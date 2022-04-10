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Новини Фото Війна
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Прикордонники відбили ворожу атаку на Луганщині і взяли полоненого, - Держприкордонслужба. ФОТО

На Луганщині прикордонники відбили ворожу атаку і взяли полоненого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Це уже була четверта спроба наступу рашистів", – розповів офіцер з позивним Рой, який організовує оборону цієї позиції.

"Розгубленості немає, є розуміння відповідальності за життя підлеглих. Ти маєш виконувати бойове завдання, не піддаючись емоціям. Одна неправильна команда – вартує життя побратимів", – розповідає Рой.

Як зазначається, цього разу війська РФ знову спробували непомітно підкрастися до позицій наших бійців. Прикордонники щедро пригостили орків свинцем.

"Від пострілів ті щурі почали розбігатися, ще більше наражаючись на кулі захисників України. Кілька загарбників залишилися піддобрювати український чорнозем, а один поранений благав не стріляти і здався", - інформують у Держприкордонслужбі.

Також повідомляється, що полонений, уродженець Стаханова, зізнався, що з 2019 року "служить" артилеристом. Чи причетний він до обстрілів мирних українців, ще з’ясовуватимуть.

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Прикордонники відбили ворожу атаку на Луганщині і взяли полоненого, - Держприкордонслужба 01
Прикордонники відбили ворожу атаку на Луганщині і взяли полоненого, - Держприкордонслужба 02

Автор: 

армія рф (17373) Держприкордонслужба ДПСУ (5985) полон (1562) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+17
Герої! Бережи вас Господь та Матінка Божа.
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10.04.2022 10:45
+17
А как-же, блин, "артиллеристов в плен не берем"? Назвался "артиллеристом", полезай в черный мешок - старая украинская пословица... Этот ***** херячил украинские города с безопасного, как ему казалось, расстояния и балдел от этого. Нахера его брать в плен? Какая гуманность?
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10.04.2022 10:53
+16
Лезут и лезут кацапские тараканы. Дихлофосом их травить,что ли?
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10.04.2022 10:47
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орки поехали- артиллеристов заместо пяхоты в бой кидать
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10.04.2022 10:44 Відповісти
Герої! Бережи вас Господь та Матінка Божа.
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10.04.2022 10:45 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2022/4/10/462900/%D0%BC https://charter97.org/ru/news/2022/4/10/462900/

Картоплянка гадить...
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10.04.2022 10:46 Відповісти
Лезут и лезут кацапские тараканы. Дихлофосом их травить,что ли?
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10.04.2022 10:47 Відповісти
Хєрой-міротворєц із молодих республік в кітайскії кросах.
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10.04.2022 12:39 Відповісти
Просто убивать достаточно. Дихлофос и от мух пригодится
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11.04.2022 01:12 Відповісти
Только бинты зря потратили...
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10.04.2022 10:48 Відповісти
Літак полетів на повному форсажі .. тільки що і повітряна тривога уже 20хв
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10.04.2022 10:48 Відповісти
Донецк?
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10.04.2022 10:52 Відповісти
Так наши обещали артиллеристов в плен не брать - вот и посылают, чтобы не сдавались )))
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10.04.2022 10:51 Відповісти
Чому ніде поставити вподобайки?
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10.04.2022 10:51 Відповісти
Нах,я было брать орка в плен?
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10.04.2022 10:52 Відповісти
А как-же, блин, "артиллеристов в плен не берем"? Назвался "артиллеристом", полезай в черный мешок - старая украинская пословица... Этот ***** херячил украинские города с безопасного, как ему казалось, расстояния и балдел от этого. Нахера его брать в плен? Какая гуманность?
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10.04.2022 10:53 Відповісти
Рой- позывной то что надо, не связывайтесь с Роем пчел, не выживите! Здохните, идите на удобрения, что б вас псы дикие растаскали по посадкам. Ни дна вам , мразям, ни покрышки, кацапы проклятые и чертом и Богом!
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10.04.2022 11:00 Відповісти
"артиллеристов в плен не берем". © Ну-у-у это больше страшилка, чем реальный призыв, притом не официальный. Давайте и мы, ua-комментаторы, не будем уподобляться руZZким оркам.
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10.04.2022 11:41 Відповісти
І українськими гривнями вже запасся, підарас!..
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10.04.2022 11:42 Відповісти
Гривні у цього ******** звідки? Їм що "жалование" (слово якесь дурнувате) гривнями видають, фублей вже не вистачає.
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10.04.2022 11:43 Відповісти
ця твпрюка уже з нашими грошима 1 в наших крос1вках,воно щнущалрсь над нашими людьми,мародерило,бидлр сцикливые,а тепер поаче?Ви серйощно????!!!!накуя?
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10.04.2022 15:35 Відповісти
 
 