Перед посольством РФ в Естонії проводять демонстрацію проти жорсткого поводження з жінками. ФОТО
Третій день поспіль у Таллінні відбувається демонстрація проти російської агресії в Україні. Цього разу близько 20 жінок зібралися перед посольством Росії, щоб привернути увагу до насильства російських солдатів щодо українських жінок та дітей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ERR.EE.
Організатори акції протесту хотіли донести наступне: "Російські солдати гвалтують і вбивають безневинних жінок і дітей в Україні. Люди, які підтримують цю війну, тим самим підтримують військові злочини, зухвалі звірства і самі є учасниками цих актів. Це наше послання прихильникам путінського режиму (у Росії, Естонії та скрізь).
Топ коментарі
+7 olele
показати весь коментар13.04.2022 13:47
+5 Paul Foxen
показати весь коментар13.04.2022 13:25
+5 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар13.04.2022 13:36
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Сьогодні уряд Фінляндії на своєму засіданні планує підтвердити звіт про зміни у сфері безпеки. Після цього звіт буде переданий у парламент, вступні переговори заплановані через тиждень.
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марин сьогодні зустрінеться зі шведською колегією Магдаленої Андерссон, головною темою, стане членством країни в НАТО.
В свою чергу, уряд РФ посилює військове угруповання на адмін-кордоні з Фінляндією, спростовуючи це тим, що вступ останньої є загрозою безпеки рф
https://t.me/operativnoZSU/18844
Понятно, что в Эстонии вопрос не нужно даже задавать, здесь 92% эстонцев и так поддерживает Украину. Но, хотя с данного ракурся не видно, от крови, стекающей по голым бедрам протестующих, до связанных за спиной рук и полиэтиленовых пакетов на головах, должно стать дефолтным протестом против изнасилований, убийств и пыток перед ВСЕМИ российскими посольствами на Западе.
На цих дівчат орки зараз на усіх каналах такі помиї лиють, то ж стежте за словами.
Є ті, хто щось робить, а інші шукають до чого причепитись.
Так що хоч скажи прямо що тобі насрати на чоловіків і ти тіки за свою ***** хвилюєшся в цьому світі.
І так, наголошувати що вбивати не можна саме і тільки жінок - це призов який звучить в реальтності як "вбивайте тільки чоловіків, і до вас претензій не буде". І це працює, санкцій ніяких не було поки вірили брехні путіна що вбивають тільки вйськових (24-26 лютого), на чоловіків дійсно НАСРАТИ в усьому світі, і ви це захищаете, і на відміну від мене, на ВАШИХ руках в тому кров тисяч чоловіків, а на моїх руках немає нічієї крові, не я а ВИ розділяєте кого вбивати не можна, а кого ще нормально вбивати.
Якраз чим примітивніша спільнота, тим більш ганебно відносяться до чоловіків, якраз "бабы еще нарожают" це риторика мокшей, якраз рахування за людей тільки жінок, а чоловіки - тільки ресурс для війни, тяжкої роботи і т.д. - це риторика агресивних уродів накшталт путіна і вас.
Ви - тварина мізандрична, а не людина, мені дуже шкода вашого сина і чоловіка, ви їх за людей не рахуєте, і вони для вас "хороші" тільки допоки вони для вас корисні. Іди в пекло, ***** мізандрична, через ТВОЮ риторику війни і можливі в принципі, через таких як ти, що вважают за людей тільки жінок, а чоловік повинен бути "справжнім", тобто помирати за ТВОЇ інтереси... Ти просто потвора сексистська, яка вже ніколи не одужає.
У тебя нема рівних прав, які прямо обіцяє тобі конституція? - іди до психіатра, бо ти "ненавидиш" жінок і "несправжній" чоловік... Ти забула прийняти таблетки від путінізму, потвора сексисьстська...
Якщо маєте щось проти жінок - знайдіть собі чоловіка. Я вас навіть не засуджуватиму.
За людей рахують тільки жінок і дітей.
Тільки масові вбивства жінок і дітей спонукають політиків діяти.
А те, що чоловік років 30-40 який має освіту, гарну роботу чи бізнес і тим самим приносить набагато більше користі для суспільства - всім пофіг.
Зате якась рандомна малолєтка чи жінка - то цінність?! Хоча є зони для малолєток і зони для жінок. Бо серед цих категорій кримінальних і асоціальних елементів також вистачає.
Бережіть чоловіків.
Орків треба вбивати.
@Pers0naGrata
·
https://twitter.com/Pers0naGrata/status/1513843810928930816 23 ч
С. Смирнов:
Нефть в обмен на телефоны - будущее нашей экономики