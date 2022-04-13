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"Счастье не за горами", - в Україні знищений російський танк із промовистим написом. ФОТО
В мережу потрапили кадри безславного кінця російського танку із промовистим написом.
Як інформує Цензор.НЕТ, фото опублікував у телеграмі радник керівника МВС Антон Геращенко.
Він підкреслив: "ЗСУ допомогли оркам "знайти щастя" в Україні. Деталі: нашою улюбленою рубрикою є "було – стало". Оркотанк до і після доленосної зустрічі з нашими Героями. Гарний".
Топ коментарі
+30 Oleksandr Onys
показати весь коментар13.04.2022 03:27
+23 tyson giger
показати весь коментар13.04.2022 04:12
+20 шеколадный зае%ец
показати весь коментар13.04.2022 03:15
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Між скидувань через свою сторінку координатів для обстрілів, потрібно щось вставляти для утримання симпатій пересічних фоловерс.
https://youtu.be/iSK5sNcyYyM Рятувальники розкритикували радника глави МВС Антона Геращенка
Опять же-искать счастье поехал не один экипаж,но вот этот именно его уже нашел.Кацапские свиносамки ипотеку закроют.Ну и опять же-выходные костюмы экипажа можно своим пихарям подарить.Профит.
наносити написи могли різні орки
Кто сказал, что представление "до и после" относится именно к конкретной единице техники, а не к надписи "счастье не за горами"?
У футбольных фанатов есть собственные клубные кричалки, а у какого-то воинского соединения что, собственная "фирменная" "писАлка" запрещена что ли?
Может, там целая дивизия намылилась в рай...
но все равно зраднейшая зрадулька.
Любимо вас і пишаємось вами!
💙💛🇺🇦❤️