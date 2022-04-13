"Счастье не за горами", - в Україні знищений російський танк із промовистим написом. ФОТО

В мережу потрапили кадри безславного кінця російського танку із промовистим написом.

Як інформує Цензор.НЕТ, фото опублікував у телеграмі радник керівника МВС Антон Геращенко.

Він підкреслив: "ЗСУ допомогли оркам "знайти щастя" в Україні. Деталі: нашою улюбленою рубрикою є "було – стало". Оркотанк до і після доленосної зустрічі з нашими Героями. Гарний".

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