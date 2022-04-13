На Київщині нацгвардійці знайшли склад із російськими боєприпасами - майже 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру. ФОТОрепортаж
Військовослужбовці Національної гвардії України у Київській області виявили схрон боєприпасів російських загарбників із майже 100 ящиками зі снарядами.
Про це повідомляє Національна гвардія України у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Цієї доби під час несення служби в селі Королівці, Київської області військовослужбовці Національної гвардії України виявили місце, де російські окупаційні війська створили склад з боєприпасами. На місці було знайдено близько 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру. Також патрулювання здійснюється в інших населених пунктах. Посилені заходи безпеки та комендантська година дадуть змогу значно убезпечити ці населені пункти та захистити наших громадян", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+38 Дмитрий Иванов #512538
показати весь коментар13.04.2022 11:48
+26 Onufri Zagloba
показати весь коментар13.04.2022 11:46
+19 govtva
показати весь коментар13.04.2022 11:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якби розумна людина переховувалась півтора місяця, щоб потім втекти через кордон, перше, що вона зробила б - змінила зовнішність. Виголила б плішину, підфарбувала б решту волосся, наростила б вуса і(або) бороду, пейси, … А тут раптом Медведчук у всій красі - поголений, одяг мало не випрасуваний, черевики блищать, … - не впізнає лише той, хто не хоче. Квартальний відосик розрахований на дурнів, якими і є фанати скотів
сватів.
А щодо свідчень, про які пише пан Денисенко, то кому ще, як не йому, варто було б знати, що за ті півтора місяці, яких Медведчука тримали у відомстві старого і відданого подєльніка нашого Боневтіка, свідчення він вже дав, і то аж забагато. Тепер компромат поллється бурхливим потоком. Медведчук згадає всіх, хто заважає
ЗеленськомуКоломойському здати путіну Україну щоб узятись за дерибан грошей, які підуть на відновлення розрухи. Велике будівництвокрадівництво здаватиметься дитячим жартом.
"Потім Штайнмайєр визнав, що він помилявся. Проте, ціна цієї помилки широкомасштабне вторгнення Росії 24 лютого. Бо займи Штайнмайєр та інші лідери Заходу жорсткішу позицію щодо Путіна та Росії, то їх можна було б купірувати ще в 2014 році.
А можливо ще й під час війни Росії та Грузії. Проте Штайнмайєри воліли турбуватися, підгодовуючи амбіції кремлівського упиря. Тому Україна може цілком ігнорувати Штайнмайєра. Його помилки обернулися для нас загибеллю десятків тисяч людей та збитком на трильйони доларів", - завершує політолог.
примите от этих граждан брак и выдайте им другой