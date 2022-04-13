Контррозвідка СБУ затримала на Черкащині інформатора РФ, який збирав дані про українських військових. ФОТОрепортаж

Ворожого агента, який збирав дані про українських військових, затримали на Черкащині.

Про це повідомляє Управління СБУ в Черкаській області у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За даними контррозвідки, мешканець Черкащини збирав дані про розташування військових та стратегічно важливих об’єктів регіону, скидав геодані та інформував про переміщення військової техніки ЗСУ.

"Зібрані відомості він передавав через електронні мережі бойовикам незаконних збройних формувань так званої "Л/ДНР" та представникам владних структур РФ. Ворожий агент використовував методи конспірації: змінював телефони та картки різних абонентів, з яких надсилав розвіддані. Співробітники СБУ затримали інформатора у заміському будинку, де він переховувався", - йдеться у повідомленні.

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Під час обшуку було вилучено мобільний телефон, з якого чоловік передавав ворогу зібрану інформацію.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.



