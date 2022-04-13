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Російські війська з боку РФ просуваються на схід України, - Maxar опублікував супутникові знімки. ФОТО
Супутникова компанія Maxar Technologies опублікувала нові знімки, які засвідчують просування російських військ у Бєлгородській області до сходу України.
Про це йдеться у Twitter Maxar Technologies, передає Цензор.НЕТ.
"Супутникові знімки показують, що російські війська продовжують просуватися на схід України.
Військові розгортання спостерігалися вздовж траси 14к-34 і коридору, що веде від Солотів і Валуйків на заході Росії (Бєлгородська область РФ. – Ред.), до кордону з Україною", - йдеться в повідомленні.
В компанії уточнюють, що знімки зроблені 11 квітня 2022 року.
Топ коментарі
+49 Volodymyr Volodymyr #490180
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Можливо, що й на інших гілках метал також "зморився"...
Але ж окрім тої мразоти ще є шуфрич, новінський, тощо.
Їх навіть не шукають.
Вчора читала що верещучка якісь шаттли до Криму запускала, якраз на 23 лютого.
То це та **** накладала розмінувати і прибрати військових ?
Даже если пустить воду - она вся на первых 10 км утечет в землю.
Нужно русло восстанавливать, а это не просто.
1. это не СКК
2. не днепровская вода
3. по этой канализации в месяц пройдет меньше чем по СКК за 1 час.
4. не путай воду для лохов, с водой для того, что бы Крым снова не стал пустыней.
А хто відповів? Патрони, снаряді,ракети,РПГ і багато чого "само піднялось в повітря".
ні.. це не Ху..ло...
Хто то зробив?
А коли не готові до повномасштабного вторгнення - це вина виключно керівництва Україні, а не *****...логічно...для політичной кампанії.
Цим мають спецслужби займатись.
У нас цілий чонгар розмінував хтось і прізвищ ми не почули.
"У нас цілий чонгар розмінував хтось і прізвищ ми не почули."
Так. І за це теж мають відповісти ті, хто це зробив.
Кожен має нести відповідальність за своє. У свій час.
А не казати в залежності від того, як тобі вигідно, що в одному випадку - то вина виключно *****, в а іншому - вже не *****, а керівництва України. Бо і там, і там це зроблене за наказом *****, і там, і там це про*об керівницства України.
Наголосувались вже в 2019 ? То майте тепер.
Ви якось цікаво читаєте, що розумієте все навпаки. На выдмыну выд вас - я якраз за те, хоб кожен выдповыдав за свої про*оби і проти подвійних стандартів, коли в одному випадку ви все валите на нашу владу, а у другому - змімаєте з нашої влади будь-яку відповідальність - у залежності від ваших політичних уподобаннь. Зрозумійте - зараз не час для передвиборчої кампанії!
"Наголосувались вже в 2019 ?"
Ви чудово знаєте, що у 2019му я голосував за Гриценка і проти обох у 2му турі. Бо обидва не достойні. Можливо, якщо б переміг мій кандидат - мені було б соромно за нього також...можливо.
Я ж вам кажу, що Порошенко розвивав ЗСУ. А Зеленський ні. І це факт. А ви мені знову щось інше городище. Тіпа два поганці. Я не обвинувачую Зе за напад. Я не обвинувачую Порошенка за диверсії, які були вчинені проти України. Просто армія могла би бути кращою. Могла. І нам зараз було би легше. Хіба я щось погане кажу чи хочу? Для себе, для вас?
Є в нас ворожа агентура, інспірована по горизонталі і вертикалі, просто продажні люди у всіх сферах і структурах.
Але. При Порошенку була чітка державна політика на зміцнення армії. А в Зеленського навпаки. Засунули подалі як дещо другорядне.
І так, я згоден щодо претензій до Зеленського щодо саботажу ракетної програми і з інших причин також у мене до нього дуже багато претензій. Але я проти подвійних стандартів - кожен має відповісти за своє у свій час.
