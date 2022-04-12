Французькі експерти-криміналісти прибули до Бучі. Вони приїхали із ДНК-лабораторією та необхідним обладнанням, - Офіс ГПУ. ФОТОрепортаж

Місія французьких експертів допомагатиме розслідувати воєнні злочини РФ.

Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час спільної роботи у м. Буча Київської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу офісу ГПУ.



"Представники правоохоронних органів Франції приєдналися до нашого фронту справедливості. Колеги із французької жандармерії та медичної служби Збройних Сил Французької Республіки прибули до України, щоб допомогти у розслідуванні вбивств російськими військовими людей на Київщині", - зауважила вона.



Місія приїхала із ДНК-лабораторією та необхідним обладнанням для організації огляду тіл та впізнання. Вона працюватиме в Україні упродовж 15 днів.



"Зібрані нами спільно з колегами докази будуть використовуватися у національних розслідуваннях, а також можуть бути передані до Міжнародного кримінального суду", - наголосила Ірина Венедіктова.

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У Бучі вже завершилась ексгумація 49 тіл із великої тимчасової могили біля місцевого храму. Поруч знайшли ще три поховання із 6 тілами. Як повідомила Генпрокурор, в одному з них – за попередніми даними, мати і двоє дітей 4 і 11 років. Наразі із свідчень вважається, що їхній автомобіль був розстріляний і жінка з дітьми повністю згоріли.



"Російські війська діють за тактикою випаленої землі: винищують все живе на своєму шляху. Ці невинні жертви - черговий доказ їхніх звірств, про які ми кричимо світові і які тихо, скурпульозно і професійно намагаємось розслідувати, щоб притягнути до відповідальності кожного воєнного злочинця з РФ", - підкреслила Ірина Венедіктова.

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Вона також додала, що завтра починається розкопка ще одного великого поховання поруч із церквою в Бучі. За попередніми даними, там від 40 до 60 тіл загиблих.



До роботи приєднаються і французькі колеги. У складі групи судово-медичні експерти, експерти з балістики, експерти з питань ДНК-аналізу, експерт з дактилоскопіювання, вибухотехнік, експерт огляду місця злочину та помічники слідчих.



"Дипломатія Президента України в дії - весь світ об‘єднується, щоб підтримати нашу державу в біді, яку принесла війна розв‘язана РФ", - заявила Генеральний прокурор.

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