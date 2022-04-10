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Тероборона Запорізької області витягла з річки покинуту російську БМП. ФОТОрепортаж

Неподалік Гуляйполя бійці Запорізької тероборони дістали з річки БМП-3, яку покинули окупанти.

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Фахівці ремонтного підрозділу дослідили техніку.

Хоча вона декілька діб була у воді, двигун з ладу не вийшов. Тож трофейну БМП відправлять на ремонт.

З водойми БМП-3 окупантів дістали двома американськими тракторами "Джон Дір". Місцеві фермери допомогли бійцям ТрО".

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Тероборона Запорізької області витягла з річки покинуту російську БМП 01
Тероборона Запорізької області витягла з річки покинуту російську БМП 02

Автор: 

Запорізька область (3605) тероборона (386)


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Топ коментарі
+35
ні на ремонт там гармата у 100 мм- добре для підтримки піхоти
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10.04.2022 22:02
+27
Є інфа, що колону розбили ))) дофіга трупів, більше 1500. Ще не 100%
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10.04.2022 21:57
+13
Дай бог чтобы все так и было.
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10.04.2022 22:16
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на металл пойдет
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10.04.2022 21:57 Відповісти
ні на ремонт там гармата у 100 мм- добре для підтримки піхоти
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10.04.2022 22:02 Відповісти
100 и 30 мм, для тех кто не в курсе).
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10.04.2022 22:07 Відповісти
там ещё пулемета в носовой части слева и с право
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11.04.2022 09:04 Відповісти
да ещё а Джин Диры вышли из рашки, а то сайт работает ватный
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11.04.2022 09:06 Відповісти
Может показаться на первый взгляд что машина хорошая...Но эти машины при попадании птура или даже РПГ 7, распыляются буквально на молекулы, потому как моментально детонирует БК до 100 мм пушки и эту машину разносит на куски, для экипажа и десанта просто никаких шансов....
Этого достичь можно даже с пулемета 12.7, если шить ее в то место где боеукладка..
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10.04.2022 22:32 Відповісти
И вывод какой? Всем армиям мира списать БМП и БТР и пересесть на пикапы Тойота?
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10.04.2022 22:34 Відповісти
а это только в ру армии техника ползёт впереди пехоты
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10.04.2022 22:53 Відповісти
А ТЫ ПОБРОБУЙ С РПГ 7.. ПОДОЙДИ ПРИЦЕЛЬСЯ ВЫСТРЕЛИ,,ОБОСРАТСЯ МОЖНО НО МНЕ ТИКАТЬ НЕКУДА НО ОРЖИЯ ДАЖЕ ПРИМИТИВНОГО НЕТ БО ВОРЮГИ БОЯЛИСЬ ВООРУЖАТЬ ЛЮДЕЙ А ОНИ НАС ЗА ЧЕЛОВЕКОВ НЕ СЧИТАЮТ
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11.04.2022 19:21 Відповісти
в ремонт і до найважливішої справи -нищити кацапню!
після перемоги на металобрухт
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10.04.2022 22:03 Відповісти
Отбуксируют к ремонтникам и будет лучше, чем с завода сошла.
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10.04.2022 22:07 Відповісти
Там що, на фото валянки з неї витрусили? А лапті були?
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10.04.2022 22:10 Відповісти
Ні, в лаптях кацапи тікали. Лапті - то їхнє ВСЬО, вони їх не пожуть залишити.
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11.04.2022 08:35 Відповісти
Є інфа, що колону розбили ))) дофіга трупів, більше 1500. Ще не 100%
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10.04.2022 21:57 Відповісти
тоже читал. ждем подтверждения.
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10.04.2022 22:01 Відповісти
А ссылкой поделиться с коллегами?
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10.04.2022 22:06 Відповісти
поищу. но не обещаю. гдето за поребриком.
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10.04.2022 22:08 Відповісти
Был пост мэра Харькова, что раздолбали большую колону на подходах к Изюму. Но без подробностей. Подробностями будут теперь кацапы заниматься. Комплектация,упаковка, сортировка, отправка.
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10.04.2022 22:13 Відповісти
Це не те. Щойно ************
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10.04.2022 22:14 Відповісти
Чию колону і де?
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10.04.2022 22:05 Відповісти
Та кацапську, що за запитання?
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10.04.2022 22:12 Відповісти
Схоже ото і весь наступ з Ізюма. Вони якось нашкрябали дивізію (4 полки). Навіть до поля бою не доїхали.
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10.04.2022 22:06 Відповісти
Інформація не з преси
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10.04.2022 22:11 Відповісти
Дай бог чтобы все так и было.
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10.04.2022 22:16 Відповісти
Это потери той ,что на Купянск шла и по которой точками ударили или уже новая ?
