне згорілою їхню маскву і решту їхніх "гарадов".
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10.04.2022 10:26 Відповісти
Рим когда то весь блестел в имперском золоте и красовался белокаменными дворцами знати, а потом пал!
ВСЕ ЫМПЕРИИ рано или поздно разваливаются, развал москалькой идет уже больше века и близится к финалу, мы все являемся свидетелями ее жуткой агонии (кусающей змеи в смертельных конвульсиях)!
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10.04.2022 10:45 Відповісти
Не зрівнюйте Римську Імперію з терористичною недокраїною з такими ж недолюдьми ! Вони й зараз відстають в розвитку від того Риму . Та імперія розпалась на багато цивілізованих країн , а цих виродків треба знищити .
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10.04.2022 11:45 Відповісти
Любая ИМПЕРИЯ живет за счет захвата новых провинций и выжимания с них всех "соков как с лимона" для благополучия и поддержания высокого уровня жизни в метрополии, все остальное это лишь часности и особенности, а так как я пишу об общих закономерностях исторической перспективы (развала империи), то тонкости уже не так важны как сама суть!
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10.04.2022 12:00 Відповісти
Тепер 21 сторіччя !!! І коли це росія була великою ?
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10.04.2022 12:52 Відповісти
Она была и есть ЫМПЕРИЯ по факту и по сути (а ее "вяличие" или нищета меня соверщенно как-то не волнует)!
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10.04.2022 13:04 Відповісти
Две версии правильные.
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10.04.2022 10:46 Відповісти
судя по цвету тепература горения была где-то 250 С, но колеса не все погорели, а ржавчина РАВНОМЕРНАЯ по всему корпусу, то напрашивается вывод, что она уже была под краской!
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10.04.2022 12:04 Відповісти
Фото разшушенных жизней и уничтоженных домов с подпистью "руZкий мир" должен увидеть весь земной шар, чтобы ни в одном уголке мира не было иллюзий что несет с собой раисся.
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10.04.2022 10:36 Відповісти
Горіть у пеклі москалі!
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10.04.2022 10:42 Відповісти
Район вулиць Петровського, Пушкіна, Курчатова.
Звісно, кацапські назви ні до чого, але все ж...
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10.04.2022 10:59 Відповісти
Ви праві , ці назви як магнітом притягують різну гидоту .
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10.04.2022 11:49 Відповісти
Та ні, то просто збіг обставин. Той район близький до залізниці зі сторони якої прийшли орки.
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10.04.2022 13:06 Відповісти
 
 