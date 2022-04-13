"Макарівський Хатіко": вірний пес майже місяць чекає господиню, яку зґвалтував і вбив кадирівець. ФОТО

На порозі будинку в Макарові, що на Київщині, вже майже місяць вірний собака Ріні чекає на свою господиню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Вечірній Київ, днями в мережу попало зворушливе фото собаки породи акіта-іну на ім’я Ріні, який майже місяць чекає на свою хазяйку Тетяну Задорожняк.

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Місцеві волонтери намагалися забрати Ріні до притулку, але той категорично відмовився йти. Зараз шукають для собаки сім'ю. Втім добровольцям вдалося дещо дізнатися про господиню вірного пса.

15 березня Тетяна Задорожняк та Ріні не встигли евакуюватися з Макарова, в який зайшли кадирівці. Жінка у власному будинку чекала на подругу, разом з якою планувала тікати з селища. Проте, зустрітися їм не судилося.

Один з окупантів вивів Тетяну до сусіднього будинку, де ґвалтував, а потім жорстоко зарізав. Їй не могли прийти на допомогу, бо місцевих жителів збирали та замикали у підвалах по кілька людей. А інших - залякували автоматними чергами.

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Пізніше місцеві розповіли, що його вбив російський солдат. Тіло жертви поховали на подвір’ї цього ж будинку, де на дошці написали дату смерті - 15 березня.

Зі слів мешканців Макарова, жила тут разом із чоловіком з 2012 року. А три роки тому, 16 березня, ковід забрав життя її чоловіка. З різницею у майже три роки вбили й Тетяну.