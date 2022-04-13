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Новини Фото Війна
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Війська РФ завдали ракетного удару по н.п.Черкаське на Донеччині, поранено щонайменше 7 людей, пошкоджено багатоквартирні будинки, - Кириленко. ФОТО

Щонайменше семеро людей поранені внаслідок ракетного удару, якого завдали російські окупанти по селищу Черкаське на Донеччині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, удар стався сьогодні вранці, пошкоджено багатоквартирні будинки.

"Знову і знову росіяни підтверджують, що вони не спроможні вести чесну конвенційну війну, не здатні протистояти Збройним силам України. Їхня головна тактика тепер – вбивати і тероризувати цивільне населення. Держава-терористка продовжує обстрілювати міста і села по всій лінії фронту. Сьогодні під ударом вже опинилися Авдіївка та Велика Новосілка. В Авдіївці пошкоджено житловий будинок та об'єкти міської інфраструктури", - зауважив він.

Війська РФ завдали ракетного удару по н.п.Черкаське на Донеччині, поранено щонайменше 7 людей, пошкоджено багатоквартирні будинки, - Кириленко 01
Війська РФ завдали ракетного удару по н.п.Черкаське на Донеччині, поранено щонайменше 7 людей, пошкоджено багатоквартирні будинки, - Кириленко 02
Війська РФ завдали ракетного удару по н.п.Черкаське на Донеччині, поранено щонайменше 7 людей, пошкоджено багатоквартирні будинки, - Кириленко 03
Війська РФ завдали ракетного удару по н.п.Черкаське на Донеччині, поранено щонайменше 7 людей, пошкоджено багатоквартирні будинки, - Кириленко 04

Також читайте: Внаслідок обстрілів окупантами на Донеччині поранено дві особи, зокрема 12-річний хлопчик, - Кириленко

У Великій Новосілці відомо про влучання у приватний будинок, власниця якого одержала легку контузію.

"Всі злочини росіян ретельно фіксуємо. За все скоєне ворог понесе заслужене покарання", - резюмує очільник регіону.

Автор: 

армія рф (17502) обстріл (28648) ракети (4028) Донецька область (8546) Кириленко Павло (907)


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США готовы рассмотреть возможность поставки Украине вооружений средней дальности, которые способны наносить удары по аэродромам на территории России.

Об этом заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.
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13.04.2022 12:49 Відповісти
Готовы рассмотреть - 1,5 мес., рассмотрели +1 месяц, распорядились передать +1 месяц, обучение + 1 месяц, доставка +0,5 месяц. Итого +3,5 месяца. И это я сильно оптимист.
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13.04.2022 14:39 Відповісти
 
 