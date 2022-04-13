Російські війська з боку РФ просуваються на схід України, - Maxar опублікував супутникові знімки. ФОТО

Супутникова компанія Maxar Technologies опублікувала нові знімки, які засвідчують просування російських військ у Бєлгородській області до сходу України.

Про це йдеться у Twitter Maxar Technologies, передає Цензор.НЕТ.

"Супутникові знімки показують, що російські війська продовжують просуватися на схід України.

Військові розгортання спостерігалися вздовж траси 14к-34 і коридору, що веде від Солотів і Валуйків на заході Росії (Бєлгородська область РФ. – Ред.), до кордону з Україною", - йдеться в повідомленні.

В компанії уточнюють, що знімки зроблені 11 квітня 2022 року.

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