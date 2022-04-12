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"Спалився" на слові "паляниця": У Рівному затримали 42-річного громадянина РФ з вибухівкою. ФОТОрепортаж

У Рівному затримали громадянина РФ з вибухівкою. 42-річний чоловік не зміг вимовити слово "паляниця".

Про це повідомляє патрульна поліція Рівненщини, інформує Цензор.НЕТ.

До поліції ще 22 березня надійшов виклик від небайдужого рівнянина про підозрілого чоловіка. Зі слів заявника, він рухався вулицею Словацького автомобілем Skoda Octavia із державними номерними знаками, зареєстрованими у Рівненській області. Авто було перевантажене.

42-річний уродженець м. Гомель плутався в поясненнях, не міг пояснити чітко мети перебування в Рівному. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили в нього блокнот та записи, які викликали підозру та пакунок, замотаний скотчем із невідомою речовиною, ймовірно, вибухову.

"Чоловік не міг вимовити слово "паляниця", на його думку, це слово значить споруду з балок. На місце патрульні викликали працівників СБУ, які надалі виявили в росіянина паспорт громадянина рф для виїзду за кордон, внутрішній паспорт рф, військовий квиток рф, документи, які підтверджують наявність нерухомості у рф та АР Крим, а також адміністративний протокол, складений на нього фсб рф", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні працівники СБУ йому оголосили підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами.

Також читайте: СБУ про затримання Медведчука: "Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти!". ФОТО

Спалився на слові паляниця: У Рівному затримали 42-річного громадянина РФ з вибухівкою 01
Спалився на слові паляниця: У Рівному затримали 42-річного громадянина РФ з вибухівкою 02
Спалився на слові паляниця: У Рівному затримали 42-річного громадянина РФ з вибухівкою 03

Автор: 

затримання (4343) Рівне (574) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+44
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12.04.2022 23:33
+41
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12.04.2022 23:29
+34
Слушна порада - є новий тест.....

"Яка нафіг Паляниця ! Нехай вчать Цвинтар, Дзвіниця, В'язниця, Шибениця, Домовина".
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12.04.2022 23:44
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Посидить в споруді з балок тепер
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12.04.2022 23:28 Відповісти
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12.04.2022 23:29 Відповісти
" Деревянный макинтош " йому личить ліпше
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12.04.2022 23:36 Відповісти
«Поляница» от слова полено, нет? Нет? Черт, опять наврали, они мне «ВВ, у вас самый правильный украинский на свете!»
А с кораблем что? Говорят, что из-за постоянных штормов не может вернуться в родную гавань? Вернулся? В родную дальше некуда? Ну, хоть тут успокоили.
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16.04.2022 11:41 Відповісти
Ха-ха-ха! Анекдот...
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12.04.2022 23:29 Відповісти
Ось якою паляниця є зброєю.
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12.04.2022 23:30 Відповісти
Слушна порада - є новий тест.....

"Яка нафіг Паляниця ! Нехай вчать Цвинтар, Дзвіниця, В'язниця, Шибениця, Домовина".
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12.04.2022 23:44 Відповісти
Ще є тест "мертвi бджоли не гудуть"
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13.04.2022 00:01 Відповісти
це вже для них будуть тортури)
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13.04.2022 07:19 Відповісти
👍😂
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13.04.2022 09:48 Відповісти
А ще спитати в них яка різниця між небіжчик та небіж.
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13.04.2022 07:52 Відповісти
Споруда з балок - то колодязь....туди його догори рачки і скинути
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12.04.2022 23:31 Відповісти
А чим криниця від кирниці відмінна?
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13.04.2022 01:21 Відповісти
чЬо?
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13.04.2022 02:06 Відповісти
Рускаязичній чєлюсті нічого тут робити.
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12.04.2022 23:32 Відповісти
тут є про тест на слово "паляниця" https://www.youtube.com/watch?v=SQFwxgpWT4o
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12.04.2022 23:32 Відповісти
😄👍
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12.04.2022 23:36 Відповісти
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12.04.2022 23:41 Відповісти
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12.04.2022 23:50 Відповісти
Сьогодні працівники СБУ йому оголосили підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами….
и ФСЁ ???????
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12.04.2022 23:33 Відповісти
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12.04.2022 23:33 Відповісти
Воно що, думало що це "полєнніца"?))
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12.04.2022 23:33 Відповісти
клубніка
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12.04.2022 23:43 Відповісти
я з вуст руснявих чув "Паланіца" (наголос на і)
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12.04.2022 23:53 Відповісти
А був відосік, тіпочка якогось питають "а шо таке паляниця?". І той рівно за п'ять секунд до отримання киздюлів відповідає "полуніца? ну ето же клубніка?"
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12.04.2022 23:59 Відповісти
А кавун, це те чим коней підковують, сам чув від расєянкі..
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13.04.2022 00:06 Відповісти
і машинка чудова , на укр номерах де воно падло таку взяло скотина
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12.04.2022 23:36 Відповісти
у родственника моего знакомого подобную тупо просто отобрали вооружённые орки в окрестностях Энергодара слава богу жив остался вот такая она судьба человека который годами копил денег трудясь в поте лица
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13.04.2022 01:01 Відповісти
таких кацапів до війни заїхало тисячі
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13.04.2022 06:28 Відповісти
зацените прикол - поймали чудика.... )))
https://twitter.com/i/status/1498401607825993732
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12.04.2022 23:36 Відповісти
лошара, первый левел диверсанта. Продвинутые уже через неделю тяжёлых тренировок могут сказать слово "нісенітниця".А еще через неделю знают разницу между домівкою і домовиною.
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12.04.2022 23:37 Відповісти
Бо воно тупе, та ще й з зайвою хромосомою.
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12.04.2022 23:47 Відповісти
і можуть цю різницю висловити українською ?

