Один з бойових підрозділів дякує усім, хто підтримує його воїнів, та просить допомогти з купівлею дрона та автомобіля. ФОТОрепортаж

Боєць одного з підрозділів ЗСУ, який виконує бойові завдання, Вадим Саввон висловив вдячність усім, хто допомагає із забезпеченням воїнів, а також попросив посприяти у зборі коштів для придбання дрона та автомобілів для військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо допис Вадима Саввона цілком: "Доповідаю Вам, шановні.

За станом на сьогодні ми з Вами, з потужною підтримкою фонду Сергія Притули, фонду Повертайся живим, фонду Разом, фонду Сьомий Загін, координаційний штаб допомоги бійцям в Дніпрі Оленка Олександрівна , фонду Diana Makarova , Konstantin Lesnik та його PROF1GROUP, маси небайдужих громадян, та волонтерів і з Європи і з усієї України, які хто порадою, хто власною участю, всі ми долучилися до забезпечення наших бійців самим необхідним:

медикаментами

спальними мішками,

карематами,

продуктами харчування,

цигарками(як без них),

спорядженням та амуніцією,

технічними засобами: квадрокоптери-доставлено чотири одиниці(тепер вже маємо два з теплом!), тепловізори, дальноміри, планшети, телефони, батарейки та акамулятори,

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автомобілями-доставлено чотири одиниці, які були заповнені Вашою допомогою, мої дорогенькі.

Вашої участі достатньо для обслуговування та ремонт авто, додаткового оснащення техніки необхідним спорядженням, як то ключі, запаски, футляри, чохли та т.і.

Не зважаючи на недавню бойову втрату одної пташки, по квадрокоптерам на сьогодні питання закрите. Для повноцінної роботи все є. Дуже сподіваємося, що це буде стабільно і пташки літатимуть приносячи корисну інформацію без втрат.

По автівкам теж все добре, повторюся, тільки за кілька останніх днів пригнали чотири і зараз до нас, поки пишу цей пост, їде ще одна. На цей момент ми з Вами забезпечили наші вимоги і вже ділимося з іншими підрозділами, в яких є нагальна потреба. Вже дві автівки успішно працюють, з учора, у побратимів.

Але питання з авто актуальне, вони нажаль довго не живуть, тому вже вчора отримали вимоги, специфікацію і вже цілеспрямовано шукаємо дві одиниці. Одна з них-броньована.

Коштів залишилося, вчора ще потужно підкинув друг побратима, так що нема нічого неможливого!

Працюємо.

Тому збір коштів продовжуємо.

Номер карти

5168745605469854

також в першому коментарі.

Також є задум реалізувати з Alexandr Rogochiy проект, який дозволить навіть самим скритним розвідникам, навіть в тилу противника, мати елементарні прості зручності.

Хоча б прийняти душ.

Ось побачите, це реально.

Сашко неймовірний, він може все.

Так як і Ви, шановні Непереможні Українці.

Разом Ми Сила.

PS: Поки писав пост, ворожа міна вбила мавік третій...

Так що до потреб плюсуєм дрон...

PPS: Слідуючим етапом буде вже не квадрокоптер, а літачок.

Лелека!

PPPS: Інкасаторський бус знайдений, на наступному тижні буде у нас. Працюємо!"



















