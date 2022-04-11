Російські окупанти їздять по Білорусі на викрадених в Україні автомобілях, - ЗМІ. ФОТО

Після відступу російських військ з півночі України на дорогах Білорусі з’явились легкові автомобілі без номерних знаків, але з маркуванням літерою V.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Крім того, журналісти помітили рух легкових автомобілів марок Kia Sportage, VW Crafter, Peugeot Partner, які рухалися в супроводі автівок із спецсигналами.

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Також є фото руху автівок без номерних знаків та маркуванням V без супроводу. Фото таких автівок були також і в березні, деякі з них були припарковані у подвір’ях багатоповерхових будинків міст Білорусі.





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