не треба ******* , тупий кацап нездатний цим оволодіти за два тижні
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12.04.2022 23:47 Відповісти
уважно читай, напівшановний. "знати різницю" і "висловити українською" - це зовсім різні рівні.
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12.04.2022 23:52 Відповісти
Я думаю, що Ви занадто високо оцінили інтелектуальні здібності москалів.
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12.04.2022 23:54 Відповісти
Вы просто не в курсе, как их там дрессируют

https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-UNK_GK0T-GK1C&v=1599527020420045
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13.04.2022 00:05 Відповісти
От коли вони взнають, що таке "путня" і "милниця" - то буде "уровень бога"
Мало українців знають, що це.
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12.04.2022 23:57 Відповісти
я не знаю.
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13.04.2022 00:07 Відповісти
В багатьох селах Галичини і Покуття:
путня - відро
милниця - велика миска (таз) - очевидно походить від призначення - для миття посуду.
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13.04.2022 00:10 Відповісти
тоді Вам по бартеру - карафка і фотель ))
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13.04.2022 00:20 Відповісти
Ну фотель я знаю з літератури ( багато читав в молодості) - крісло.
А карафка... щось з посуду може....
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13.04.2022 00:31 Відповісти
думав, що буде навпаки )) Фотель мало хто знає, бо після двадцятих вже стали вживати русифіковний переклад, а от знищена русифікацією карафка вже декілька місяців тому з'явилася і у гугл-перекладачі. Це слово в українській мові таке ж старе, як і порцеляни (послін), як і цибуля (себойяс), і багато інших слів... тому ми завжди були ближче до Європи, ніж до мєря та замиголи.
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13.04.2022 00:47 Відповісти
Ну от бачиш -я карафку майже вгадав - щось на слух співзвучне.
А фотель широко використовувалось в літературі 19го століття.
Не памятаю творів, але "вмостився в зручному фотелі" - запамятав.
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13.04.2022 00:51 Відповісти
за карафку +
а фотель я теж запозичив з української літератури видання початку 20 сторіччя.
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13.04.2022 01:08 Відповісти
От скажеш, що таке "краплики"?
Підказка - я їх із великим задоволенням споживаю раз на рік вже 33 роки (відтоді як женився)
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13.04.2022 00:43 Відповісти
не знаю, більш того - ніколи не чув.
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13.04.2022 00:51 Відповісти
Якщо би погуглив -то знайшов би мабуть, бо і рецепти вже викладають.
Мені, як сказали, що я буду їсти - щось не дуже зрадів.
Коротко - пельмені з оселедцем.

Детально - далеко не у всіх селах нашого краю, але трохи є (аж дивно, звідки взялося в цих краях).
Традиційна різдвяна страва(готують тільки на перший та на другий святий вечори - і все, через рік).
В одних селах - у вигляді пельменів, в інших у вигляді вареників (як тут кажуть - пирогів).
Головне фарш - мілко-мілко нарубане філе оселедця, просмажене з цибулею і дуже трохи моркви.
Коли в СРСР оселедець був дефіцитом - використовували солену кільку.

Якщо правильно зготоване - відірватись не можна - можу відразу штук сорок вмолоти.

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13.04.2022 01:03 Відповісти
дякую. Погуглю.
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13.04.2022 01:10 Відповісти
Дякую - було цікаве листування.
Удачі.
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13.04.2022 01:34 Відповісти
Як приклад на скору руку:

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13.04.2022 01:44 Відповісти
Ти чого *******? Можливо десь і кажуть "мидниця" - я не заперечую.
Але мені не потрібні словники - поїдь в село Поточище Городенківького району і побачиш, як там вимовляють це слово. І в навколишніх селах.
Написано чітко -місцевий діалект. А він може відрізнятись залежно від місцевості.

P.S.

