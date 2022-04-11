Купа понівечених тіл окупантів 1-ї БТГр 58-ї армії південного військового округу РФ, які намагалися штурмувати населені пункти Донеччини. ФОТОрепортаж 18+

Захисники України знищили окупантів 1-ї батальйонної тактичної групи 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного військового округу РФ при спробі штурму населених пунктів у Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Знайомтеся: військовослужбовці 1-ї батальйонної тактичної групи 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного військового округу. Місце дислокації цього підрозділу - місто Шалі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ця купа понівечених тіл - лише частина батальйонної тактичної групи, яку воїни Сил оборони України знищили під час штурму низки населених пунктів у Донецькій області.

В Генштабі інформують, що командир ворожої БТГр разом зі своїм начальником штабу були ліквідовані під час обстрілу у своїй БМП-3. З усіх, хто перебував у тій машині, тимчасово вижив лише сержант Магомедов. Обгорілого, небагатослівного і майже мертвого його знайшли наші воїни.

"Зауважимо, що у складі знищеного підрозділу було чимало учасників масових убивств мирного населення Сирії. Як виявилося, досвід війни з беззахисними людьми не допоміг росіянам під час зустрічі із нашими захисниками. Перетворення здорових окупантів на мертвих стало можливим завдяки чіткій взаємодії воїнів Сил оборони України. Відпрацювавши завдання на вказаній ділянці, воїни Сил спеціальних операцій приступили до виконання нових задач", - резюмували у Генштабі.

Читайте також: "Скоро буде 20 тис.! Стежте за оновленнями", - Міноборони про втрати російських окупантів



















