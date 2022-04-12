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У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК "Правий сектор" Хаммером і Фокусом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з командиром 2-го батальйону ДУК "Правий сектор" другом Хаммером та бійцем 4-ї роти 2-го батальйону ДУК ПС другом Фокусом, які героїчно загинули під Ізюмом у бою з російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 01
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 02
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 03
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 04
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 05
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 06
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 07
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 08

У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 09
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 10

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У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 11
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 12
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 13
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 14
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 15
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 16
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 17
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 18
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 19
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 20
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 21
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 22

У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 23

У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 24

Також читайте: Захищаючи Харківщину, загинули два воїни ДУК "Правий сектор" Алєксєєнко і Полонський. ФОТО

У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 25
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 26
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 27
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 28
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 29
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 30
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 31
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 32
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 33
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 34
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 35
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 36
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 37
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 38
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 39
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 40
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 41
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 42
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 43
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 44
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 45
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 46
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 47
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 48
У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК Правий сектор Хаммером і Фокусом 49

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Київ (19520) похорон (1289) Правий сектор (332) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+54
Слава героям! Слава Правому Сектору!
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12.04.2022 21:00
+44
Небесного вам Раю , Герої Нації ...
показати весь коментар
12.04.2022 21:02
+42
покійтеся з миром.. Вашу справу буде продовжено
показати весь коментар
12.04.2022 21:01
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Слава героям! Слава Правому Сектору!
показати весь коментар
12.04.2022 21:00 Відповісти
покійтеся з миром.. Вашу справу буде продовжено
показати весь коментар
12.04.2022 21:01 Відповісти
Небесного вам Раю , Герої Нації ...
показати весь коментар
12.04.2022 21:02 Відповісти
Герої не вмирають!
показати весь коментар
12.04.2022 21:03 Відповісти
Покойтеся з миром, дякуємо вам.
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12.04.2022 21:06 Відповісти
Спочивайте з Богом, Герої Української Нації!

п.с. Нестерпна біль і сльози, що втратили ми Вас Великих Воїнів світла ...
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12.04.2022 21:12 Відповісти
Слава Українським Героям! Слава Україні!
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12.04.2022 21:13 Відповісти
Героям Слава.
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12.04.2022 21:14 Відповісти
а київлянам впадляк піднять жопи і провести Героїв в останню путь
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12.04.2022 21:19 Відповісти
не кажіть дурні. Героям повага скрізь.
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12.04.2022 23:41 Відповісти
ГЕРОИ не вмирають!
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12.04.2022 21:24 Відповісти
простіть і...прощайте Герої
політ ваш найтяжчий з мірил
"міцніше тримайте зброю !" -
чути з-під шелесту крил...

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12.04.2022 21:26 Відповісти
С.У.М.
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12.04.2022 21:30 Відповісти
Герої!
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12.04.2022 21:34 Відповісти
Вечная память …..
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12.04.2022 21:38 Відповісти
Дякую за захист, воїни.
Тримайте небесний стрій.
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12.04.2022 21:49 Відповісти
Герої на вмирають. Вмирають вороги. Слава Героям!
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12.04.2022 21:51 Відповісти
Немає більшої любові за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх… (Іоана 15:13)
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12.04.2022 21:53 Відповісти
Вечная память! Слава Героям!
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12.04.2022 21:54 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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12.04.2022 21:58 Відповісти
жовта стрічка це ВСУ
синя - тероборона
салатова - правий сектор?
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12.04.2022 23:40 Відповісти
Не має кращої смерті ніж смерть за Україну, радий за хлопців!
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13.04.2022 02:40 Відповісти
 
 