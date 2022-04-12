Фермер у шоломі та бронежилеті засіває поле у Запорізькій області за 30 км від лінії зіткнення. ФОТОфакт

Попри воєнні дії в Україні триває посівна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

"Фермер у шоломі та бронежилеті засіває поле у Запорізькій області за 30 км від лінії зіткнення. Перед цим поля перевіряють сапери", - йдеться у повідомленні.

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