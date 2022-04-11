На звільненій Чернігівщині почали будувати дві тимчасові переправи на місці підірваних мостів, - Мінінфраструктури. ФОТОрепортаж
Станом на 11 квітня на звільненій від російських окупантів Чернігівщині наведено дві тимчасові переправи.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомив керіник Мінінфраструктури Олександр Курбаков.
Він зазначив: "Сьогодні стартували роботи зі зведення тимчасової переправи поблизу Смолина. Дві тимчасові переправи буде збудовано на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, біля сіл Смолин та Якубівка.
Переправу у Смолині плануємо зробити за кілька днів, у Якубівці - до кінця тижня. Далі будемо працювати на дорозі Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем'яч біля села Киселівка.
За період ведення бойових дій в регіоні було зруйновано 16 мостів та шляхопроводів".
Топ коментарі
+12 Сергій Осадчий
показати весь коментар11.04.2022 19:51
+1 Petrov Viktor
показати весь коментар11.04.2022 19:47
+1 Igor Pavlenko
показати весь коментар11.04.2022 20:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У меня просто не очень повышенные ожидания.
Интересно, если через Днепр перебьют мосты - тоже засыпать будут? Это реально вообще?
Просто может в таком случае стоит начать?
Хто памятає.
Дешево і просто. Навіть, якщо повінь "насипку" забирає, зробити нову насипку - 2-3 дні.
Велике будівництво вже розпочнемо потім... з іншим .... .
Що на що проміняли?
Але яке це має відношення до теми?