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Новини Фото Війна
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Купа понівечених тіл окупантів 1-ї БТГр 58-ї армії південного військового округу РФ, які намагалися штурмувати населені пункти Донеччини. ФОТОрепортаж 18+

Захисники України знищили окупантів 1-ї батальйонної тактичної групи 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного військового округу РФ при спробі штурму населених пунктів у Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Знайомтеся: військовослужбовці 1-ї батальйонної тактичної групи 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного військового округу. Місце дислокації цього підрозділу - місто Шалі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ця купа понівечених тіл - лише частина батальйонної тактичної групи, яку воїни Сил оборони України знищили під час штурму низки населених пунктів у Донецькій області.

В Генштабі інформують, що командир ворожої БТГр разом зі своїм начальником штабу були ліквідовані під час обстрілу у своїй БМП-3. З усіх, хто перебував у тій машині, тимчасово вижив лише сержант Магомедов. Обгорілого, небагатослівного і майже мертвого його знайшли наші воїни.

"Зауважимо, що у складі знищеного підрозділу було чимало учасників масових убивств мирного населення Сирії. Як виявилося, досвід війни з беззахисними людьми не допоміг росіянам під час зустрічі із нашими захисниками. Перетворення здорових окупантів на мертвих стало можливим завдяки чіткій взаємодії воїнів Сил оборони України. Відпрацювавши завдання на вказаній ділянці, воїни Сил спеціальних операцій приступили до виконання нових задач", - резюмували у Генштабі.

Читайте також: "Скоро буде 20 тис.! Стежте за оновленнями", - Міноборони про втрати російських окупантів

Купа понівечених тіл окупантів 1-ї БТГр 58-ї армії південного військового округу РФ, які намагалися штурмувати населені пункти Донеччини 01
Купа понівечених тіл окупантів 1-ї БТГр 58-ї армії південного військового округу РФ, які намагалися штурмувати населені пункти Донеччини 02
Купа понівечених тіл окупантів 1-ї БТГр 58-ї армії південного військового округу РФ, які намагалися штурмувати населені пункти Донеччини 03
Купа понівечених тіл окупантів 1-ї БТГр 58-ї армії південного військового округу РФ, які намагалися штурмувати населені пункти Донеччини 04
Купа понівечених тіл окупантів 1-ї БТГр 58-ї армії південного військового округу РФ, які намагалися штурмувати населені пункти Донеччини 05
Купа понівечених тіл окупантів 1-ї БТГр 58-ї армії південного військового округу РФ, які намагалися штурмувати населені пункти Донеччини 06
Купа понівечених тіл окупантів 1-ї БТГр 58-ї армії південного військового округу РФ, які намагалися штурмувати населені пункти Донеччини 07
Купа понівечених тіл окупантів 1-ї БТГр 58-ї армії південного військового округу РФ, які намагалися штурмувати населені пункти Донеччини 08
Купа понівечених тіл окупантів 1-ї БТГр 58-ї армії південного військового округу РФ, які намагалися штурмувати населені пункти Донеччини 09
Купа понівечених тіл окупантів 1-ї БТГр 58-ї армії південного військового округу РФ, які намагалися штурмувати населені пункти Донеччини 10

Автор: 

армія рф (17373) Генштаб ЗС (6574) Донецька область (8459) втрати (4398)


