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"Счастье не за горами", - в Україні знищений російський танк із промовистим написом. ФОТО

В мережу потрапили кадри безславного кінця російського танку із промовистим написом.

Як інформує Цензор.НЕТ, фото опублікував у телеграмі радник керівника МВС Антон Геращенко. 

Він підкреслив: "ЗСУ допомогли оркам "знайти щастя" в Україні.  Деталі: нашою улюбленою рубрикою є "було – стало". Оркотанк до і після доленосної зустрічі з нашими Героями. Гарний".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ захопили танк окупантів: Тепер він працюватиме на українську армію та знищуватиме війська РФ. ВIДЕО

..Счастье не за горами, - в Україні знищений російський танк із промовистим написом 01

Автор: 

танк (2071) знищення (7307) ЗСУ (7572)


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Топ коментарі
+30
Ну все. Танк не той підбили. Біда, біда
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13.04.2022 03:27
+23
это другая его сторона, следопыты, баушки приподьездные....
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13.04.2022 04:12
+20
а может сегодня, путен сдохнет?
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13.04.2022 03:15
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а может сегодня, путен сдохнет?
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13.04.2022 03:15 Відповісти
Е , ні... Спершу падла мусить помучитися добряче. Просто так здохнути , то йому вже не вийде ...
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13.04.2022 03:36 Відповісти
даже если он сегодня сдохнет , они молчать пол года будут .вон жирик сдох и то они неделю труп туда -сюда таскали . типО он живой . это пока замену ему не выбрали .тут наверное вообще на палку натянут и веревками руки дергать будут
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13.04.2022 08:15 Відповісти
Ну все. Танк не той підбили. Біда, біда
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13.04.2022 03:27 Відповісти
Ошибочка вийшла. Шо поробиш. Вже назад не склєїш
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13.04.2022 03:36 Відповісти
Повністю згоден, те саме я побачив теж. Цензор поспішає випікати новини щоб нагодувати голодних, нехтуючи якістю
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13.04.2022 03:29 Відповісти
это другая его сторона, следопыты, баушки приподьездные....
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13.04.2022 04:12 Відповісти
Радше боєц антоша гєращєнка у перервах між своїми повідомленнями Photoshop-ом балується (зрозуміло що під свист ворожих куль).
Між скидувань через свою сторінку координатів для обстрілів, потрібно щось вставляти для утримання симпатій пересічних фоловерс.

