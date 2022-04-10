Прикордонники відбили ворожу атаку на Луганщині і взяли полоненого, - Держприкордонслужба. ФОТО

На Луганщині прикордонники відбили ворожу атаку і взяли полоненого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Це уже була четверта спроба наступу рашистів", – розповів офіцер з позивним Рой, який організовує оборону цієї позиції.

"Розгубленості немає, є розуміння відповідальності за життя підлеглих. Ти маєш виконувати бойове завдання, не піддаючись емоціям. Одна неправильна команда – вартує життя побратимів", – розповідає Рой.

Як зазначається, цього разу війська РФ знову спробували непомітно підкрастися до позицій наших бійців. Прикордонники щедро пригостили орків свинцем.

"Від пострілів ті щурі почали розбігатися, ще більше наражаючись на кулі захисників України. Кілька загарбників залишилися піддобрювати український чорнозем, а один поранений благав не стріляти і здався", - інформують у Держприкордонслужбі.

Також повідомляється, що полонений, уродженець Стаханова, зізнався, що з 2019 року "служить" артилеристом. Чи причетний він до обстрілів мирних українців, ще з’ясовуватимуть.

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