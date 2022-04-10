СБУ та прокуратура розпочали фіксацію злочинів російських окупантів у селі Вільхівка на Харківщині. ФОТОрепортаж

10 квітня група процесуальних керівників спільно зі слідчо-оперативною групою Управління СБУ у Харківській області виїхали до с. Вільхівка, яке донедавна було окуповано збройними силами РФ, щоб у межах кримінального провадження здійснити своєчасну фіксацію фактів скоєння воєнних злочинів та зібрати докази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

10 квітня група процесуальних керівників спільно зі слідчо-оперативною групою Управління СБУ у Харківській області виїхали до с. Вільхівка, яке донедавна було окуповано збройними силами РФ, щоб у межах кримінального провадження здійснити своєчасну фіксацію фактів скоєння воєнних злочинів та зібрати докази.

"Під час огляду місця події встановлено, що більшість житлових будинків, підсобних господарств, цивільний автотранспорт, місцева школа та магазини пошкоджені або зруйновані повністю. Також на місці виявлено знищену бронетехніку окупантів, використану зброю і тіла російських військовослужбовців", - повідомляється у повідомленні.

На місці було здійснено фото- та відеофіксацію з вилученням предметів і документів, що свідчать про збройну агресію з боку РФ.

Як повідомлялося раніше, 27 березня ЗСУ вибили окупантів із Вільхівки, а 9 квітня повністю завершили зачистку території населеного пункту.

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