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Топ коментарі
+91
Дуже хороші росіяни.
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11.04.2022 09:24
+78
Нарешті гарний настрій на день з'явився. Слава Україні!👍
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11.04.2022 09:25
+54
такої красоти я зроду не бачив
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11.04.2022 09:25
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Дуже хороші росіяни.
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11.04.2022 09:24 Відповісти
Це погані кацапи, бо будуть у поганих чорних мішках.
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11.04.2022 09:39 Відповісти
Тепловізор хороших росіян не бачить.
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11.04.2022 09:39 Відповісти
даги
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11.04.2022 10:42 Відповісти
а, що даги не расіянци?
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11.04.2022 16:29 Відповісти
Ні , це ще й магамєди ! От цим вже , 40 річним пі.арам що в Україні потрібно ? Вбивати прийшли разом з тими , що вбивали і катували їхніх дідів-прадідів .
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11.04.2022 11:18 Відповісти
Нарешті гарний настрій на день з'явився. Слава Україні!👍
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11.04.2022 09:25 Відповісти
такої красоти я зроду не бачив
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11.04.2022 09:25 Відповісти
Припарковали любителей осликов.
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11.04.2022 09:26 Відповісти
))))))))))))))))))))))
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11.04.2022 09:26 Відповісти
што они невеселые какие то
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11.04.2022 09:26 Відповісти
Грибок між пальцями ніг замучив )))
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11.04.2022 09:31 Відповісти
Особливо той що в "вусами"
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11.04.2022 09:40 Відповісти
зачем смайликом закрыли ?
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11.04.2022 09:27 Відповісти
Воно вам треба, на гівно дивитися? Ось й прикрили.
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11.04.2022 09:30 Відповісти
А це його мордочка. Він посміхається, бо думав, що це фотоспалах від фотоаппарата, що його для передовиці фоткають.
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11.04.2022 09:30 Відповісти
потому что он из Южной Осетии
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11.04.2022 09:43 Відповісти
хай би мамка взнала
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12.04.2022 07:34 Відповісти
Плювати на те м'ясо.
Що з нашими хлопцями в Маріуполі ?
У піхотинців вже загинула вся піхота.
Бої ведуть артилеристи, зенітчики, повара , водії та оркестр. В кого ще цілі руки та ноги.
І вони вже закінчуються...
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11.04.2022 09:27 Відповісти
Люська каже,що "за його оцінкою"(?🤦) деблокування неможливе і взагалі "всі молодці,всім дякую, пора на перемовини з кацапнею". Залишилось взнати дійсно авторитетну думку з ГШ.
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11.04.2022 09:32 Відповісти
Где он сказал про "перемовини з кацапнею" ? Можешь подтвердить, если нет то лучше молчи. А защитники Мариуполя знали на что шли, как впрочем и все воины ЗСУ.
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11.04.2022 09:42 Відповісти
Вони не думали що їх кинуть.
Не смійте знімати відповідальність з головнокомандувача.
За Херсон хто буде відповідати ?
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11.04.2022 09:48 Відповісти
Извините, а кто отвечал на месте за оборону Херсона ? Тоже президент ? А то что дали под зад местному генералу Сергею Криворучко - бывший начальник Управления СБУ в Херсонской области ничего не говорит ? Поэтому прежде чем писать подумайте.
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11.04.2022 13:03 Відповісти
По чём у подоляка сейчас за высер?
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11.04.2022 10:05 Відповісти
звідки ти це взяла ? приїдь до мене в краматорск інфи більше буде. тама хлопці держуться повір. і не треба бути провокатором за 1000 км
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11.04.2022 09:49 Відповісти
Вася, хлопці самі це написали.
https://www.facebook.com/36obrmp
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11.04.2022 09:57 Відповісти
А до чого Ї@бальник дохлого орка замалювали
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11.04.2022 09:28 Відповісти
А це його мордочка. Він посміхається, бо думав, що це фотоспалах від фотоаппарата, що його для передовиці фоткають.
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11.04.2022 09:31 Відповісти
собаки еще тех недоели
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11.04.2022 09:29 Відповісти
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11.04.2022 09:49 Відповісти
Місце дислокації-Кавказ.Отже,рашисти оголюють тили,там не спокійний регіон,все тримається на зброї,так що незабаром почнеться..
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11.04.2022 09:30 Відповісти
Обратите внимание на записи в военных билетах: "Основная гражданская специальность: не имеет". То ли у них с работой по регионам туго, то ли эти особи настолько рукожопы, что их кроме расейской армии никуда не берут. А может эти дегенераты ничему и не пытались выучиться, кроме как кого то убивать. Результат всего этого прямо на этом поле.
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11.04.2022 09:54 Відповісти
Дивлячись на ці фото------ Серце радіє!!!
Beautiful best photos !!!
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11.04.2022 09:30 Відповісти
Відтіктокились упирі
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11.04.2022 09:30 Відповісти
советского района..., охренеть, ссср того уже 30 лет как нет, а люди застряли в "советском" районе..., ну конец у всех совецких людей из совецких районов, которые прутся в чужую страну, одинаковый - на свалку....
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11.04.2022 09:31 Відповісти
у нас в городе год назад только переименовали ул.советскую,зато все ещё есть аллея пионеров героев,памятник комсомольца открытая вата во время войны
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12.04.2022 07:39 Відповісти
опять магомед не прошел, да шож такое))))
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11.04.2022 09:32 Відповісти
І гора до магомета не йде...
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11.04.2022 09:34 Відповісти
Оторвалі Ванькам встанькі )))
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11.04.2022 09:33 Відповісти
І не холодно їм на землі лежати? Підганяйте крематорій!
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11.04.2022 09:34 Відповісти
Чудовий пейзаж! Чудові групові портрети! Кацап Кузьма Петров-Водкін (Це не жарт, як хтось може подумати) не щміг би краще, хоч створення у його стилі. 😊 Ще тим сюрреалістом савєцьким був.
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11.04.2022 09:34 Відповісти
масковія робить денацанілізацію....викорінює народи рашки
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11.04.2022 09:35 Відповісти
маскалі не такі дурні шоб самим воювати..ім легше викрикати по телевізору і закликати до війни
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11.04.2022 09:37 Відповісти
Одни кавказцы, поздыхали собаки.
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11.04.2022 09:35 Відповісти
щось мацквічєй немає, підарбургцеф, хоча ні один дохлий десь з мацкви попадався, а так все чурбани всякі.
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11.04.2022 16:32 Відповісти
Чужиє краще в такому вигляді)))
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11.04.2022 09:36 Відповісти
М'ясо. путіну таких не шкода. І нам не шкода - теж.
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11.04.2022 09:36 Відповісти
Ось таким чином пуйло позбавляє ********* від інородців, забезпечуючи чистоту кацапської раси.
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11.04.2022 09:37 Відповісти
Ой, а шо сі стало!?
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11.04.2022 09:42 Відповісти
Красиво лежит эта группа в комуфляже!!!!!
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11.04.2022 09:43 Відповісти
живопи*дно? ))))
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11.04.2022 09:46 Відповісти
Шо военник, --- так Дагестан!!!
Боже, як радіє українська земля.
Але курва,, таки успіли спи**здити український скотч СИНЬОГО КОЛЬОРУ

