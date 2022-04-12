Біля Макарова російські окупанти розстріляли родину: загинули три жінки та двоє дітей, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На автодорозі поблизу села Гавронщина Бучанського району поліцейські Київщини виявили розстріляний російськими військовими легковий автомобіль.
Про це розповіли в Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
Як з’ясувалось, в середині березня під час наступу агресора місцеві жителі намагалися евакуюватися, але дорогою їх розстріляли окупанти. На місці загинули двоє дітей, 2-річний хлопчик та 14-річний підліток, а також жінки 30-ти, 50-ти та 70-ти років. Чоловіку, який був за кермом, вдалося вижити. З тяжкими пораненнями водій був госпіталізований.
Поліція Київщини продовжує фіксувати воєнні злочини окупантів.
Топ коментарі
+37 omelyan k
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+27 Мобильный крематорий
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+23 Joshua Merlin
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АНТИРАШИЗМ має стати світовою ідеєю на найближчі десятиліття
1. Самцов - в расход
2. Самок - в трудовые лагеря. Особый контингент (типа Симонян, Захарова и т.п.) - см. п.1
3. Детей - в детские дома на перевоспитание
СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА ЗСУ!
"Я, конечно, считаю, что правильно мы делаем. Люди страдают, мы защищаем. Люди, дети гибнут, бабушки, дедушки. Я вот этого не понимаю, когда пишут, к фашистам нас приравнивают. Они неправы в этом. Мы же не хотели вот этого всего, не мы это начали. Они сами это начали. Нам просто надо было защитить, вступиться за тех людей, которые не могут за себя постоять. Это мое мнение", - говорит рашистка.https://news.obozrevatel.com/russia/v-ukraine-likvidirovali-19-letnego-kontraktnika-s-kubani-kotoryij-hotel-zarabotat-deneg-na-vojne-foto.htm