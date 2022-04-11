Працюємо над створенням міжнародного трибуналу для притягнення окупантів до відповідальності, - Зеленський

Українська влада працює над тим, щоб притягнути окупантів до відповідальності.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Працюємо над створенням міжнародного трибуналу, щоб притягнути окупантів до відповідальності. Розробляємо міжнародний механізм для компенсування завданої нашій державі шкоди. Все зруйноване відбудуємо, кожного винного покараємо", - зазначив Зеленський.







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