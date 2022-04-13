Перед посольством РФ в Естонії проводять демонстрацію проти жорсткого поводження з жінками. ФОТО

Третій день поспіль у Таллінні відбувається демонстрація проти російської агресії в Україні. Цього разу близько 20 жінок зібралися перед посольством Росії, щоб привернути увагу до насильства російських солдатів щодо українських жінок та дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ERR.EE.

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Організатори акції протесту хотіли донести наступне: "Російські солдати гвалтують і вбивають безневинних жінок і дітей в Україні. Люди, які підтримують цю війну, тим самим підтримують військові злочини, зухвалі звірства і самі є учасниками цих актів. Це наше послання прихильникам путінського режиму (у Росії, Естонії та скрізь).

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