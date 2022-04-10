СБУ та прокуратура розпочали фіксацію злочинів російських окупантів у селі Вільхівка на Харківщині. ФОТОрепортаж
10 квітня група процесуальних керівників спільно зі слідчо-оперативною групою Управління СБУ у Харківській області виїхали до с. Вільхівка, яке донедавна було окуповано збройними силами РФ, щоб у межах кримінального провадження здійснити своєчасну фіксацію фактів скоєння воєнних злочинів та зібрати докази.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
10 квітня група процесуальних керівників спільно зі слідчо-оперативною групою Управління СБУ у Харківській області виїхали до с. Вільхівка, яке донедавна було окуповано збройними силами РФ, щоб у межах кримінального провадження здійснити своєчасну фіксацію фактів скоєння воєнних злочинів та зібрати докази.
"Під час огляду місця події встановлено, що більшість житлових будинків, підсобних господарств, цивільний автотранспорт, місцева школа та магазини пошкоджені або зруйновані повністю. Також на місці виявлено знищену бронетехніку окупантів, використану зброю і тіла російських військовослужбовців", - повідомляється у повідомленні.
На місці було здійснено фото- та відеофіксацію з вилученням предметів і документів, що свідчать про збройну агресію з боку РФ.
Як повідомлялося раніше, 27 березня ЗСУ вибили окупантів із Вільхівки, а 9 квітня повністю завершили зачистку території населеного пункту.
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Іспанці також не відчувають загрози від росії, тому що вони дуже далеко.
Загрозу розуміємо ми і інши сусіди, тому допомогаемо більш інтенсивніше.
Я не кажу що я не розумію Вашого бажання помсти, але я закликаю його не реалізувато. Можливо, саме цього і очікує росія, и потім буде казати Заходові, що українці таки самі вбивці, і тоді можете з москалями один на один, і програєте.
Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
Вместо "кацап" должно быть "русско-фашист".
И да, все русско-фашисты, как угроза миру во всем мире, должны быть уничтожены, а их страна навсегда стерта с политической карты мира.