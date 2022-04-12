Кладовища прямо в містах, прийде час - зробимо все по-людськи, - Гайдай про те, як на Луганщині у війну ховають вбитих мирних мешканців. ФОТО

Зберігати тіла загиблих жителів Луганщини неможливо. Всі цвинтарі знаходяться не в межах міст, через обстріли поховання там неможливі.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Кладовища прямо в містах. Як на Луганщині у війну ховають вбитих Росією та померлих мешканців Луганщини. Морги у підконтрольних містах переповнені тілами померлих та загиблих цивільних. Електроенергія з перебоями, або відсутня взагалі. Тіла лежать також у підвалах. Зберігати їх неможливо, тож у тихі перерви від обстрілів волонтери та працівники комунальних служб ховають тіла у нових визначених місцях", - пояснює він.

За словами Гайдая, всі цвинтарі знаходяться не в межах міст, через обстріли поховання там неможливі.

Як зазначається, у Сєверодонецьку ВЦА організувала нове місце поховання у відносно безпечному місці. Ями копають трактором та систематизують могили в реєстр. Кожного загиблого чи померлого природнім шляхом ховають в окремій могилі, за 48 днів війні - близько 400 поховань. Більшість опізнані.

У Лисичанську також організовано нове місце для поховань. Загиблих та померлих ховають у братських могилах.

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"Складна ситуація в Попасній та Рубіжному. Через часткову окупацію міст росіянами вивіз тіл неможливий, захоронення здійснюють самі мешканці у дворах житлових секторів. Через обстріли у певних районах тіла залишаються лежати на вулицях. Там, куди доступ є - тіла збирають та перевозять до приміських цвинтарів. Ховають у спецпакетах, на табличках пишуть якомога більше інформації про людину. Прийде час і ми обов‘язково все зробимо по-людські…Вічна пам‘ять…", - резюмує Гайдай.