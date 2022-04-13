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Новини Фото Війна
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Попри відсутність гумкоридору сьогодні з Луганщини евакуювали понад 300 людей, - Гайдай. ФОТО

Не дивлячись на відсутність гуманітарних коридорів вдалося евакуювати з Луганщини понад 300 людей.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"З орками неможливо домовлятися, навіть з гумкоридорами "режиму тиші" не було жодного разу за півтора місяці війни. Але тим не менш, щодня ми вивозимо людей, адже безпека наших мешканців понад усе", - зауважив він.

За словами Гайдая, разом з патрульною поліцією та волонтерами сьогодні вдалося вивезти 198 мешканців Кремінної, 22 жителя Гірської громади, 62 лисичанина, 23 сєверодончанина та 14 попаснян.

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"Для тих, хто залишився, традиційно, завезено гуманітарну допомогу: їжу, ліки, засоби гігієни. Поліцейські вже розвозять їх по бомбосховищах. Наголошую, ситуація така, що це, можливо, останні дні, коли ми можемо Вам допомогти опинитися в безпечному місці. Швидше приймайте рішення!", - резюмує він.

Попри відсутність гумкоридору сьогодні з Луганщини евакуювали понад 300 людей, - Гайдай 01
Попри відсутність гумкоридору сьогодні з Луганщини евакуювали понад 300 людей, - Гайдай 02

Автор: 

евакуація (2318) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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їдуть такі і зрозуміти неможуть. чому на парламентських виборах 2019 проголосували за опзж і партію шарія і їх скитанням. равлики блін.
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13.04.2022 13:20 Відповісти
Ну вот совсем другое дело. Верещук не орет во всеуслышание и все получается.
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13.04.2022 13:24 Відповісти
 
 