https://youtu.be/iSK5sNcyYyM Рятувальники розкритикували радника глави МВС Антона Геращенка
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13.04.2022 05:01 Відповісти
Я не утверждаю что это один и тот же танк, но очевидно же что это две разных стороны танка.
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13.04.2022 03:45 Відповісти
Ха...Без башни сразу и не разберешь.
Опять же-искать счастье поехал не один экипаж,но вот этот именно его уже нашел.Кацапские свиносамки ипотеку закроют.Ну и опять же-выходные костюмы экипажа можно своим пихарям подарить.Профит.
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13.04.2022 07:02 Відповісти
От счастья сорвало башню!
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13.04.2022 14:06 Відповісти
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13.04.2022 14:11 Відповісти
Та ж колимага, вид зі смаленого правого борту.
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13.04.2022 03:46 Відповісти
Писала одна рука. Правда не художник-каліграфіст.
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13.04.2022 03:50 Відповісти
Ні, рука одна, подивись на "г", з характерним загібом на кінці горизонтальної палички.
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13.04.2022 06:07 Відповісти
Нажаль яка рука робила загіб на літері встановити нє прєдставляєтся вазможним,ібо екіпаж танка - три свинособаки, а рук залишилося три-дві лівих і одна права.І судячи з семи пальців,що залишилися на цих кінцівках-загіб могла зробити люба з них.
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13.04.2022 07:16 Відповісти
да без разницы абы побольше ..тот или не тот.. тут и не утверждают в статье что именно тот
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13.04.2022 06:13 Відповісти
і різні танки, але надписів мабуть багато на цьому брухті
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13.04.2022 08:34 Відповісти
А може це фото з протилежної сторони?
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13.04.2022 08:45 Відповісти
Може бути інша сторона.
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13.04.2022 08:51 Відповісти
А в голову не приходит что это другая сторона танка? Или надпись всегда только с одной стороны? Думайте прежде чем писать комменты.
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13.04.2022 09:14 Відповісти
Нех шастать
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13.04.2022 03:24 Відповісти
ой зрадазрада, ВСУ кацапский танк подбили. ыыыы.
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13.04.2022 04:34 Відповісти
Порівнюючи "до" і "після" ми бачимо абсолютно різні машини. Може тоді вже будемо офіційно постійно брехати і видавати бажане за дійсне? Отака маленька брехня породжує велику недовіру. Мені наприклад противно що якесь псевдопатріотичне чмо вважає мене лохом. Тобто зегенерати вважають що люди мають вірити в будь що всупереч очам своїм.
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13.04.2022 05:32 Відповісти
танк той самий, фото з обох боків
наносити написи могли різні орки
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13.04.2022 06:42 Відповісти
ага... вірую, алілуя...
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13.04.2022 07:19 Відповісти
Можеш не вірити, но що ти підерас вірять всі
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13.04.2022 10:55 Відповісти
в спам, кацап.
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13.04.2022 06:48 Відповісти
Танки таки різні на двох фотках. Але кацапам (у другому танку) це вже не допоможе. Агов , зрадота цензорівська ! Далі серете в калісони від безсилої зради ?
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13.04.2022 03:39 Відповісти
Звісно різні: один з баштою, другий без.
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13.04.2022 08:40 Відповісти
"счастье было где то рядом но вдруг ****** снарядом" новий девіз рашисранської армії
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13.04.2022 03:45 Відповісти
Отакі речі російська пропаганда використовує для того щоб заявляти що "укроЗМИ" створюють фейки. Оці всі що кажуть "Гоп" до того, як перескочили, тільки шкодять.
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13.04.2022 04:06 Відповісти
В чем тут можно разоблачить фейк? Даже если бы на втором фото был бы не танк, а допустим расхераченный БТР с такой же надписью, то что от этого изменилось бы?
Кто сказал, что представление "до и после" относится именно к конкретной единице техники, а не к надписи "счастье не за горами"?
У футбольных фанатов есть собственные клубные кричалки, а у какого-то воинского соединения что, собственная "фирменная" "писАлка" запрещена что ли?
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13.04.2022 11:55 Відповісти
А Геращенко один з "найкращих" у цій дурній справі.
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13.04.2022 04:11 Відповісти
Сколько танков с такой надписью ?
Может, там целая дивизия намылилась в рай...
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13.04.2022 04:18 Відповісти
айааййай зрадазра. нет так написано. а может борт другой, или танк кацапский другой.
но все равно зраднейшая зрадулька.
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13.04.2022 04:36 Відповісти
Як посміли?
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13.04.2022 05:00 Відповісти
вся "активна ОПа"чужеземці, тому для них саме голандське існування в житті.
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13.04.2022 05:12 Відповісти
нижче пункт прочитай (розгорни повністю)
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13.04.2022 05:48 Відповісти
там,напевне вся танкова рота з таким девізом. А буква "Р" однакова тільки під різним нахилом. Хлопці будуть шукати інші танки
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13.04.2022 05:13 Відповісти
Це не той що на першому фото. Треба ще закошмарити декілька орківських танків для порівняння
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13.04.2022 05:59 Відповісти
Быстрей всего конечно другой, но может и тот. Просто ещё одна надпись с другого борта.
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13.04.2022 06:46 Відповісти
Слава ЗСУ, ТрО, партизанам, патриотам, фермерам, ромам, жінкам з пиріжками і консервацією!
Любимо вас і пишаємось вами!
💙💛🇺🇦❤️
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13.04.2022 06:47 Відповісти
Це різні танки, на підбитому було написано "месть не за горами. Є фото. Підбили його в Запорізькій області
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13.04.2022 07:20 Відповісти
Чи вже можна святкувати ювелей 20 000 орків?
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13.04.2022 08:23 Відповісти
Етнос, що складає 1% від загалу населення України, захопив спочатку всі виробничі потужності України, а тепер і політичну владу. Отака муйня, картина маслом.
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13.04.2022 10:11 Відповісти
Це інший танк, літери не схожі.
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13.04.2022 11:35 Відповісти
Сглазили идиоты
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13.04.2022 13:29 Відповісти
 
 