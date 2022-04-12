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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна Різня в Бучі
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Французькі експерти-криміналісти прибули до Бучі. Вони приїхали із ДНК-лабораторією та необхідним обладнанням, - Офіс ГПУ. ФОТОрепортаж

Місія французьких експертів допомагатиме розслідувати воєнні злочини РФ.

Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час спільної роботи у м. Буча Київської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу офісу ГПУ.

"Представники правоохоронних органів Франції приєдналися до нашого фронту справедливості. Колеги із французької жандармерії та медичної служби Збройних Сил Французької Республіки прибули до України, щоб допомогти у розслідуванні вбивств російськими військовими людей на Київщині", - зауважила вона.

Місія приїхала із ДНК-лабораторією та необхідним обладнанням для організації огляду тіл та впізнання. Вона працюватиме в Україні упродовж 15 днів.

"Зібрані нами спільно з колегами докази будуть використовуватися у національних розслідуваннях, а також можуть бути передані до Міжнародного кримінального суду", - наголосила Ірина Венедіктова.

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У Бучі вже завершилась ексгумація 49 тіл із великої тимчасової могили біля місцевого храму. Поруч знайшли ще три поховання із 6 тілами. Як повідомила Генпрокурор, в одному з них – за попередніми даними, мати і двоє дітей 4 і 11 років. Наразі із свідчень вважається, що їхній автомобіль був розстріляний і жінка з дітьми повністю згоріли.

"Російські війська діють за тактикою випаленої землі: винищують все живе на своєму шляху. Ці невинні жертви - черговий доказ їхніх звірств, про які ми кричимо світові і які тихо, скурпульозно і професійно намагаємось розслідувати, щоб притягнути до відповідальності кожного воєнного злочинця з РФ", - підкреслила Ірина Венедіктова.

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Вона також додала, що завтра починається розкопка ще одного великого поховання поруч із церквою в Бучі. За попередніми даними, там від 40 до 60 тіл загиблих.

До роботи приєднаються і французькі колеги. У складі групи судово-медичні експерти, експерти з балістики, експерти з питань ДНК-аналізу, експерт з дактилоскопіювання, вибухотехнік, експерт огляду місця злочину та помічники слідчих.

"Дипломатія Президента України в дії - весь світ об‘єднується, щоб підтримати нашу державу в біді, яку принесла війна розв‘язана РФ", - заявила Генеральний прокурор.

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Французькі експерти-криміналісти прибули до Бучі. Вони приїхали із ДНК-лабораторією та необхідним обладнанням, - Офіс ГПУ 01
Французькі експерти-криміналісти прибули до Бучі. Вони приїхали із ДНК-лабораторією та необхідним обладнанням, - Офіс ГПУ 02
Французькі експерти-криміналісти прибули до Бучі. Вони приїхали із ДНК-лабораторією та необхідним обладнанням, - Офіс ГПУ 03
Французькі експерти-криміналісти прибули до Бучі. Вони приїхали із ДНК-лабораторією та необхідним обладнанням, - Офіс ГПУ 04
Французькі експерти-криміналісти прибули до Бучі. Вони приїхали із ДНК-лабораторією та необхідним обладнанням, - Офіс ГПУ 05
Французькі експерти-криміналісти прибули до Бучі. Вони приїхали із ДНК-лабораторією та необхідним обладнанням, - Офіс ГПУ 06

Автор: 

Франція (3076) експерт (104) Буча (542) Офіс Генпрокурора (3255)


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Топ коментарі
+12
Французьки криміналісти певно багато з чим стикалися за життя,але тут по обличчю читається, що вони просто шоковані побаченим..
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12.04.2022 19:52
+9
Це правильно. І добре було би створити подібну висококваліфіковану команду для дослідження усіх злочинів проти людяності на території України за останні 100 років.
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12.04.2022 19:52
+5
На *** угорців. Кого хвилює, що там воно патякає.
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12.04.2022 19:54
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Венгры воняют, что не все так однозначно... а лягушатники?
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12.04.2022 19:48 Відповісти
На *** угорців. Кого хвилює, що там воно патякає.
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12.04.2022 19:54 Відповісти
Мад'ярскі курви вже забули 1956ой рік.Яка коротка пам'ять.Нащо було благати вивода війска СРСР з їх теріторії,якщо вони так ********** цю рашистську потвору?Зрослися б краще з ними!
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12.04.2022 20:04 Відповісти
Це правильно. І добре було би створити подібну висококваліфіковану команду для дослідження усіх злочинів проти людяності на території України за останні 100 років.
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12.04.2022 19:52 Відповісти
Дуже хочеться сподіватись, що в цій групі немає продажних **************, ціль яких дискредитувати все розслідування та звинуватити Україну.
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12.04.2022 20:05 Відповісти
Французьки криміналісти певно багато з чим стикалися за життя,але тут по обличчю читається, що вони просто шоковані побаченим..
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12.04.2022 19:52 Відповісти
Подавляющее большинство финнов видят в России военную угрозу ДАННЫЕ ОПРОСА
18:40

Подавляющее большинство финнов - 84 процента - видят в Россию угрозу для своей страны из-за российской вооруженной агрессии в Украине. Deutsche Welle сообщает, что таковы результаты опроса, проведенного финским Экономическим и политическим форумом (EVA).

За прошедший год число жителей Финляндии, полагающих, что Россия представляет для их страны серьезную военную угрозу, увеличилось на 25 процентов. Лишь шесть процентов опрошенных не видят в России никакой угрозы.

Эксперты EVA отмечают, что столь мрачные взгляды очень многих финнов объясняют, почему большинство населения страны выступает ныне за вступление Финляндии в НАТО.
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12.04.2022 20:00 Відповісти
Про що думає 16%?
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12.04.2022 20:23 Відповісти
А они бывшие расеяне ныне живущие в Финляндии и проклинающие ее в то же время.
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12.04.2022 20:38 Відповісти
👍
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13.04.2022 06:04 Відповісти
 
 