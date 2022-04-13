"Макарівський Хатіко": вірний пес майже місяць чекає господиню, яку зґвалтував і вбив кадирівець. ФОТО
На порозі будинку в Макарові, що на Київщині, вже майже місяць вірний собака Ріні чекає на свою господиню.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Вечірній Київ, днями в мережу попало зворушливе фото собаки породи акіта-іну на ім’я Ріні, який майже місяць чекає на свою хазяйку Тетяну Задорожняк.
Місцеві волонтери намагалися забрати Ріні до притулку, але той категорично відмовився йти. Зараз шукають для собаки сім'ю. Втім добровольцям вдалося дещо дізнатися про господиню вірного пса.
15 березня Тетяна Задорожняк та Ріні не встигли евакуюватися з Макарова, в який зайшли кадирівці. Жінка у власному будинку чекала на подругу, разом з якою планувала тікати з селища. Проте, зустрітися їм не судилося.
Один з окупантів вивів Тетяну до сусіднього будинку, де ґвалтував, а потім жорстоко зарізав. Їй не могли прийти на допомогу, бо місцевих жителів збирали та замикали у підвалах по кілька людей. А інших - залякували автоматними чергами.
Пізніше місцеві розповіли, що його вбив російський солдат. Тіло жертви поховали на подвір’ї цього ж будинку, де на дошці написали дату смерті - 15 березня.
Зі слів мешканців Макарова, жила тут разом із чоловіком з 2012 року. А три роки тому, 16 березня, ковід забрав життя її чоловіка. З різницею у майже три роки вбили й Тетяну.
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Пізніше місцеві розповіли, що його вбив російський солдат. Джерело: https://censor.net/ua/p3333661
В ЕС большинство европейцев берут собак и кошек себе из притулкив .
Такая информационная политика. До войны слышала , что немцы хотели ехать в Украину за такими собаками
К проблеме решили https://www.sussexexpress.co.uk/news/people/sussex-animal-rescue-to-help-evacuate-pets-abandoned-in-ukraine-3591623 подключиться международные организации. Так, волонтерская организация Paws and Whiskers Sussex обращается за приемными семьями и пожертвованиями, чтобы помочь спасти брошенных домашних животных в Украине.
Организация объединила усилия с Final Stop Rescue, Rescue European Animals in Need и Pawprints to Freedom Rescue, чтобы организовать транспортировку и предоставить убежище животным, оставленным теми, кто вынужден был бежать из Украины.
В рамках спасательной миссии брошенных животных будут перевозить из Украины в Румынию, где о них будут заботиться в приюте недалеко от города Текуч. В то же время животные, уже проживающие в румынском приюте, будут доставлены в британские приюты. После реабилитации украинским животным начнут искать новые семьи.
Отмечается, что с момента обращения в Facebook к приемным опекунам спасатели получили более 80 заявок от любителей животных, предлагающих свою поддержку.
Как поступить с домашними питомцами в условиях войны
приобрести достаточное количество корма и переноски;
приобрести ошейник и прикрепить на него наклейку с вашими контактами, номером телефона;
если вы уезжаете и не можете взять животное, то по возможности отдайте домашнего питомца на время в приют или знакомым, соседям, обеспечив последних достаточным количеством корма и средствами гигиены (которые могут приютить животное);
если у вас нет своего автомобиля, попросите друзей или знакомых перевезти животное в безопасное место;
ни в коем случае нельзя бросать животных взаперти! Если куда-то едете, а их не можете взять с собой, то спустите их с привязи или откройте вольеры
У Київській політехніці облаштовують тимчасовий притулок для евакуйованих тварин з Київщини. Притулок працюватиме в університеті до завершення воєнних дій на території України.
Організаторка притулку Софʼя Данилова витрачає власні кошти на будівництво вольєрів, корм і ветеринарну допомогу.
Якщо ви маєте можливість й бажання допомогти, долучайтеся:
🔹 банківська картка: 5375 4115 0488 6255
🔹 PayPal: [email protected]
🎥 Більше про притулок - у відео (https://youtu.be/yoEsRS3d3FE).
https://t.me/kpi_library/2094
их вере и обычаям ? Давно пора с покончить с этим позорищем.
В Вене очень много чеченцев и они против кадыровского режима - если их упрекнуть в таком поведении чеченцев - то они только из-за позора будут сами убивать кадыровских скотов
ДУМАЮ, что УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ могла бы сделать обращение к семьям чеченцев - оппозиционеров - пусть осудят прилюдно поведение своих сородичей и как-то зашевелятся в борьбе за независимость своей земли
А то все пока на плечах украинцев - и Грузия и Молдова и Беларусь - все хотят в Рай въехать на крови украинцев
Іісус Христос в Корані (Сура 19)-найповажніший із пророків.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSpLOSz5H3AhXriv0HHSxeCssQFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fukrainian%2Fnews-50931898&usg=AOvVaw3Kv2Xz4-t_ovu6ZwIwsf_i Ісламісти на Різдво "обезголовили 10 християн-заручників ...
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSpLOSz5H3AhXriv0HHSxeCssQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2F2217768.html&usg=AOvVaw1p_KjoV5IBAHLWrFya30SA Християни в мусульманському світі в небезпеці - Радіо ...
Падлюки є усюди, вважаю що не треба всіх чеченців називати кадировцями
"Величістю імперії" та шовінізмом від будь-якої з них пруть за кілометр.
Ординські самки набагато агресивніші, кровожерніші і збоченіші за самців.
Коронавіруси існували, звісно, за тисячі років і до 2019. Просто вони були поза увагою ЗМІ.