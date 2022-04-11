Понад 16 кілометрів вулиць за добу прибрали в Ірпені. ФОТОрепортаж

Державне агентство автомобільних доріг продовжує відновлювальні роботи в Ірпені на Київщині та на Житомирській трасі.

Про це Укравтодор повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо працювати у місті Ірпінь та на Житомирській трасі. За останню добу прибрано ще близько 10 км траси М-06 Київ – Чоп... 10 квітня прибрано 16,4 км вулиць міста Ірпінь", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що для відновлення руху та життєдіяльності на деокупованих територіях Київської області було задіяно 149 одиниць техніки та 318 дорожників.

Окрім розчищення вулиць, доріг та прибудинкових територій, триває зведення тимчасових переправ через річку Ірпінь на автошляху Р-30 та поблизу села Стоянка на трасі М-06.





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