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10.04.2022 22:28 Відповісти
Больше 1500 погибших ,как то сомнительно(чем это так можно было ударить ) может быть больше 150
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10.04.2022 22:32 Відповісти
Якщо колона 12 км, то навряд чи 150 цапів там було.
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10.04.2022 22:43 Відповісти
12км это растянутая колонна и я не представляю каким таким чудо оружием надо было бить ,чтобы было столько трупов
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10.04.2022 23:14 Відповісти
де?
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10.04.2022 22:46 Відповісти
Не судите строго Арестович говорил что по ж/д Купянска 4 точки У отправили за Краматорск. Там у орков перевалочная база. Больше нигде не слышал.
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10.04.2022 22:50 Відповісти
Это было вчера ,а тут говорят уже о сегодняшних свежих потерях вроде бы аж 1500 убитыми
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10.04.2022 23:17 Відповісти
Ну отлично, если так. Просто такие потери возможны если толпа только прибыла на поездах и разгружается сама и технику свою разгружает. А растянутая колонна ...
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10.04.2022 23:26 Відповісти
"Скоро буде 20 тис.! Стежте за оновленнями", - Міноборони про втрати російських окупантів
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10.04.2022 23:31 Відповісти
когда и где??
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21.04.2022 21:24 Відповісти
Украинская дивизия "ДжонДиров" скоро маршем на москвабад пойдет)
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10.04.2022 22:02 Відповісти
там в белгороде заваруха. опять по своим москальня шмаляет.
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10.04.2022 22:06 Відповісти
Скоро вони продовжать там ще й дітей гвалтувати, бо орки - то така тупа істота, що навіть не розуміє що робить.
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10.04.2022 22:15 Відповісти
БМП 3 мало не бывает.Добре.
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10.04.2022 22:06 Відповісти
Из какого говна эта вундервафля сделана? Потянули за буксировочный крюк - так его с корпуса вырвало!!! Это бронесталь? Из совковой БМДехи вырвать крюк было невозможно! Только порвать трос или разогнуть крюк !!
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10.04.2022 22:07 Відповісти
Люминий,сэр).
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10.04.2022 22:09 Відповісти
Из люминя делают БМДехи СЭР !!! а БМПехи должны делать из бронестали. Ну по крайней мере так раньше было.
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10.04.2022 22:16 Відповісти
"Должны" тут не причем. БМП 3 была первой с алюминиевым корпусом, 30 лет назад, к слову, про "раньше").
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10.04.2022 22:19 Відповісти
я застал только БМП 2, напрочь железный аппарат. БПМ 3 не видел живьем.
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10.04.2022 22:25 Відповісти
ну так три джондіра тягнули Бачив відео, коли слабенький трактор рвали навпіл.
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10.04.2022 22:11 Відповісти
ну так на то и "слабенький трактор", что бы его рвали. А буксировочный крюк должен крепиться к силовому узлу корпуса именно для того что бы его было НЕВОЗМОЖНО вырвать, а тут он прикреплен к листу из говностали толщиной в 5 мм.
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10.04.2022 22:21 Відповісти
слава рашинской абаронной прамишлєності
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10.04.2022 22:37 Відповісти
10мм.
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11.04.2022 22:03 Відповісти
это крюк фанерную армату буксировать
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10.04.2022 22:26 Відповісти
Видимо так и должно быть
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10.04.2022 23:38 Відповісти
Нафіга розповідати про фермерів? Щоб їх родичів в сусідньому селі росіяни закопали в ямі? Комусь хайп а комусь горе
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11.04.2022 11:18 Відповісти
ОГО ЭТО БМД (ДЛЯ АЭРО ДЕСАНТА 100 мм ГЛАТКОСТВОЛЬНАЯ) ДОРОГАЯ КЛАССНАЯ ВЕЩЬ СОЛЯРЫ ЖРЁТ НО ДА ВЕЩЬ..ТАКУЮ НА ЗАДНЕМ ДВОРЕ ИМЕТЬ А НЕ С ГОЛОЙ ЖОПОЙ И ЬЕЗ ОРУЖИЯ ВСТРЕТИЛИ БРАТУШЕК..ПО КОНЧЕ ЗАСПЕ НИЧЕГО НЕ УПАЛО ТВАРИ ВСЕ МОИ НАЛОГИ СПИОНЕРИЛИ
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11.04.2022 19:16 Відповісти
Від Гуляйполя на БЕРДЯНСЬК пряма дорога.

БЕРДЯНСЬК може стати ключем до розблокування Маріуполя.
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12.04.2022 01:46 Відповісти
Враховуючи особливості психічного стану загарбників,

думаю, що якби Сили оборони України звільнили Бердянськ і таким чином опинились в тилу ворожого угруповання, яке блокує і обстрілює Маріуполь з заходу,

то у тому ворожому угрупованні одразу відбулися б такі психічні процеси, внаслідок яких те угруповання розбіглося б дуже швидко, боючись опинитися без постачання БК, пального і їжі, і головне - боючись опинитися в блокаді.
...

(Хоча через Волноваху, звичайно, більш зручне транспортне сполучення.)
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12.04.2022 01:48 Відповісти
 
 