Понамотували на приклади та магазини, і думали що вони під АУРОЙ??!!!
Х**УЙ вам ОРКИ!!!
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11.04.2022 09:43 Відповісти
Одічалиє фсьо.
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11.04.2022 09:43 Відповісти
Дагі вже не ,,рулят,,? )
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11.04.2022 09:44 Відповісти
Дагский сброд,служат руззким оккупантам своей земли,как последние шестерки.
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11.04.2022 09:45 Відповісти
нет разница где живёт кацап, хоть в караганде хоть в махачкале .. это одно и то же быдло, одна большая империя зла .. людей там нет от слова совсем !
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11.04.2022 10:00 Відповісти
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11.04.2022 09:45 Відповісти
https://vk.com/id685654619
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11.04.2022 09:46 Відповісти
А чому ви стидливо закриваєте їм пики? Нехай весь світ бачить ці перекошені морди "визволителів".
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11.04.2022 09:49 Відповісти
зомби апокалипсис
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11.04.2022 09:51 Відповісти
На фото по трупи приїхали кацапи. Тобто вони ж і фоткали ті трупи. І самі виклали фотки документів своїх солдатів?????
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11.04.2022 09:54 Відповісти
Приятные фото ******** горных...
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11.04.2022 10:00 Відповісти
Красіво)))
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11.04.2022 10:04 Відповісти
Здоровья им всем и хорошего настроения
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11.04.2022 10:07 Відповісти
Таке враження,що вони те сміття що на фото,з мордора з собою привозять.Кожне фото з кацапами - це як фото звалища якогось.
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11.04.2022 10:14 Відповісти
****** русские оккупанты! Так будет с каждый оккупантом, который вторгнется на чужую землю!
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11.04.2022 10:21 Відповісти
Чорні у чорних пакетах...
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11.04.2022 10:41 Відповісти
Красивая зарисовка на фоне природы. Намного лучше чем картины Репина.Спасибо талантам из ВСУ. СЛАВА!!
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11.04.2022 10:55 Відповісти
Военник старенький,а паспорт с двуглавым мутантом новый.Видать продажные овце**ы меньше чем за гражданство подыхать не хотят
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11.04.2022 11:09 Відповісти
Наши земли были такие чистенькие, ухоженные, а эта мразь все засрала
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11.04.2022 11:29 Відповісти
Небагатослівний.. При зустрічі з ВСУ ,,почувствовал лёгкое недомогание".
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11.04.2022 11:29 Відповісти
Мрази рашисткие.
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11.04.2022 11:34 Відповісти
**** все с одной пробирки , одни магомедовы..
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11.04.2022 12:17 Відповісти
временно выжил как могуч русский язык
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11.04.2022 12:37 Відповісти
Основная гражданская специальность - не имеет.

Этим все сказано.Бесталанный тунеядец, не желающий работать, только грабить и убивать.
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11.04.2022 12:55 Відповісти
Мне конечно похер, но военные билеты им выдавали в 18 лет. Много у кого есть специальность в 18 лет?

У меня такой же (тот который советский) и эта строка пустая... правда у меня в 18 лет уже была специальность... + на обложке стертый герб сссра и напечатан тризуб.
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11.04.2022 13:22 Відповісти
Это значит, что после школы человек никуда не поступил учиться.То есть ленив и туп от природы.
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11.04.2022 17:06 Відповісти
Шали... Шали...
Сиди дома и не шали!
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11.04.2022 13:47 Відповісти
Дагестан нахиба полез в Украину?.... в плен не брать.
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11.04.2022 17:09 Відповісти
Одне погано, всі даги, стало менше саджальників рускіх на бутилки.
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11.04.2022 17:21 Відповісти
Чому Рашидов не Магомед?
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11.04.2022 19:40 Відповісти
бомжари ванючі
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11.04.2022 20:42 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
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12.04.2022 01:58 Відповісти
останній тік-ток
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12.04.2022 08:06 Відповісти
Не сиделось в Дагестане...
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12.04.2022 08:51 Відповісти
А чому валяються не рівно? На парад не попадуть.
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13.04.2022 19:12 Відповісти
Гарні фото!!!
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02.10.2022 15:02 Відповісти
 
 