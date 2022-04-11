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Працюємо над створенням міжнародного трибуналу для притягнення окупантів до відповідальності, - Зеленський

Українська влада працює над тим, щоб притягнути окупантів до відповідальності.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Працюємо над створенням міжнародного трибуналу, щоб притягнути окупантів до відповідальності. Розробляємо міжнародний механізм для компенсування завданої нашій державі шкоди. Все зруйноване відбудуємо, кожного винного покараємо", - зазначив Зеленський.

Працюємо над створенням міжнародного трибуналу для притягнення окупантів до відповідальності, - Зеленський 01
Працюємо над створенням міжнародного трибуналу для притягнення окупантів до відповідальності, - Зеленський 02
Працюємо над створенням міжнародного трибуналу для притягнення окупантів до відповідальності, - Зеленський 03

Також читайте: Штайнмаєр закликає до скликання трибуналу з розслідування воєнних злочинів Путіна та Лаврова

Автор: 

армія рф (17373) Зеленський Володимир (23829) росія (65162) трибунал (260)


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Топ коментарі
+13
Починати треба з зєлєнскава і його сраного оточення за зраду і здачу Херсона , Маріуполя, Мелітополя, Бердянська.....
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11.04.2022 15:06
+9
Лучшеб они Мариуполем занимались ...
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11.04.2022 15:10
+7
Медведчука со всей его шушерой, который был в руках, не привлекли и дали сбежать, а тут оккупантов разогнались привлекать, которых ещё победить надо... Да и "всё отстроим" тоже настораживает, на какие деньги и кто именно будет "строить"?.. Может уже хорош с лозунгами, пора к делам?
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11.04.2022 15:10
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дуже добре!
але й про своїх саботажників та відвертих зрадників ні в якому разі забувати не можна !!!
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11.04.2022 15:06 Відповісти
Починати треба з зєлєнскава і його сраного оточення за зраду і здачу Херсона , Маріуполя, Мелітополя, Бердянська.....
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11.04.2022 15:06 Відповісти
Лучшеб они Мариуполем занимались ...
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11.04.2022 15:10 Відповісти
Медведчука со всей его шушерой, который был в руках, не привлекли и дали сбежать, а тут оккупантов разогнались привлекать, которых ещё победить надо... Да и "всё отстроим" тоже настораживает, на какие деньги и кто именно будет "строить"?.. Может уже хорош с лозунгами, пора к делам?
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11.04.2022 15:10 Відповісти
над Маріуполем працювати треба !
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11.04.2022 15:13 Відповісти
І кожне слово записують...кимченінізм...
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11.04.2022 15:16 Відповісти
Так Дєрьмак не актор, він юрист, тексти погано запам'ятовує...
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11.04.2022 16:12 Відповісти
Працюють воно, срань зелена, крім піару толку ніякого
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11.04.2022 15:18 Відповісти
Попрацюйте, для початку, над перемогою...
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11.04.2022 15:18 Відповісти
Надо ещё работать над внутренним трибуналом уж много загадок в этой войне.
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11.04.2022 15:20 Відповісти
Нихера они не сделают,досракитотсуд!
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11.04.2022 15:27 Відповісти
До відповідальності можно притягнути конкретну особу: путіна, лаврова, киріла і інших конкретних високопосадовців. В жодній новині від Зеленського немає прізвища путін, а щось аморфне: росіяни, марсіяни, і хз шо.
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11.04.2022 15:34 Відповісти
Сподіваюсь Зе-виродки будуть сидіти на одній лавці з кацапами.
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11.04.2022 16:01 Відповісти
Татаров другий справа від дєрьмака, а де портнов, під столом?
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11.04.2022 16:17 Відповісти
вава, ти, зі своєю шоблою, першою хвилею підете під суд. за шиті білими нитками діла на Антоненка, Дугарь, Кузьменко, Павловського, Марченка, Порошенка, Пояркова та ін. за "велике крадівництво", за дєрьмака, портниху, татарова, демченка, за запороті Нептуни, Вільхи, бронежилети, за сотні мільярдів, вкрадених з держбюджету. за загнаний в збитки НАЕК, Нафтогаз. за "шашлики в травні", за "мир в очку путєна".... за чорта биканова, за анал табу, за косооку суку гєроса, за бульболюба шевченка, за підарів в СБУ, за ******** гогігашвілі. готуйся, ростовського аеродрому на той час вже не буде....
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11.04.2022 16:49 Відповісти
 
 