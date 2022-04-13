На трасі Київ - Чернігів розпочато генеральне прибирання, поряд зі зруйнованими мостами будують тимчасові проїзди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Від Чернігова по трасі до Києва почали генеральне прибирання, а також будують проїзди біля зруйнованих мостів.
Про це на своїй сторінці у соцмережі написав заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.
Біля села Смолин та Киселівка будують тимчасові проїзди поряд зі зруйнованими мостами. Там працює по 11 одиниць техніки.
"На трасі М-01 Київ – Чернігів розпочато генеральне прибирання. Це критично важливий логістичний маршрут, що з’єднує місто зі столицею. Очищено вже 8 км", - йдеться в повідомленні.
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Оно и к лучшему - дороги чиним, каналы закрываем...
А до Мариуполя-то 80 км открытого стэпу.А ведь эти километры всё равно пройти прийдётся,только навстречу ударить будет некому.