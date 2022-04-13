Затримано киянина, який публічно підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну. ФОТО

Київські слідчі повідомили про підозру чоловіку за публічне підтримання повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Працівники Дарницького управління поліції спільно із працівниками кібердепартаменту Служби безпеки України отримали інформацію про те, що місцевий мешканець розповсюджує дописи щодо зміни меж державного кодону та пропагує війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, під час перевірки було затримано 47-річного мешканця Києва, який займався протиправною діяльністю.



"Правоохоронці встановили, що фігурант зареєстрував низку профілів у соціальних мережах, за допомогою яких розповсюджував відомості про виправдовування та визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, а також дискредитував діяльність військово-політичного керівництва України. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного було вилучено речові докази злочинної діяльності", - йдеться у повідомленні.



Слідчі Дарницького управління поліції за погодженням окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчинені злочину,



Також повідомляється, що найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід. Фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.

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