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На звільненій Чернігівщині почали будувати дві тимчасові переправи на місці підірваних мостів, - Мінінфраструктури. ФОТОрепортаж

Станом на 11 квітня на звільненій від російських окупантів Чернігівщині наведено дві тимчасові переправи.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомив керіник Мінінфраструктури Олександр Курбаков.

Він зазначив: "Сьогодні стартували роботи зі зведення тимчасової переправи поблизу Смолина. Дві тимчасові переправи буде збудовано на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, біля сіл Смолин та Якубівка.

Переправу у Смолині плануємо зробити за кілька днів, у Якубівці - до кінця тижня. Далі будемо працювати на дорозі Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем'яч біля села Киселівка.

За період ведення бойових дій в регіоні було зруйновано 16 мостів та шляхопроводів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині через р.Ірпінь збудували тимчасовий насипний міст, - Київська ОВА. ВIДЕО

На звільненій Чернігівщині почали будувати дві тимчасові переправи на місці підірваних мостів, - Мінінфраструктури 01
На звільненій Чернігівщині почали будувати дві тимчасові переправи на місці підірваних мостів, - Мінінфраструктури 02
На звільненій Чернігівщині почали будувати дві тимчасові переправи на місці підірваних мостів, - Мінінфраструктури 03
На звільненій Чернігівщині почали будувати дві тимчасові переправи на місці підірваних мостів, - Мінінфраструктури 04

Автор: 

міст (1232) Чернігівщина (1584) Мінінфраструктури (2060)


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Топ коментарі
+12
Нормально. Такі мости на багатьох маленьких річках стояли в 60-х та ще й у 70-х.
Хто памятає.
Дешево і просто. Навіть, якщо повінь "насипку" забирає, зробити нову насипку - 2-3 дні.
Велике будівництво вже розпочнемо потім... з іншим .... .
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11.04.2022 19:51
+1
Не забудьте оцінити та зафіксувати витрати на відновлення для суду над ***********.
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11.04.2022 19:47
+1
Я от знову питаюсь. Звідки впевненість шо кацапи не повернуться, якщо будують переправи які не можна підірвать????
Що на що проміняли?
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11.04.2022 20:14
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хоть трубы есть..
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11.04.2022 19:35 Відповісти
А что должно было быть?
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11.04.2022 19:47 Відповісти
я бы не удивился если бы и их не оказалось

У меня просто не очень повышенные ожидания.

Интересно, если через Днепр перебьют мосты - тоже засыпать будут? Это реально вообще?

Просто может в таком случае стоит начать?
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11.04.2022 22:15 Відповісти
ничего. все отстроим.
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11.04.2022 19:37 Відповісти
Нормально. Такі мости на багатьох маленьких річках стояли в 60-х та ще й у 70-х.
Хто памятає.
Дешево і просто. Навіть, якщо повінь "насипку" забирає, зробити нову насипку - 2-3 дні.
Велике будівництво вже розпочнемо потім... з іншим .... .
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11.04.2022 19:51 Відповісти
Не забудьте оцінити та зафіксувати витрати на відновлення для суду над ***********.
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11.04.2022 19:47 Відповісти
На першому фото - хто знає, одностороння переправа, і яку вагу витримує ??
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11.04.2022 19:49 Відповісти
вагу танка
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12.04.2022 10:10 Відповісти
Я от знову питаюсь. Звідки впевненість шо кацапи не повернуться, якщо будують переправи які не можна підірвать????
Що на що проміняли?
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11.04.2022 20:14 Відповісти
як такий тактик як ви пояснить той факт що зруйнований міст не завадив тимчасовій окупації даної території ворогом , а у подальшому відходу кацапні з окупованої території ? ((
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12.04.2022 10:08 Відповісти
Щось у мене є сумніви, що ці тимчасові переправи можна так само швидко зруйнувати як мости.
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11.04.2022 20:50 Відповісти
То що - пропонуєш щоб люди там як на острові жили ?
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12.04.2022 09:59 Відповісти
Побудувати тимчасовий міст з металевих балок навіть швидше, ніж зробити насип.
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12.04.2022 11:46 Відповісти
Скільки ти , будівельнику , мостів вантажопідйомністю 60 тн звів і де вони стоять ?
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12.04.2022 14:26 Відповісти
Стільки ж скільки і ти - жодного.
Але яке це має відношення до теми?
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12.04.2022 14:28 Відповісти
Я на відміну від тебе по них їздити умію не тільки язиком , а і вантажною технікою , тому якщо єдине що умієш - писати , краще помовч , за розумного зійдеш , будівельник балочних мостів (( сядь опір матеріалів повчи - там для таких як ти є розділ - "розрахунок балки з одним защемленим кінцем" - це про мости , до речі , а не про пісюна ((
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12.04.2022 15:11 Відповісти
 
 