На майбутнє - тримай себе в руках.
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13.04.2022 01:57 Відповісти

У галичан загалом, у львів'ян зокрема є багато гарних слів, про значення котрих не відразу здогадається навіть українець-східняк. А орки від того просто зависнуть міжвушним ґанґлієм.
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13.04.2022 00:40 Відповісти
Але ці слова є в словнику української мови з приміткою "місцеве вживання".
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13.04.2022 00:44 Відповісти
Так і є.
...Нагадалося, що колись давно, ще коли телеканал ZiK був цікавим, бо не належав *********** (земля йому скловатою ще за життя), була на тому каналі цікава передача - "Говірник". Там розповідали про суто західно-українські діалектні слова (волинські, галицькі, закарпатські, буковинські, гуцульські...). І обов'язково було коротеньке кумедне відео із прикладом вживання якого-небудь цікавого слова. Наприклад, https://www.youtube.com/watch?v=2w6cH0lD-Fk шрайбати .
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13.04.2022 01:55 Відповісти
нет - во время стресса сразу всплывает акцент на любом языке
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13.04.2022 00:46 Відповісти
Але вони, гниди, не можуть знати, що таке "повзунець".
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13.04.2022 00:48 Відповісти
Не знати якихось слів - це одна історія. Зовсім інша, коли болєзноє вивихне щелепу об паляницю, суницю, синицю чи молодицю.
А ще інша - коли пекельні борошна гугло-перекладу зносять йому підлогу мозку, що аж мова з пащі вивалюється.
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13.04.2022 02:06 Відповісти
У лужицких сербов "домовина" имеет совершенно другой смысл. У них есть организация с таким названием, в Баутцене.
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13.04.2022 10:43 Відповісти
Janssen-Cilag


@JanssenSillag

· 6 ч

Это уже расцветшая Россия будущего? А, нет, простите, это Россия сегодня.

https://twitter.com/i/status/1513884025697492998
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12.04.2022 23:37 Відповісти
пофестивалил.... ))
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12.04.2022 23:48 Відповісти
Теперь всем в цивилизованном мире понятно почему украинские граждане так ожесточённо уничтожают асвабадителей..
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13.04.2022 00:13 Відповісти
Штирлиц шел по Берлину и никак не мог понять, что же выдает в нем русского разведчика - то ли парашют за спиной, то ли автомат ППШ , болтающийся на шее, то ли буденовка, лихо заломленная набок.

ЗЫ: вы вообще всё это серьёзно?
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12.04.2022 23:38 Відповісти
Лише Україна придумала пароль, який ворог знає, але вимовити не може
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12.04.2022 23:38 Відповісти
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13.04.2022 00:27 Відповісти
за такую "паляницю" уже одного *******..... )))
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13.04.2022 03:08 Відповісти
Нет. Это не нами придумано. Это придумали евреи, и на иврите это называется шибболет. Этот термин так и вошел в мировую практику.

https://site.ua/yuriy.gudimenko/skazi-vrag-i72vl80
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13.04.2022 02:24 Відповісти
Тому що мова має значення !
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12.04.2022 23:41 Відповісти
"Армія, мова, віра" (С) Порох
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12.04.2022 23:42 Відповісти
а собственность в Крыму на чьи доки? если исключительно кацапские - то это как минимум + мошеничество в особо крупных размерах, что ли.
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12.04.2022 23:43 Відповісти
Паляниця- це Український шиболет для кацапні😂😂😂 Потрібно теж так і поступати з цими»скрепними» як і древні Іудеї з тими, що не вміли вимовити правильно «шиболет»…
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12.04.2022 23:49 Відповісти
Бл..ть не може існувати країни в якій живуть такі ДОВБОЙОБИ....Гірше москаля може бути хіба що його смердюча тінь... "Не може вимовити слово"...
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12.04.2022 23:50 Відповісти
хай живе Українська мова. Слава Україні
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12.04.2022 23:51 Відповісти
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12.04.2022 23:53 Відповісти
Паляніца, паляніца, кукулуза, кукулуза - так, так -відповів кулемет.
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13.04.2022 00:06 Відповісти
Авто,було переванажене ... Вявили пакунок... Але,ж :- авто було перевантажене...?
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13.04.2022 00:16 Відповісти
Поляниця то по приколу, головне ЧОМУ москалюга спокійно на тачці вже другий місяць війни шастає по Украіні з купою кацапських документів, коли заіхав до нас, може вчора ?
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13.04.2022 00:21 Відповісти
Пля... 42 роки, а клепки - ніц нема.
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13.04.2022 00:42 Відповісти
на палю падлюку !
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13.04.2022 01:12 Відповісти
скажи поленница- клубника...
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13.04.2022 01:55 Відповісти
Агент кличка кодовая- ватная голова 003 -прибыл за салом..за салом...пароль тында каракум..
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13.04.2022 02:00 Відповісти
За знайдену вибухівку в країні з військовим станом? Дивно м'яке покарання.
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13.04.2022 08:24 Відповісти
Заборони на вїзд в Україну кацапам нема. Візового режиму нема."Паляниця"- дискримінація по мовній ознаці. Добре що хоч вибухівка була,а так і висунути нічого. Риболов-браконьєр.
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13.04.2022 14:18 Відповісти
 
 