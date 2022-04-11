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Речі вбитих російською ракетою, включно з дитячими шкільними рюкзаками, лишаються на вокзалі Краматорська як пам’ятник трагедії. ФОТО NEW YORK TIMES

Багаж убитих російською ракетою українців досі стоїть на вокзалі в Краматорську.

Відповідне фото публікує New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Речі вбитих російською ракетою, включно з дитячими шкільними рюкзаками, лишаються на вокзалі Краматорська як пам’ятник трагедії 01

Автор: 

Краматорськ (653)


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Топ коментарі
+24
Після 24 лютого бути росіянином стало соромно... а після Бучі і Краматорська - вже просто небезпечно для життя... Українці, відкривайте другий фронт по всьому світу! Де їх побачите, ******* безжалісно рашистів! Полонених не брати...
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11.04.2022 13:40
+7
Представляя как люди собирали эти сумки дома желая спастись, и не спаслись, хочется орать не своим голосом
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11.04.2022 14:08
+5
https://www.youtube.com/watch?v=B5MJMtLl_kc&fbclid=IwAR0Z_DqG3NVa9RiAKA6M7Ti6GTNfisslB3t4jQa91EQv9sFKZcc2EW2OXAI https://www.youtube.com/watch?v=B5MJMtLl_kc



YOUTUBE.COM.

Російські солдати відмовляються іти у наступ і саботують накази керівництва
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11.04.2022 13:40
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Після 24 лютого бути росіянином стало соромно... а після Бучі і Краматорська - вже просто небезпечно для життя... Українці, відкривайте другий фронт по всьому світу! Де їх побачите, ******* безжалісно рашистів! Полонених не брати...
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11.04.2022 13:40 Відповісти
їх треба втиху різати,підійшов і заточкою в бік чи по горлу і собі на морозі пішов,непомітно. і так їх треба валити по всьому світу.
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11.04.2022 19:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=B5MJMtLl_kc&fbclid=IwAR0Z_DqG3NVa9RiAKA6M7Ti6GTNfisslB3t4jQa91EQv9sFKZcc2EW2OXAI https://www.youtube.com/watch?v=B5MJMtLl_kc



YOUTUBE.COM.

Російські солдати відмовляються іти у наступ і саботують накази керівництва
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11.04.2022 13:40 Відповісти
СБУ нехер чим займатися, тільки ниття московитів слухати?
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11.04.2022 15:02 Відповісти
Чому?
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11.04.2022 13:51 Відповісти
Вам зрадолюби не заважають?
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11.04.2022 13:52 Відповісти
Швидше брехуни.
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11.04.2022 18:39 Відповісти
Тому що ТВ канали, які мали свою думку уже вимкнули. У нас є один Володимир президент миру ✌️і його радники з опу
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11.04.2022 13:55 Відповісти
чому?
є теми під якими і так блокуються коменти (наприклад про загибель наших Героїв)
під час війни дуже важливі коменти про ненависть до русні... шоби ми запам"ятали, як ім"я своєї мами, шо ми ніколи не були мишебратья...або тамженашилюди....
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11.04.2022 13:52 Відповісти
невыносимое по своей трагичности фото..., вещи, которые собирались людьми для жизни в новых условиях и вот... они больше никому не нужны и не понадобятся никогда, детские рюкзачки с нужными для каждого ребенка вещами..., а деток уже нет...
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11.04.2022 14:03 Відповісти
Представляя как люди собирали эти сумки дома желая спастись, и не спаслись, хочется орать не своим голосом
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11.04.2022 14:08 Відповісти
Большинство россиян очень далеки от войны, всех этих страшных кадров они не видят, для них идет какая-то спецоперация, пусть и идет себе. Наша боль им не болит.
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11.04.2022 14:43 Відповісти
Nie możecie im wybaczyć przez 100 lat.
Ja nigdy.
Będę ich zabijał. Przy każdej okazji.
Amen.
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12.04.2022 00:54 Відповісти
Надо во что бы то ни стало сохранить все эти вещи для истории.
Эти вещи - самые убедительные доказательства преступности режима Путина.
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12.04.2022 12:23 Відповісти
 
 