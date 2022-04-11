Армія РФ обстріляла Золочів на Харківщині, четверо людей поранені. ФОТОрепортаж

Слідчі СВ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочали досудове розслідування за фактом денного ворожого обстрілу смт Золочів, внаслідок якого 4 особи зазнали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури у телеграмі.

"За даними слідства, 10 квітня 2022 року близько 13 години російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл смт Золочів. Чотири людини зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, внаслідок обстрілу було пошкоджено низку будівель, житлових будинків, автомобілів. Руйнування також зазнали території підприємства та фермерського господарства. Вщент зруйновано автозаправну станцію.





Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.





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