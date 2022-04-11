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Понад 16 кілометрів вулиць за добу прибрали в Ірпені. ФОТОрепортаж

Державне агентство автомобільних доріг продовжує відновлювальні роботи в Ірпені на Київщині та на Житомирській трасі.

Про це Укравтодор повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо працювати у місті Ірпінь та на Житомирській трасі. За останню добу прибрано ще близько 10 км траси М-06 Київ – Чоп... 10 квітня прибрано 16,4 км вулиць міста Ірпінь", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що для відновлення руху та життєдіяльності на деокупованих територіях Київської області було задіяно 149 одиниць техніки та 318 дорожників.

Окрім розчищення вулиць, доріг та прибудинкових територій, триває зведення тимчасових переправ через річку Ірпінь на автошляху Р-30 та поблизу села Стоянка на трасі М-06.

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Понад 16 кілометрів вулиць за добу прибрали в Ірпені 02

Також дивіться: На Київщині через р.Ірпінь збудували тимчасовий насипний міст, - Київська ОВА. ВIДЕО


Понад 16 кілометрів вулиць за добу прибрали в Ірпені 03
Понад 16 кілометрів вулиць за добу прибрали в Ірпені 04

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Понад 16 кілометрів вулиць за добу прибрали в Ірпені 05
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Понад 16 кілометрів вулиць за добу прибрали в Ірпені 07
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Понад 16 кілометрів вулиць за добу прибрали в Ірпені 10

Автор: 

Ірпінь (358) обстріл (28472)


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Прибирання після варварів орди дикої!
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11.04.2022 07:32 Відповісти
викладіть ці 16 км вдоль дороги касабскими трупаками.. якщо це не складно
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11.04.2022 07:32 Відповісти
а возле дорог мёртвые с косами стоят..и тишина
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11.04.2022 07:37 Відповісти
Запускайте пленных орков, пусть восстанавливают что разрушили!
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11.04.2022 07:42 Відповісти
так, цікаво чому не полонені це все прибирають, а жертви нападу орди?
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11.04.2022 09:12 Відповісти
Може б там , в першу чергу, треба якісь їжаки ставити,та рови копати, бо 2-га серія нее виключається, коли не зараз, то через 2-3 роки може бути
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11.04.2022 08:12 Відповісти
 
 