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Тіло поліцейського, застреленого російським снайпером, виявили у братській могилі в Бучі, - Нєбитов. ФОТОрепортаж

Оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Бучанського районного управління Юрій Чабах був застрелений російським снайпером у Бучі.

Про це у Facebook повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час огляду тіл з масового захоронення виявили і тіло поліцейського.

Старший лейтенант поліції Юрій Чабах, оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Бучанського районного управління, за попередніми даними був застрелений російським снайпером під час бойових дій в місті.

Висловлюємо співчуття близьким нашого колеги. Пишаємось кожним поліцейським, який віддано захищає українських громадян, часом навіть ціною власного життя", - зазначив він.

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Тіло поліцейського, застреленого російським снайпером, виявили у братській могилі в Бучі, - Нєбитов 01
Тіло поліцейського, застреленого російським снайпером, виявили у братській могилі в Бучі, - Нєбитов 02
Тіло поліцейського, застреленого російським снайпером, виявили у братській могилі в Бучі, - Нєбитов 03
Тіло поліцейського, застреленого російським снайпером, виявили у братській могилі в Бучі, - Нєбитов 04
Тіло поліцейського, застреленого російським снайпером, виявили у братській могилі в Бучі, - Нєбитов 05

Автор: 

Нацполіція (15168) Буча (542) Нєбитов Андрій (189)


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Топ коментарі
+16
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10.04.2022 21:57
+10
Російського населення неіснує. То фейк. Є біснуваті людиноподібні
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10.04.2022 22:09
+9
На початок окупації Бучу залишили представники УСІХ органів державної влади Керівництво Київської області переконувало мера, що ніякої окупації НЕ БУДЕ На всю Бучу теробороні було видано ЛИШЕ ШІСТЬ автоматів, які воєнком ЗАБРАВ, коли втікав до Білогородки
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10.04.2022 22:01
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10.04.2022 21:57 Відповісти
"Оперуповноважений з розкриття злочинів проти особи..." 😕
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10.04.2022 21:59 Відповісти
На початок окупації Бучу залишили представники УСІХ органів державної влади Керівництво Київської області переконувало мера, що ніякої окупації НЕ БУДЕ На всю Бучу теробороні було видано ЛИШЕ ШІСТЬ автоматів, які воєнком ЗАБРАВ, коли втікав до Білогородки
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10.04.2022 22:01 Відповісти
Ким б..для доведено???много Тата поліцейський вивіз з під бомб.не треба всіх за одно
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10.04.2022 22:43 Відповісти
Якщо кацапи знищують населення України, то на це потрібно відповідати (обов'язково) так само - вбивати російське населення і знищувати російські цивільні російські об'єкти. Або путін нападе??
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10.04.2022 22:03 Відповісти
Російського населення неіснує. То фейк. Є біснуваті людиноподібні
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10.04.2022 22:09 Відповісти
це точно! тому потрібно обов'язково їх знищувати
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10.04.2022 22:22 Відповісти
Нелюблю насильство,але ця нечисть антагоністична природі,й ми зобов'язані їх знищувати. Іншого недано
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10.04.2022 22:32 Відповісти
Після першого такого ж випадку ***** оголосить всеросійську мобілізацію, їх 140 млн. а нас 40 і що це дасть.
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10.04.2022 23:20 Відповісти
вони й так мобілізують усіх, кого можуть. У 2014 році українську територію здавали тому, що говорили : " не провокуйте, а то путін нападе((;; "
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10.04.2022 23:30 Відповісти
е рашиськи Раби,деграданти,завислиа1 злодюги та вбивц1,загибель ярких розпочалася 24лютого 2022року 1 триватиме,поки не настане повний крах недр1мпер11.Слава Укра1н1!М1с1я Укра1ни-знишення рашиського зла
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10.04.2022 22:17 Відповісти
Если бы нормально народ вооружили хер бы так вольготно себя кацапье чувствовало на захваченных территориях. Нам надо брать в пример Швейцарию, где каждый от 18 до 60лет лет вне зависимости от пола месяц в год проходит военную подготовку и имеет личное обмундирование и оружие.
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10.04.2022 22:58 Відповісти
 
 