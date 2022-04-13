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Контррозвідка СБУ затримала на Черкащині інформатора РФ, який збирав дані про українських військових. ФОТОрепортаж

сбу,контрразведка,контррозвідка,орел,аквіла

Ворожого агента, який збирав дані про українських військових, затримали на Черкащині.

Про це повідомляє Управління СБУ в Черкаській області у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За даними контррозвідки, мешканець Черкащини збирав дані про розташування військових та стратегічно важливих об’єктів регіону, скидав геодані та інформував про переміщення військової техніки ЗСУ.

"Зібрані відомості він передавав через електронні мережі бойовикам незаконних збройних формувань так званої "Л/ДНР" та представникам владних структур РФ. Ворожий агент використовував методи конспірації: змінював телефони та картки різних абонентів, з яких надсилав розвіддані. Співробітники СБУ затримали інформатора у заміському будинку, де він переховувався", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ повідомила подробиці затримання агента російських спецслужб, що працював в різних держструктурах України. ВIДЕО

Під час обшуку було вилучено мобільний телефон, з якого чоловік передавав ворогу зібрану інформацію.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.

Контррозвідка СБУ затримала на Черкащині інформатора РФ, який збирав дані про українських військових 01
Контррозвідка СБУ затримала на Черкащині інформатора РФ, який збирав дані про українських військових 02

Автор: 

затримання (4343) контррозвідка (470) СБУ (12846) шпигунство (996) Чернігівська область (913)


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Топ коментарі
+28
ЗСУ на Півдні знищили польовий склад *********** противника✌
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13.04.2022 09:12
+20
Повесить суку!!!
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13.04.2022 09:10
+14
Морда для чого закрита, народ України повинен знати своїх «героїв». Можливо його хтось впізнає і може здати його співучасників.
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13.04.2022 09:16
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Повесить суку!!!
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13.04.2022 09:10 Відповісти
Да! И что он стоит, улыбаясь? Он должен сидеть в наручниках к стене раком, с избитой мордой!
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13.04.2022 10:00 Відповісти
не сидить і не лежить. Це тільки патріотів кладуть писком в асвальт з ґвалтом "лєжать, бандера!"
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13.04.2022 10:09 Відповісти
при спробі втечі. випадково попав в петлю.
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13.04.2022 10:55 Відповісти
СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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13.04.2022 09:12 Відповісти
ЗСУ на Півдні знищили польовий склад *********** противника✌
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13.04.2022 09:12 Відповісти
Для кого лицо замазано?
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13.04.2022 09:12 Відповісти
Морда для чого закрита, народ України повинен знати своїх «героїв». Можливо його хтось впізнає і може здати його співучасників.
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13.04.2022 09:16 Відповісти
ЩОБ МАМА НЕ ВПІЗНАЛА СВОГО ЗАХИСНИКА З МОРДЕРА!
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13.04.2022 09:17 Відповісти
ну що з такими падлами робити?
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13.04.2022 09:23 Відповісти
Ну це такій собі агент. Там Гарант вже збирається медведчука обмінювати. Даю цитату Гаранта, щоб не було зайвих істерик в коментах:
"Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную РФ https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/13/7339184/ обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і дівчат, які зараз у російському полоні".
Так ось, медведчук володіє всією інформацією про мережу зрадників, які зливали дані на наших патріотів, давали оркам координати об'єктів цивільної і військової інфраструктури, а головне - про агентів рашки на вищих щаблях влади...
То може не треба так поспішати з обміном медведчука, а, Гаранте?
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13.04.2022 09:24 Відповісти
Гаранту закон не писаний,а під час війни і тим паче.
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13.04.2022 09:26 Відповісти
Ще один диванний есбеушник.
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13.04.2022 09:29 Відповісти
ну а що ви хотіли,він же гарант.він так вагнерівців *******,а зараз вони вбивають і гвалтують наших людей,він повідпускав всіх "патріотів" з ОПЗЖ,за якісь там гонорари,він і цього поміняє.А по законам війни він мав би бути розстріляний,бо під час івйни мараторій на смертну кару не повинен діяти,і всю цю *******,що СБУ виловлює в тилу,треба не годувати в комфортних умовах,а вішати на стовпах,щоб бачили що зі зрадниками і агентами роблять. Або по козацькому звичаю,садити на кіл.Ця нечість прирівнюється до маршала рф.або всіх наших людей на цього підара поміняти,або вчинити прикре самогубство,підарас захотів трахатися і сів на кіл,але нерозрахував свого темпераменту.і все.
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13.04.2022 09:37 Відповісти
Арестович вчора говорив,шо мертвечук за все буде розказувати.і за гроші )(уйла,і за розвідку і за агентів в Україні і як починалась війна одним словом Ніхто Його Так Не Відпустить...А ви шо пропонуєте?відкиздити метвечука?
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13.04.2022 09:39 Відповісти
судити. Тримати в камері під рукою. Він одразу все не розповість, його тре довго обробляти.

А зесрань як і в випадку з Цемахом здають цінних свідків на росію.
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13.04.2022 10:56 Відповісти
Чому їб**альник "затертий"?
Показуйте!!!!
Його ж "порвуть" місцеві!
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13.04.2022 09:26 Відповісти
А що далі,ну затримали як шуфрича?
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13.04.2022 09:36 Відповісти
відпустять, як завжди...
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13.04.2022 10:06 Відповісти
Пару тижнів назад на Ютубі в рекомендації потрапило відео, щось в назві писало про Донецьк, точно не пам'ятаю. І на цьому каналі знімалось якраз переміщення нашої техніки по залізниці, було підписано, що знімалось в Черкасах. Сподіваюся, що це впіймали того ви$лядка, який це знімав😡!
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13.04.2022 09:59 Відповісти
навіщо їбальники їх замальовуєте?
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13.04.2022 10:03 Відповісти
ґембу сховали бо то всьо фейк. Для отчьота)
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13.04.2022 10:05 Відповісти
сволота яка. ще й урод.
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13.04.2022 10:09 Відповісти
в каком городе Украины есть лаборатория по производству такого количества предателей ватников?
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13.04.2022 10:13 Відповісти
в каждом
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13.04.2022 10:58 Відповісти
шмаркач якийсь айфона мабуть захотів нового то тепер отримае на мінні поля падлюку
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13.04.2022 10:14 Відповісти
мертвечуку (діду 67 років) дали с%іпатися, а потім героічно найшли, нагадує історію з чаусом. А цей клоун з телефоном, напевно внук мертвечука.
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13.04.2022 10:14 Відповісти
Падло, *****...
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13.04.2022 10:29 Відповісти
Не розумію навіщо закривати лице зраднику, може ще десь засвітився то люди скажуть, або це щось інше
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13.04.2022 10:37 Відповісти
Оторвать яйца и выбросить животным в зоопарк (на съедение)
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13.04.2022 16:32 Відповісти
 
 