Вина виконавців.
Його завдання розбудова армії і поступове переоснащення. Підвищення матеріального забезпечення.
Залужний назвав Полторака найкращим міністром оборони, бо той підняв армію з нуля. Тобто в нас був нуль. Охорона складів теж нуль. Цим скористався ворог. А Зеленський навіть атомні станції не убезпечив. В нього і часу більше було і ресурсів.
А Порошенко не мав звернути на це своєї уваги коли було підірвано 1й склад і оперативно підсилити охорону всіх інших, виділивши на це гроші?
Я ж кажу - є 2 аналогічних випадки - в одному ви все валите на ***** повністю знімаючи вину з керівництва України за про*об, в другому - ви все валите на керівництво України.
А чому? А тому, що ваше особисте ставлення до керівництва України у цих двох випадках грає вирішальну роль.
І щоб зняти оборону мали дзвонити з самих верхів.
Інша справа, що потрібно було закрити будь-яке сполучення і таки все замінувати - але це вже про*об такого ж рівня, як і відсутність посилення охорони складів. І так, за це теж потрібно буде відповісти. Але не вірте всьому, що вам кажуть політики, що вруться до влади. ВСІ політики брешуть - у тому числі і Порошенко.
То пошукайте інформацію. Що там готувалось.
Певно мало їхати
Але ви і досі сидите тут і винуватите у всьому Порошенка. Хіба ні? Щоб виправдати себе за дурість в 2019 ? Чи просто втішаєтесь ?
Зеля - за саботаж ракетної програми, і за те, що закуповувалися для армії тільки легкі броньовичкі, які непридатні для застосування на передовій, за прорив майже без бою рашистів з Криму (хоча відсутність укріпрайону на кордоні із Кримом - це провина обох - і Зелі, і Петі), за призначення Демченка і Татарова, за непризначення голови АКПУ і так далі.
І у Петі теж багато про що треба запитати - і про незахищені склади, і про Логвіново із Іловайськом, і про призначення Ложкіна і Райніна, і про скасування покарання за незаконне збагачення, і про небажання створювати АКСУ...
Але всьому свій час. Як бачите - я не валю все на одного і не вигороджую іншого. Я за те, що мають відповідати всі, хто винен. Але не зараз! Зараз можна до відповідальності притягати тільки відвертих зрадників.
Вже сотий раз повторюю. Порошенко починав майже з нуля. А ви промахи януковича пишете на нього. Зеленський отримав значно кращий спадок. Тому до нього і питань більше.
І ні, ще раз повторюю - я за Зеленського не голосував і ніколи не голосовуватиму, бо запитаннь у мене до нього більш ніж потрібно. Але я проти ваших подвійних стандартів.
Я обрала значно кращий варіант, коли ви наполягаєте на гіршому. І життя вас досі не навчило. Не треба рівняти те що не рівняється
"коли ви наполягаєте на гіршому"
На якому це гіршому я наполягаю?
Бачила як ботва рашкі масово працює проти Порошенка, а проти ЗЕ не бачила, ну хіба одиниці.
А також визнавали б те, що Зеля ну хоч щось робить добре і правильно. Але ж ні.
"Бачила як ботва рашкі масово працює проти Порошенка, а проти ЗЕ не бачила, ну хіба одиниці."
Це тому, що ви в основному погоджуєтесь, коли ботва працює проти Зелі, тому вам здається, що рашкінська ботва проти нього не працює. Працює, але тези використовує часто такі саме, як і порохоботи, тому вам це важко ідентифікуватию
Дешевше відремонтувати більше Булатів, ніж мати один новий танк. Ольху тільки мали пускати в серію з 2019. Ви думаєте так все швидко робиться? Мрійник....
Бєлград - столиця Сербії, а Белгород (Білгород) - російський обласний центр на кордоні з Україною, поруч з Харковом.