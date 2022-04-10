Тіло поліцейського, застреленого російським снайпером, виявили у братській могилі в Бучі, - Нєбитов. ФОТОрепортаж
Оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Бучанського районного управління Юрій Чабах був застрелений російським снайпером у Бучі.
Про це у Facebook повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні під час огляду тіл з масового захоронення виявили і тіло поліцейського.
Старший лейтенант поліції Юрій Чабах, оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Бучанського районного управління, за попередніми даними був застрелений російським снайпером під час бойових дій в місті.
Висловлюємо співчуття близьким нашого колеги. Пишаємось кожним поліцейським, який віддано захищає українських громадян, часом навіть ціною власного життя", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
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