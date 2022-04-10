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СБУ та прокуратура розпочали фіксацію злочинів російських окупантів у селі Вільхівка на Харківщині. ФОТОрепортаж

10 квітня група процесуальних керівників спільно зі слідчо-оперативною групою Управління СБУ у Харківській області виїхали до с. Вільхівка, яке донедавна було окуповано збройними силами РФ, щоб у межах кримінального провадження здійснити своєчасну фіксацію фактів скоєння воєнних злочинів та зібрати докази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

10 квітня група процесуальних керівників спільно зі слідчо-оперативною групою Управління СБУ у Харківській області виїхали до с. Вільхівка, яке донедавна було окуповано збройними силами РФ, щоб у межах кримінального провадження здійснити своєчасну фіксацію фактів скоєння воєнних злочинів та зібрати докази.

"Під час огляду місця події встановлено, що більшість житлових будинків, підсобних господарств, цивільний автотранспорт, місцева школа та магазини пошкоджені або зруйновані повністю. Також на місці виявлено знищену бронетехніку окупантів, використану зброю і тіла російських військовослужбовців", - повідомляється у повідомленні.

На місці було здійснено фото- та відеофіксацію з вилученням предметів і документів, що свідчать про збройну агресію з боку РФ.

Як повідомлялося раніше, 27 березня ЗСУ вибили окупантів із Вільхівки, а 9 квітня повністю завершили зачистку території населеного пункту.

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СБУ та прокуратура розпочали фіксацію злочинів російських окупантів у селі Вільхівка на Харківщині 01
СБУ та прокуратура розпочали фіксацію злочинів російських окупантів у селі Вільхівка на Харківщині 02
СБУ та прокуратура розпочали фіксацію злочинів російських окупантів у селі Вільхівка на Харківщині 03
СБУ та прокуратура розпочали фіксацію злочинів російських окупантів у селі Вільхівка на Харківщині 04
СБУ та прокуратура розпочали фіксацію злочинів російських окупантів у селі Вільхівка на Харківщині 05
СБУ та прокуратура розпочали фіксацію злочинів російських окупантів у селі Вільхівка на Харківщині 06

Автор: 

Харківщина (6054) воєнні злочини (1860)


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Топ коментарі
+10
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10.04.2022 23:23
+4
Ні. Вам світ допомогає тому, що ви себе не поводите як кацапи.
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11.04.2022 00:06
+4
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
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11.04.2022 00:37
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10.04.2022 23:23 Відповісти
На вбивства українського цивільного населення обов'язково потрібно відповідати актами відплати - знищувати російське цивільне населення. Якщо цього не робити, то рашка буде і далі нахабніти.
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10.04.2022 23:24 Відповісти
Я би теж хотів, особливо з максимальною жорстокістю. До речі їм це буде пофіг, тільки відео для пропаганди назнімають і все, там цивільних не жаліють.
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10.04.2022 23:33 Відповісти
Я згоден, що буде пофіг, але на удар потрібно відповідати ударом - для рівноваги.
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10.04.2022 23:47 Відповісти
Ні. Вам світ допомогає тому, що ви себе не поводите як кацапи.
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11.04.2022 00:06 Відповісти
100%
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11.04.2022 00:41 Відповісти
Світ більше допомагає не нам, а собі. Хочу всім нагадати про килимові бомбардування гітлерівської Німеччини військами коаліції. Так що не треба локшину вішати про гуманізм у війні з недолюдинами.
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11.04.2022 09:15 Відповісти
Згоден, але світ ще (?) цього не розуміє. Якщо зайдете на умовний https://quora.com https://quora.com, соцмережу де люди з усього світу питають про різні історічні і політичні справи, то побачете, що оптика дуже змінюється з географією. Тобто, для умовної Африки ця війна це щось дуже далеке, и вони торгуватиме с росією. Для них ворог - Франция.
Іспанці також не відчувають загрози від росії, тому що вони дуже далеко.
Загрозу розуміємо ми і інши сусіди, тому допомогаемо більш інтенсивніше.
Я не кажу що я не розумію Вашого бажання помсти, але я закликаю його не реалізувато. Можливо, саме цього і очікує росія, и потім буде казати Заходові, що українці таки самі вбивці, і тоді можете з москалями один на один, і програєте.
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11.04.2022 11:38 Відповісти
Ну чого віч-на-віч? У такому разі нехай проходять і воюють із поляками, прибалтійцями. З чого українців закликають не чинити опір? А опір має бути адекватним у сенсі вбивство - на вбивство.
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11.04.2022 15:38 Відповісти
то ударся об асфальт, кацабидло ти кончене.
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12.04.2022 17:02 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
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11.04.2022 00:37 Відповісти
Плохая адаптация красноармейской листовки, сочиненной И. Эренбургом.

Вместо "кацап" должно быть "русско-фашист".

И да, все русско-фашисты, как угроза миру во всем мире, должны быть уничтожены, а их страна навсегда стерта с политической карты мира.
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11.04.2022 01:16 Відповісти
є деяка різниця в поняттях "кацап" і "русско-фашист"... "кацап" говорить про тотальність фашизму на московії-кацапії, "руссо-фашист" говорить, що не всі в кацапії фашисти... при підтримці війни 85% кацапів - тотально. є ще один фактор в пользу "кацапа", руссо-фашистом" ми узаконюєм вкрадену московітами нашу стародавню назву, до якої вони не мають відношення... кацапи крали і крадуть(назву, історію, землі, людей, речі для побуту...) - злодійська недонація.
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11.04.2022 12:45 Відповісти
можна використати термін - "кацапо-фашист"
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11.04.2022 12:47 Відповісти
 
 