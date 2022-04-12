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Новини Фото Війна
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Фермер у шоломі та бронежилеті засіває поле у Запорізькій області за 30 км від лінії зіткнення. ФОТОфакт

Попри воєнні дії в Україні триває посівна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

"Фермер у шоломі та бронежилеті засіває поле у Запорізькій області за 30 км від лінії зіткнення. Перед цим поля перевіряють сапери", - йдеться у повідомленні.

Фермер у шоломі та бронежилеті засіває поле у Запорізькій області за 30 км від лінії зіткнення 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 10% площ в Україні можуть залишитися невикористаними під час посівної через мінування окупантами, - Мінагрополітики

Автор: 

Запорізька область (3623) фермер (388) посівна (129)


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Топ коментарі
+33
Тому треба думати як раніше загасити всіх москалів...
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12.04.2022 13:03
+32
Потрібно такі фото розповсюджувати на весь світ для підтримки України.
З підписом "Не переживайте, голоду в світі не буде!"
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12.04.2022 13:09
+27
Коли закінчиться війна розжарена від бомб земля - воскресне.

Ти знімеш з себе автомат, герою, бронежилет і …

І не секрет для всіх тепер ти - великий воїн і солдат…

Все знову буде добре, брат, не буде більше рвати «Град» над головою

і тільки хлопці, що у ряд…
від куль, снарядів і гранат…

ніколи не прийдуть назад…

Живи, живи, герой й солдат,

за всіх, хто не прийшов назад

з святих і вічних…

І та земля, що прийняла

до себе хлопців - тепер також

свята, свята - на всі століття і віка…

Все знову буде добре, брат, не буде більше рвати «Град» над головою

і тільки хлопці, що у ряд…

від куль, снарядів і гранат…

ніколи не прийдуть назад…

А ти живи, живи, герой і брат,

великий воїн і солдат -

за всіх, хто не прийшов назад

з війни, з безодні
живи, живи -

на цій землі - святій і рідній Україні…
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12.04.2022 13:01
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Коли закінчиться війна розжарена від бомб земля - воскресне.

