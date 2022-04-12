"Спалився" на слові "паляниця": У Рівному затримали 42-річного громадянина РФ з вибухівкою. ФОТОрепортаж
У Рівному затримали громадянина РФ з вибухівкою. 42-річний чоловік не зміг вимовити слово "паляниця".
Про це повідомляє патрульна поліція Рівненщини, інформує Цензор.НЕТ.
До поліції ще 22 березня надійшов виклик від небайдужого рівнянина про підозрілого чоловіка. Зі слів заявника, він рухався вулицею Словацького автомобілем Skoda Octavia із державними номерними знаками, зареєстрованими у Рівненській області. Авто було перевантажене.
42-річний уродженець м. Гомель плутався в поясненнях, не міг пояснити чітко мети перебування в Рівному. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили в нього блокнот та записи, які викликали підозру та пакунок, замотаний скотчем із невідомою речовиною, ймовірно, вибухову.
"Чоловік не міг вимовити слово "паляниця", на його думку, це слово значить споруду з балок. На місце патрульні викликали працівників СБУ, які надалі виявили в росіянина паспорт громадянина рф для виїзду за кордон, внутрішній паспорт рф, військовий квиток рф, документи, які підтверджують наявність нерухомості у рф та АР Крим, а також адміністративний протокол, складений на нього фсб рф", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні працівники СБУ йому оголосили підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами.
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А с кораблем что? Говорят, что из-за постоянных штормов не может вернуться в родную гавань? Вернулся? В родную дальше некуда? Ну, хоть тут успокоили.
"Яка нафіг Паляниця ! Нехай вчать Цвинтар, Дзвіниця, В'язниця, Шибениця, Домовина".
и ФСЁ ???????
https://twitter.com/i/status/1498401607825993732
не треба ******* , тупий кацап нездатний цим оволодіти за два тижні
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-UNK_GK0T-GK1C&v=1599527020420045
Мало українців знають, що це.
путня - відро
милниця - велика миска (таз) - очевидно походить від призначення - для миття посуду.
А карафка... щось з посуду може....
А фотель широко використовувалось в літературі 19го століття.
Не памятаю творів, але "вмостився в зручному фотелі" - запамятав.
а фотель я теж запозичив з української літератури видання початку 20 сторіччя.
Підказка - я їх із великим задоволенням споживаю раз на рік вже 33 роки (відтоді як женився)
Мені, як сказали, що я буду їсти - щось не дуже зрадів.
Коротко - пельмені з оселедцем.
Детально - далеко не у всіх селах нашого краю, але трохи є (аж дивно, звідки взялося в цих краях).
Традиційна різдвяна страва(готують тільки на перший та на другий святий вечори - і все, через рік).
В одних селах - у вигляді пельменів, в інших у вигляді вареників (як тут кажуть - пирогів).
Головне фарш - мілко-мілко нарубане філе оселедця, просмажене з цибулею і дуже трохи моркви.
Коли в СРСР оселедець був дефіцитом - використовували солену кільку.
Якщо правильно зготоване - відірватись не можна - можу відразу штук сорок вмолоти.
Удачі.
Але мені не потрібні словники - поїдь в село Поточище Городенківького району і побачиш, як там вимовляють це слово. І в навколишніх селах.
Написано чітко -місцевий діалект. А він може відрізнятись залежно від місцевості.
P.S.
На майбутнє - тримай себе в руках.
У галичан загалом, у львів'ян зокрема є багато гарних слів, про значення котрих не відразу здогадається навіть українець-східняк. А орки від того просто зависнуть міжвушним ґанґлієм.
...Нагадалося, що колись давно, ще коли телеканал ZiK був цікавим, бо не належав *********** (земля йому скловатою ще за життя), була на тому каналі цікава передача - "Говірник". Там розповідали про суто західно-українські діалектні слова (волинські, галицькі, закарпатські, буковинські, гуцульські...). І обов'язково було коротеньке кумедне відео із прикладом вживання якого-небудь цікавого слова. Наприклад, https://www.youtube.com/watch?v=2w6cH0lD-Fk шрайбати .
А ще інша - коли пекельні борошна гугло-перекладу зносять йому підлогу мозку, що аж мова з пащі вивалюється.
@JanssenSillag
· 6 ч
Это уже расцветшая Россия будущего? А, нет, простите, это Россия сегодня.
https://twitter.com/i/status/1513884025697492998
ЗЫ: вы вообще всё это серьёзно?
https://site.ua/yuriy.gudimenko/skazi-vrag-i72vl80