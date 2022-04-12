"Спалився" на слові "паляниця": У Рівному затримали 42-річного громадянина РФ з вибухівкою. ФОТОрепортаж

У Рівному затримали громадянина РФ з вибухівкою. 42-річний чоловік не зміг вимовити слово "паляниця".

Про це повідомляє патрульна поліція Рівненщини, інформує Цензор.НЕТ.

До поліції ще 22 березня надійшов виклик від небайдужого рівнянина про підозрілого чоловіка. Зі слів заявника, він рухався вулицею Словацького автомобілем Skoda Octavia із державними номерними знаками, зареєстрованими у Рівненській області. Авто було перевантажене.

42-річний уродженець м. Гомель плутався в поясненнях, не міг пояснити чітко мети перебування в Рівному. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили в нього блокнот та записи, які викликали підозру та пакунок, замотаний скотчем із невідомою речовиною, ймовірно, вибухову.

"Чоловік не міг вимовити слово "паляниця", на його думку, це слово значить споруду з балок. На місце патрульні викликали працівників СБУ, які надалі виявили в росіянина паспорт громадянина рф для виїзду за кордон, внутрішній паспорт рф, військовий квиток рф, документи, які підтверджують наявність нерухомості у рф та АР Крим, а також адміністративний протокол, складений на нього фсб рф", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні працівники СБУ йому оголосили підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами.

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