20 534 7
Понад 16 кілометрів вулиць за добу прибрали в Ірпені. ФОТОрепортаж
Державне агентство автомобільних доріг продовжує відновлювальні роботи в Ірпені на Київщині та на Житомирській трасі.
Про це Укравтодор повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Продовжуємо працювати у місті Ірпінь та на Житомирській трасі. За останню добу прибрано ще близько 10 км траси М-06 Київ – Чоп... 10 квітня прибрано 16,4 км вулиць міста Ірпінь", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що для відновлення руху та життєдіяльності на деокупованих територіях Київської області було задіяно 149 одиниць техніки та 318 дорожників.
Окрім розчищення вулиць, доріг та прибудинкових територій, триває зведення тимчасових переправ через річку Ірпінь на автошляху Р-30 та поблизу села Стоянка на трасі М-06.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бандерівець
показати весь коментар11.04.2022 07:32 Відповісти Мені подобається 10
Alex Sav #513490
показати весь коментар11.04.2022 07:32 Відповісти Мені подобається 2
Bob Fayn
показати весь коментар11.04.2022 07:37 Відповісти Мені подобається 0
Анатолик
показати весь коментар11.04.2022 07:42 Відповісти Мені подобається 10
Anastasiia Ka
показати весь коментар11.04.2022 09:12 Відповісти Мені подобається 2
✘
Хавронников Степан
показати весь коментар11.04.2022 08:12 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль