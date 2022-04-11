Працюємо над створенням міжнародного трибуналу для притягнення окупантів до відповідальності, - Зеленський
Українська влада працює над тим, щоб притягнути окупантів до відповідальності.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Працюємо над створенням міжнародного трибуналу, щоб притягнути окупантів до відповідальності. Розробляємо міжнародний механізм для компенсування завданої нашій державі шкоди. Все зруйноване відбудуємо, кожного винного покараємо", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+13 Oleh Stavynoha
показати весь коментар11.04.2022 15:06
+9 Сергей Владимирович #504607
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+7 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар11.04.2022 15:10
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але й про своїх саботажників та відвертих зрадників ні в якому разі забувати не можна !!!