Тероборона Запорізької області витягла з річки покинуту російську БМП. ФОТОрепортаж

Неподалік Гуляйполя бійці Запорізької тероборони дістали з річки БМП-3, яку покинули окупанти.

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Фахівці ремонтного підрозділу дослідили техніку.

Хоча вона декілька діб була у воді, двигун з ладу не вийшов. Тож трофейну БМП відправлять на ремонт.

З водойми БМП-3 окупантів дістали двома американськими тракторами "Джон Дір". Місцеві фермери допомогли бійцям ТрО".

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