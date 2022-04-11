На звільненій Чернігівщині почали будувати дві тимчасові переправи на місці підірваних мостів, - Мінінфраструктури. ФОТОрепортаж

Станом на 11 квітня на звільненій від російських окупантів Чернігівщині наведено дві тимчасові переправи.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомив керіник Мінінфраструктури Олександр Курбаков.

Він зазначив: "Сьогодні стартували роботи зі зведення тимчасової переправи поблизу Смолина. Дві тимчасові переправи буде збудовано на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, біля сіл Смолин та Якубівка.

Переправу у Смолині плануємо зробити за кілька днів, у Якубівці - до кінця тижня. Далі будемо працювати на дорозі Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем'яч біля села Киселівка.

За період ведення бойових дій в регіоні було зруйновано 16 мостів та шляхопроводів".

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