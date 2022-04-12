У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з бійцями 2-го батальйону ДУК "Правий сектор" Хаммером і Фокусом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Майдані Незалежності відбулось прощання з командиром 2-го батальйону ДУК "Правий сектор" другом Хаммером та бійцем 4-ї роти 2-го батальйону ДУК ПС другом Фокусом, які героїчно загинули під Ізюмом у бою з російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.





















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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