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На Київщині нацгвардійці знайшли склад із російськими боєприпасами - майже 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Національної гвардії України у Київській області виявили схрон боєприпасів російських загарбників із майже 100 ящиками зі снарядами.

Про це повідомляє Національна гвардія України у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї доби під час несення служби в селі Королівці, Київської області військовослужбовці Національної гвардії України виявили місце, де російські окупаційні війська створили склад з боєприпасами. На місці було знайдено близько 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру. Також патрулювання здійснюється в інших населених пунктах. Посилені заходи безпеки та комендантська година дадуть змогу значно убезпечити ці населені пункти та захистити наших громадян", - йдеться у повідомленні.

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На Київщині нацгвардійці знайшли склад із російськими боєприпасами - майже 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру 01
На Київщині нацгвардійці знайшли склад із російськими боєприпасами - майже 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру 02
На Київщині нацгвардійці знайшли склад із російськими боєприпасами - майже 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру 03

Автор: 

армія рф (17502) боєприпаси (2277) Київська область (4041) Національна гвардія (1540)


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Топ коментарі
+38
Ещё одно доказательство, что валили с Киевской области спешно, что бы не сдохнуть всем, а не как свинособаки говорят про жест доброй воли
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13.04.2022 11:48
+26
«Медведчука спіймали», або черговий відосік 95 кварталу

Якби розумна людина переховувалась півтора місяця, щоб потім втекти через кордон, перше, що вона зробила б - змінила зовнішність. Виголила б плішину, підфарбувала б решту волосся, наростила б вуса і(або) бороду, пейси, … А тут раптом Медведчук у всій красі - поголений, одяг мало не випрасуваний, черевики блищать, … - не впізнає лише той, хто не хоче. Квартальний відосик розрахований на дурнів, якими і є фанати скотів сватів.
А щодо свідчень, про які пише пан Денисенко, то кому ще, як не йому, варто було б знати, що за ті півтора місяці, яких Медведчука тримали у відомстві старого і відданого подєльніка нашого Боневтіка, свідчення він вже дав, і то аж забагато. Тепер компромат поллється бурхливим потоком. Медведчук згадає всіх, хто заважає Зеленському Коломойському здати путіну Україну щоб узятись за дерибан грошей, які підуть на відновлення розрухи. Велике будівництво крадівництво здаватиметься дитячим жартом.
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13.04.2022 11:46
+19
Мы люди честные вернем все по воздуху и раздельно.
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13.04.2022 11:50
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«Медведчука спіймали», або черговий відосік 95 кварталу

Якби розумна людина переховувалась півтора місяця, щоб потім втекти через кордон, перше, що вона зробила б - змінила зовнішність. Виголила б плішину, підфарбувала б решту волосся, наростила б вуса і(або) бороду, пейси, … А тут раптом Медведчук у всій красі - поголений, одяг мало не випрасуваний, черевики блищать, … - не впізнає лише той, хто не хоче. Квартальний відосик розрахований на дурнів, якими і є фанати скотів сватів.
А щодо свідчень, про які пише пан Денисенко, то кому ще, як не йому, варто було б знати, що за ті півтора місяці, яких Медведчука тримали у відомстві старого і відданого подєльніка нашого Боневтіка, свідчення він вже дав, і то аж забагато. Тепер компромат поллється бурхливим потоком. Медведчук згадає всіх, хто заважає Зеленському Коломойському здати путіну Україну щоб узятись за дерибан грошей, які підуть на відновлення розрухи. Велике будівництво крадівництво здаватиметься дитячим жартом.
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13.04.2022 11:46 Відповісти
О, вже почалися відмазки зашкварених.
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13.04.2022 11:51 Відповісти
Денег никто не даст,если заключат мир с потерей территорий,так что успокойтесь
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13.04.2022 11:52 Відповісти
Где вас дебилов рожают?
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13.04.2022 11:55 Відповісти
Потрібно вдарити цими снарядами по їх лапотних госпідарях
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13.04.2022 11:47 Відповісти
Ещё одно доказательство, что валили с Киевской области спешно, что бы не сдохнуть всем, а не как свинособаки говорят про жест доброй воли
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13.04.2022 11:48 Відповісти
Маловато конечно,орки могли бьі и побольше оставить,но и на том спасибо на пару танковьіх каруселей хватит
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13.04.2022 11:49 Відповісти
Так это только в одном селе столько
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13.04.2022 11:50 Відповісти
Мы люди честные вернем все по воздуху и раздельно.
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13.04.2022 11:50 Відповісти
Все по честному - " Опись , про́токол , сдал , приня́л ! Отпечатки пальцеу ! " (с)
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13.04.2022 12:52 Відповісти
Читаю стогін з приводу того, що Україна не впустила Штайнмайєра. А я вважаю, що має повне право. Формула Штайнмайєра була формулою руйнування України, яку Штайнмайєр та його колеги наполегливо проштовхували разом із Путіним", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Юрій Романенко

