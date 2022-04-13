На Київщині нацгвардійці знайшли склад із російськими боєприпасами - майже 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Національної гвардії України у Київській області виявили схрон боєприпасів російських загарбників із майже 100 ящиками зі снарядами.

Про це повідомляє Національна гвардія України у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї доби під час несення служби в селі Королівці, Київської області військовослужбовці Національної гвардії України виявили місце, де російські окупаційні війська створили склад з боєприпасами. На місці було знайдено близько 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру. Також патрулювання здійснюється в інших населених пунктах. Посилені заходи безпеки та комендантська година дадуть змогу значно убезпечити ці населені пункти та захистити наших громадян", - йдеться у повідомленні.

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