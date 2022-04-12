На Житомирській трасі наступного тижня відкриють проїзд по тимчасовій переправі біля Стоянки. ФОТО
На початку наступного тижня дорожники планують відкрити тимчасовий проїзд біля села Стоянка для відновлення руху транспорту по Житомирській трасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Напередодні на критично важливій Житомирській трасі стартували роботи з прибирання та відновлення дорожньої інфраструктури.
"Міст поблизу Стоянки на цій трасі було зруйновано ще в перші дні війни та відрізано транспортне сполучення з Києвом", - нагадав він.
Наразі на цій ділянці Житомирської траси фахівці розчищають дорогу від знищених автівок та техніки, паралельно демонтують зруйнований міст та споруджують тимчасову переправу.
"На сьогоднішній день було влаштовано переправу через річку Ірпінь із залізних балок, земляний насип та щебеневу основу. На початку наступного тижня плануємо відкрити тимчасовий проїзд для відновлення руху транспорту", - розповів Кубраков.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що ремонтні роботи стартували на ділянці траси Київ – Чоп, що була пошкоджена внаслідок ракетного удару.
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Кому потрібні ці насипні мости і тимчасові переправи?
Це вже звичайна господарська рутина!
Половину збройних сил стягнули до Києва і маринують там замість того, щоб зосередити дії на південному напрямку.
Курва, якщо вже "тихенько добазарились" про вихід кацапів на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, взамін на їх відступ з півдня і Харківщини та Сходу і "підіграли" Путіну в пошуку шляху закінчення війни, то це треба це визнати, а не гробити хлопців і дівчат.
Так, це жорстока логіка війни, і захисники Маріуполя - це той ресурс, той матеріал, який призначався саме для певної задачі, яку вони виконали.
Але ж це живі люди, чиїсь діти і батьки, люди, які стали легендою! І ліпити відмазки про "...все можливе і неможливе" якось жалюгідно виглядить.
Українське командування, яке дало гідно відсіч ху йлу та успішно протистоїть навали москальської орди заслуговує на довіру.