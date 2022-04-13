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На трасі Київ - Чернігів розпочато генеральне прибирання, поряд зі зруйнованими мостами будують тимчасові проїзди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Від Чернігова по трасі до Києва почали генеральне прибирання, а також будують проїзди біля зруйнованих мостів.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

Біля села Смолин та Киселівка будують тимчасові проїзди поряд зі зруйнованими мостами. Там працює по 11 одиниць техніки.

На трасі Київ - Чернігів розпочато генеральне прибирання, поряд зі зруйнованими мостами будують тимчасові проїзди 01

"На трасі М-01 Київ – Чернігів розпочато генеральне прибирання. Це критично важливий логістичний маршрут, що з’єднує місто зі столицею. Очищено вже 8 км", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині розчищають Житомирську трасу і зводять насипний міст через річку Ірпінь, - Павлюк


На трасі Київ - Чернігів розпочато генеральне прибирання, поряд зі зруйнованими мостами будують тимчасові проїзди 02


На трасі Київ - Чернігів розпочато генеральне прибирання, поряд зі зруйнованими мостами будують тимчасові проїзди 03

Також дивіться: Розбиту російськими ракетами трасу Київ - Чоп почали ремонтувати. ВIДЕО


На трасі Київ - Чернігів розпочато генеральне прибирання, поряд зі зруйнованими мостами будують тимчасові проїзди 04

На трасі Київ - Чернігів розпочато генеральне прибирання, поряд зі зруйнованими мостами будують тимчасові проїзди 05

На трасі Київ - Чернігів розпочато генеральне прибирання, поряд зі зруйнованими мостами будують тимчасові проїзди 06

Також читайте: Рух трасою Київ - Житомир може бути відновлено найближчим часом, - голова Київської ОВА Павлюк


На трасі Київ - Чернігів розпочато генеральне прибирання, поряд зі зруйнованими мостами будують тимчасові проїзди 07

Автор: 

Чернігівщина (1584) траса (83)


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Это ,конечно, главное.А то думал и вправду война!Люди и ресурсы нужнее в других местах...
Оно и к лучшему - дороги чиним, каналы закрываем...
А до Мариуполя-то 80 км открытого стэпу.А ведь эти километры всё равно пройти прийдётся,только навстречу ударить будет некому.
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13.04.2022 13:21 Відповісти
а что разве не надо налаживать коммуникации в тылу?
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13.04.2022 13:25 Відповісти
китайцы такой мост за день строят а тут будут щебенку год елозить)
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13.04.2022 14:10 Відповісти
Брат народного депутата Юрія Корявченкова має в Полтавській області у Горішніх плавнях цілу імперію з видобування щебеню. І як тільки "Юзік" став депутатом, бізнес брата пішов угору. При чому у відкритих джерелах цієї інформації - немає.
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13.04.2022 15:06 Відповісти
 
 