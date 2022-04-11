Російські окупанти їздять по Білорусі на викрадених в Україні автомобілях, - ЗМІ. ФОТО
Після відступу російських військ з півночі України на дорогах Білорусі з’явились легкові автомобілі без номерних знаків, але з маркуванням літерою V.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Крім того, журналісти помітили рух легкових автомобілів марок Kia Sportage, VW Crafter, Peugeot Partner, які рухалися в супроводі автівок із спецсигналами.
Також є фото руху автівок без номерних знаків та маркуванням V без супроводу. Фото таких автівок були також і в березні, деякі з них були припарковані у подвір’ях багатоповерхових будинків міст Білорусі.
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ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ! (С)
вінкоди ви також затерли, сцук?
живы ли хозяева этих машин... замыта ли кровь на сиденьях?
мало вам відеосвідчень, як і що робиться?
викинули водія та пасажирів, грохнули, авто їхнє
а інакше ключі звідки?
хазяї авто залишили для добрих людей, яким знадобиться?
ім треба автівка
нею їде сім"я, що рятується від війни
нормальні люди пропустять біженців
ці - грохнуть свідків щоб машинкою покататися
Не встигли, ***...
А ти встиг?
видавимо потроху цю плісняву відусюди
скільки життів людських це правда коштуватиме...
зі. "русских" до людей не включаємо
як тут так і назавжди
Питають його друзі місцеві: не поїдеш шукати авто? а він каже: ну його, головне що живий.
Я бачу, що війна на Донбасі багатьох так ні чому й не навчила. Чи може забули, як один із донецьких продав бізнес родичу чи знайомому і двома машинами з дружиною тікали через блокпост, і як їх розстріляли на тому посту. Бо той, хто купив їх бізнес, подзвонив на блокпост і сказав що в отих дорогих авто будуть їхати правосєки. А потім під'їхав слідом і забрав дипломат із ста тисячами.
Оці, що не тікали і були вбиті, певно не цікавилися історією визвольних змагань 2014 року. Бо від Києва війна була далеко. А рашенці-москалі цілком нормальні люди. Багато і на концерти москалів ходило. І шансон дебільний москальський із задоволенням слухало. Я не звинувачую нікого. Лише приводжу приклади недалекоглядності коли голосують по-приколу, а потім дивуються: звідкіля це на нас така напасть?
https://youtu.be/pJfo5R-qHAw https://youtu.be/pJfo5R-qHAw
Они свою карму испортили и бумеранг выродкам рано или поздно прилетит. На чужом несчастье счастья не построишь
И Лука уже окончательно спустился на их уровень.
На уровень подонков, ворья и убийц.
как они без номеров ездят?