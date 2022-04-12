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Новини Фото Війна
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Вважали загиблим: танкіст 28-ї бригади проповз шість кілометрів з перебитими ногами та вижив. ФОТО

Поранений боєць 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу, якого вважали загиблим внаслідок підриву танка на міні, проповз шість кілометрів з перебитими ногами до місця, де зміг зв'язатися з побратимами й викликати допомогу.

Про це повідомляє в Телеграмі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Він вдруге заходив у розбите окупантами селище і його танк вибухнув на міні. Чоловік майже добу провів під ворожим вогнем. Потім з перебитими ногами подолав повзком близько 6 км. Опинившись на піднесеній місцевості, боєць зміг додзвонитися товаришам по службі, які вважали його загиблим. Побратими встигли врятувати танкіста", - розповів Братчук.

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У пресслужбі 28-ї окремої мехбригади уточнили, що водій-механік танка Т-64 Сергій, який "удруге заходив у розбите окупантами селище на півдні країни, підірвався на міні".

"Його броня йшла першою, раптом – спалах і вибух. Танк Сергія підірвався на міні.

Він пригадує, як після того він прийшов до тями, зрозумів, що його поранило, що він всередині підірваного танку і що треба терміново забиратись геть. Він зміг вилізти, відповзти кілька метрів до узбіччя дороги та скотитись з неї. Почулися чергові вибухи, постріли, гуркіт ворожого танку, що наближався все ближче і ближче. Сергій почав рити землю руками, розгрібати під собою мул та старе листя, зариваючись в них все глибше і глибше. Рашистський танк під’їхав ближче, роздивився наш підірваний Т-64, його понівечену частину, його відкриті люки. "Якщо знайдуть – то живим вже не лишусь", - промайнуло в голові Сергія й він тамуючи подих ще дужче притиснувся до землі. Рашисти поїхали геть, але розпочався черговий бій. Закріпившись в селі, росіяни безперестанку гатили в бік української армії, яка нині веде наступ на Півдні нашої країни.

Година спливала за годиною, майже добу без мобільного зв’язку, без надії на допомогу, але зі страшним болем, понівечених ніг він ховався від ворогів. Й думав тоді лише про одне - треба вибратись й вижити попри все.

Зрештою він наважився на відчайдушний крок – пораненим діставатись своїх. Поповз, зі страшним болем в перебитих ногах, в гарячці та з нестерпною спрагою без ковтка води, ховаючись від постійних обстрілів та безпілотників, які прочісували територію - він здолав зо 6 кілометрів. Тільки тоді, видершись на пагорб, його мобільний телефон віднайшов зв'язок і дав шанс вижити. Сергій додзвонився до своїх, пояснив де він і тоді з останніх сил продовжив повзти в бік очікуваної допомоги. Побратими встигли вчасно, вони забрали Сергія, коли в нього вже не було сил навіть промовити слово не те що ворушитись. Його вивезли та передали медикам.

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Не минуло й кількох днів, а він вже наче оговтався. Він спокійно розповідає, про свій порятунок та не скаржиться на біль в ногах і на інвалідний візок. Єдине, через що засмучується, то це через прогноз лікаря, що ходити зможе не раніше як за пів року", - розповіли в бригаді.

Вважали загиблим: танкіст 28-ї бригади проповз шість кілометрів з перебитими ногами та вижив 01

Автор: 

поранення (2805) 28 окрема механізована бригада (188) ЗСУ (7564)


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Топ коментарі
+59
серце кров*ю обливається...Спасибі тобі,Воїне,за твою жертву.
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12.04.2022 16:34
+55
Оце характер і воля.
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12.04.2022 16:37
+47
Слава Герою. Такі випадки надихають на краще!
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12.04.2022 16:37
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певно загинули.
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12.04.2022 16:38 Відповісти
фільтруй базар
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12.04.2022 17:06 Відповісти
Некрасиво получается сидеть на ж*пе дома и оценивать поступки тех, кто находится на передовой.
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16.04.2022 11:33 Відповісти
серце кров*ю обливається...Спасибі тобі,Воїне,за твою жертву.
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12.04.2022 16:34 Відповісти
Оце характер і воля.
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12.04.2022 16:37 Відповісти
Слава Герою. Такі випадки надихають на краще!
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12.04.2022 16:37 Відповісти
Любов і шана мужньому воїну, а щонайбільше- здоров'я!
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12.04.2022 16:37 Відповісти
Ну яйця треба мати... Круто! Дай Боже стати на ноги!
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12.04.2022 16:38 Відповісти
Молоток ! Противотанковая мина - это не шутки !
И ноги будут ходить - чего ещё желать ?
Героям Слава !
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12.04.2022 16:41 Відповісти
Герою слава і одужання.
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12.04.2022 16:53 Відповісти
Дай Боже здоровья этому мужественному человеку
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12.04.2022 16:55 Відповісти
От такі історії потрібно розказувати в національному телемарафоні, а не показувати довпойопів із кварталу95
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12.04.2022 16:59 Відповісти
До речі в соцмережах писали про хлопця з Маріуполя, який проплив 4 км у крижаній воді, щоб вибратися з міста.
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12.04.2022 17:00 Відповісти
Гарні новин. Якнайшвидшого одужання, пану Сергію! Слава Героям!
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12.04.2022 17:03 Відповісти
Скорейшего выздрровления герою!
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12.04.2022 17:11 Відповісти
Стальной боец. Герой и гордость Украины.
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12.04.2022 17:27 Відповісти
Герой!
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12.04.2022 17:41 Відповісти
Герой.

Реальный герой.
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12.04.2022 17:42 Відповісти
За часи Другої Світової найбільше Героїв Радянського Союзу були Українці. Так, саме з великої букви - Українці! І подвиг (а цей вчинок, це - подвиг) Сергія ще й ще раз доводить той факт, що Українці - незламна нація!!! Слава Україні!!! Слава Нації!!!
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12.04.2022 17:46 Відповісти
Герой. Слава ему!
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12.04.2022 17:53 Відповісти
Якнайшвидшого одужання і здоров'я, це просто неймовірна історія подвигу.
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12.04.2022 18:21 Відповісти
Герою Слава! Боец! Скорого выздоровления!
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12.04.2022 18:21 Відповісти
Сергію, Ви - мужній і витривалий воїн.
Одужання Вам швидкого, здоров'я міцного і довгих років життя.
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12.04.2022 23:58 Відповісти
Браво!!!
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13.04.2022 09:17 Відповісти
Молодец парень.
Vыздоравливай и продолжай бить путлеровских рашистов.
Zащищать мир от нечисти.
За вашу и нашу свободу...
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13.04.2022 09:56 Відповісти
 
 