Війська РФ завдали ракетного удару по н.п.Черкаське на Донеччині, поранено щонайменше 7 людей, пошкоджено багатоквартирні будинки, - Кириленко. ФОТО
Щонайменше семеро людей поранені внаслідок ракетного удару, якого завдали російські окупанти по селищу Черкаське на Донеччині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, удар стався сьогодні вранці, пошкоджено багатоквартирні будинки.
"Знову і знову росіяни підтверджують, що вони не спроможні вести чесну конвенційну війну, не здатні протистояти Збройним силам України. Їхня головна тактика тепер – вбивати і тероризувати цивільне населення. Держава-терористка продовжує обстрілювати міста і села по всій лінії фронту. Сьогодні під ударом вже опинилися Авдіївка та Велика Новосілка. В Авдіївці пошкоджено житловий будинок та об'єкти міської інфраструктури", - зауважив він.
У Великій Новосілці відомо про влучання у приватний будинок, власниця якого одержала легку контузію.
"Всі злочини росіян ретельно фіксуємо. За все скоєне ворог понесе заслужене покарання", - резюмує очільник регіону.
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