Ти знімеш з себе автомат, герою, бронежилет і …

І не секрет для всіх тепер ти - великий воїн і солдат…

Все знову буде добре, брат, не буде більше рвати «Град» над головою

і тільки хлопці, що у ряд…
від куль, снарядів і гранат…

ніколи не прийдуть назад…

Живи, живи, герой й солдат,

за всіх, хто не прийшов назад

з святих і вічних…

І та земля, що прийняла

до себе хлопців - тепер також

свята, свята - на всі століття і віка…

Все знову буде добре, брат, не буде більше рвати «Град» над головою

і тільки хлопці, що у ряд…

від куль, снарядів і гранат…

ніколи не прийдуть назад…

А ти живи, живи, герой і брат,

великий воїн і солдат -

за всіх, хто не прийшов назад

з війни, з безодні
живи, живи -

на цій землі - святій і рідній Україні…
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12.04.2022 13:01 Відповісти
Потрібно такі фото розповсюджувати на весь світ для підтримки України.
З підписом "Не переживайте, голоду в світі не буде!"
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12.04.2022 13:09 Відповісти
Потрібно тим країнам які підтримують рашку не продавати зерно нехай їх раша годувати.Такі як Китай та Єгипту одні з найбільших покупців їжі.
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12.04.2022 13:19 Відповісти
ми й так їм не зможемо продати. адже порти не працюють через блокаду або й пряму окупацію. як Херсон чи Маріуполь з Бердянськом.
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12.04.2022 14:00 Відповісти
Так зараз через Польщу та Литву намагаються.
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12.04.2022 14:43 Відповісти
Нужен другой ракурс. Могут подумать, что украинского воина не во что одеть
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12.04.2022 14:40 Відповісти
Щось ти довго спиш (аж до другої дня ).
Тільки спросоння можна не зрозуміти, що це не воїн, а пересічний селенин (фермер) за кермом свого трактора.
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12.04.2022 18:35 Відповісти
Щоб було більш зрозуміло, що це пересічний селянин (фермер) за кермом свого трактора, треба ракурс трохи подалі, щоб було видно, що це трактор, а не кабіна якоїсь супер-пупер військової техніки.
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12.04.2022 22:34 Відповісти
Ну то зганяй туди і нароби правильних фоток.
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12.04.2022 22:48 Відповісти
Броник и шлем защищают незначительную площадь его тела !
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12.04.2022 13:02 Відповісти
герою-активісту потрібно видати ще один бронік, щоб він його "перпендикулярно" основному носив. Він має завершити сівбу і головне потім зібрати...
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12.04.2022 13:16 Відповісти
Но КРИТИЧНО ВАЖНУЮ !
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12.04.2022 13:16 Відповісти
а чи хтось знає, якщо русня захоче підпалити поля, коли вони майже достигнуться, який шанс це швидко загасити?
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12.04.2022 13:02 Відповісти
Тому треба думати як раніше загасити всіх москалів...
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12.04.2022 13:03 Відповісти
якщо не буде обстрілу, якщо завчасно вгледіти, якщо мати техніку для гасіння, якщо нема вітру...
то можливо й недовго )))
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12.04.2022 13:12 Відповісти
Тому я усі свої поля засію соєю - вона практично не горить і достигає десь у вересні.
Засівати злаками - це як гра в російську рулетку.
Кукурудза теж практично не горить. Як і сою, щоб кукурудзяне поле запалити, треба страшенну посуху, вітер, жару і головне - щоб поруч було поле змолоченої пшениці, з якого вогонь зможе перекинутись.
Тому мені взагалі незрозуміла політика влади, яка абсолютно не прогнозує ніяких негативних варіантів, поставивши і Україну і увесь світ під загрозу втрати урожаю.
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12.04.2022 13:21 Відповісти
А сою куди? порти заблоковані. Ціна впаде капітально. Уже впала.
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12.04.2022 14:13 Відповісти
Впала. Але в світі навпаки виросла. Зараз найбільша за всі роки. На жаль я свою до війни не продав, тепер буду чекати, коли логістика покращиться. Думаю, влітку уже буде норм - залізницю і фури ніхто не відміняв. Логістика 1000-2000 на тоні відніме, але за рахунок високої ціни в світі буде все ок.
Головне, щоб кацапи здохли
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12.04.2022 15:44 Відповісти
є метода: у посіви пшениці повсівати у напрямі збирання пару сівалок (16 метрів соняшника). На час збирання пшениці соняшник ще буде зелений. Вузькі полоси легко гасити хоч дискуванням. Та й запалити оркам буде не просто. хіба парашутними запалами. Але у нас скільки полів пшениці...
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12.04.2022 14:19 Відповісти
уточнення: 16 рядків по 0,7 м =11,2 м.
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12.04.2022 14:59 Відповісти
Мало. Треба на ширину оприскувача. (На 18 або більше, як в господарстві)
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12.04.2022 15:52 Відповісти
це ж вже по посіяній пшениці - жалко. А оприскувач той може регулювати будь-яку ширину. Це вже як хазяїн захоче.
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12.04.2022 17:40 Відповісти
Градами влуплять, то не допоможе полоса соняшнику😢
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12.04.2022 15:09 Відповісти
віта, подивись характеристики тієї зброї. Ми говорим про підпал, а не артобстріл.
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12.04.2022 15:24 Відповісти
Такі вони українські герої воїни! Захищають різну землю на якій працюють і яка всіх кормить.
А москальня тільки може руйнувати все і знищувати.
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12.04.2022 13:02 Відповісти
І оце, мокша козляча, братья ослойобів, ви приперлися сюдою ?
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12.04.2022 13:03 Відповісти
Поворознюк?
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12.04.2022 13:13 Відповісти
Наверное. Можно его клетку для фанатов Металлиста использовать для кацапов
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12.04.2022 13:24 Відповісти
Не всі герої з автоматами!
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12.04.2022 13:15 Відповісти
неразорвавшиеся боеприпасы
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12.04.2022 13:18 Відповісти
З Богом!
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12.04.2022 13:19 Відповісти
Молодець ! Респект ...
Але з розмірами не вгадав !
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12.04.2022 13:20 Відповісти
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12.04.2022 13:23 Відповісти
Радио Украина: "Арестович становится именем нарицательным".
Скоро в спорах будут говорить "Ну не будь ты Арестовичем"
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12.04.2022 13:26 Відповісти
Арестович один раз в жизни был на своём месте
- https://www.facebook.com/100009500385294/posts/3193899984269983/?app=fbl в рекламе моющих средств Bonux.
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14.04.2022 08:49 Відповісти
І зброя би не завадила.
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12.04.2022 13:24 Відповісти
Родственник из Бердянска сказал , что в городе кацапов практически нет . А город Украина может отобрать обратно ?
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12.04.2022 13:25 Відповісти
как говорили военные-трудно дойти через степь. Разбомбят. Ждут "зеленки". Ну это на уровне открытых источников и "нижних" командиров. "верхние" еще знают много по общей обстановке-но мы этого не знаем. Поэтому-просто верим в ЗСУ
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12.04.2022 13:47 Відповісти
Кацапи не знають, як це за незасіяне поле серце болить!
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12.04.2022 13:29 Відповісти
китаю не продавати жодної зернинки - пояснити, що їхнє замовлене зерно випалила їхня люба рашка. нехай вона для них вирощує. якщо може
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12.04.2022 13:47 Відповісти
Да это он просто танк ищет чтоб ********, маскируется
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12.04.2022 14:17 Відповісти
 
 