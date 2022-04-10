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Тероборона Запорізької області витягла з річки покинуту російську БМП. ФОТОрепортаж
Неподалік Гуляйполя бійці Запорізької тероборони дістали з річки БМП-3, яку покинули окупанти.
Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Фахівці ремонтного підрозділу дослідили техніку.
Хоча вона декілька діб була у воді, двигун з ладу не вийшов. Тож трофейну БМП відправлять на ремонт.
З водойми БМП-3 окупантів дістали двома американськими тракторами "Джон Дір". Місцеві фермери допомогли бійцям ТрО".
Топ коментарі
+35 Шимус
показати весь коментар10.04.2022 22:02
+27 Вололо Трололо
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+13 Дмитрий Гайдарченко
показати весь коментар10.04.2022 22:16
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Этого достичь можно даже с пулемета 12.7, если шить ее в то место где боеукладка..
після перемоги на металобрухт
БЕРДЯНСЬК може стати ключем до розблокування Маріуполя.
думаю, що якби Сили оборони України звільнили Бердянськ і таким чином опинились в тилу ворожого угруповання, яке блокує і обстрілює Маріуполь з заходу,
то у тому ворожому угрупованні одразу відбулися б такі психічні процеси, внаслідок яких те угруповання розбіглося б дуже швидко, боючись опинитися без постачання БК, пального і їжі, і головне - боючись опинитися в блокаді.
...
(Хоча через Волноваху, звичайно, більш зручне транспортне сполучення.)