Речі вбитих російською ракетою, включно з дитячими шкільними рюкзаками, лишаються на вокзалі Краматорська як пам’ятник трагедії. ФОТО NEW YORK TIMES
Багаж убитих російською ракетою українців досі стоїть на вокзалі в Краматорську.
Відповідне фото публікує New York Times, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+24 Ніна Тарасюк
показати весь коментар11.04.2022 13:40
+7 Eugene Dneprovsky
показати весь коментар11.04.2022 14:08
+5 ПравдаЛюбка
показати весь коментар11.04.2022 13:40
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Російські солдати відмовляються іти у наступ і саботують накази керівництва
є теми під якими і так блокуються коменти (наприклад про загибель наших Героїв)
під час війни дуже важливі коменти про ненависть до русні... шоби ми запам"ятали, як ім"я своєї мами, шо ми ніколи не були мишебратья...або тамженашилюди....
Ja nigdy.
Będę ich zabijał. Przy każdej okazji.
Amen.
Эти вещи - самые убедительные доказательства преступности режима Путина.