"Потім Штайнмайєр визнав, що він помилявся. Проте, ціна цієї помилки широкомасштабне вторгнення Росії 24 лютого. Бо займи Штайнмайєр та інші лідери Заходу жорсткішу позицію щодо Путіна та Росії, то їх можна було б купірувати ще в 2014 році.
А можливо ще й під час війни Росії та Грузії. Проте Штайнмайєри воліли турбуватися, підгодовуючи амбіції кремлівського упиря. Тому Україна може цілком ігнорувати Штайнмайєра. Його помилки обернулися для нас загибеллю десятків тисяч людей та збитком на трильйони доларів", - завершує політолог.
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13.04.2022 11:51 Відповісти
Как по мне, потеряли возможность показать ему Бучу. Надо было пользоваться, тем более что наш президент вместе с балтийскими приехал.
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13.04.2022 12:07 Відповісти
запропонували, щоб зі стророни Німеччини Бучу побачив Шольц, від нього користі більше
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13.04.2022 12:11 Відповісти
Штайнмаеру тоже не помешало бы. А теперь и Шольц не приедет. Вы как будто в шашки играете, а надо в шахматы.
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13.04.2022 13:11 Відповісти
ви знайомі з гітлерівською "тактикою салямі", яку зараз копіює кабаїв. Це спосіб, яким диктатори розв'язували війни. Потрібна швидка і різка реакція, щоб поламати плани ворога, полоснути їх ножем пo пальцях, а не дати відрізати ще шматок від України
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13.04.2022 14:46 Відповісти
Рашистский штаймайер - иди на ЙУХ!!
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13.04.2022 12:11 Відповісти
Т.е. наш президент и его администрация 3 года своего пребывания укрепляли армию, принимали на вооружение новые образцы вооружений, называли россию агрессром, а не "той стороной", не пытались вести переговоры напрямую с представителями ОРДЛО, а Штанмаейер при этом, гадил из-за угла? Штанмайер действовал вполне в духе действий нашего президента и его администрации. Есть президент страны, который отвечает не за дороги, не за раздачу смартфонов, и, о ужас, даже не за высадку деревьев. Именно президент отвечает за обороноспособность и внешнюю политику страны, а не Меркель, Штанмайер, Макрон, или кто-то там еще. Пора это понять инфантильным любителям спихивать с себя ответственность.
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13.04.2022 12:57 Відповісти
Ну да. Зеленскійнепрічьом...
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13.04.2022 13:08 Відповісти
Зброя--- в обмін на унітаз!
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13.04.2022 11:58 Відповісти
Надіюся що зі ********** вже кудись перевезли а не то що вони там і залишаються а то ще прилетить ракета(...
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13.04.2022 12:08 Відповісти
а Ви я бачу експерд. витрачати іскандер чи калібр щоб розбити гараж де знаходиться 100 снарядів........
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13.04.2022 12:16 Відповісти
эта находка была "новостью" 4 дня назад. https://mil.in.ua/uk/news/na-kyyivshhyni-natsgvardijtsi-znajshly-90-yashhykiv-************-dlya-tankiv/
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13.04.2022 12:22 Відповісти
Треба ж чимось забити інформпростір,поки медведчука поміняють нм «нашиххлопцівтадівчат»
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13.04.2022 13:06 Відповісти


примите от этих граждан брак и выдайте им другой
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13.04.2022 13:17 Відповісти
Пускай этими снарядами вклочья разрывают путинских и кадыровских псов
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13.04.2022 12:25 Відповісти
Поміняли на пральні машини...
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13.04.2022 13:00 Відповісти
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13.04.2022 13:20 Відповісти
куда их сувать в какое дуло теперь
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13.04.2022 13:17 Відповісти
В МЗ и АЗ наших Т-64 и Т-72.
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13.04.2022 14:26 Відповісти
 
 