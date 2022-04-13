Затримано киянина, який публічно підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну. ФОТО
Київські слідчі повідомили про підозру чоловіку за публічне підтримання повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Працівники Дарницького управління поліції спільно із працівниками кібердепартаменту Служби безпеки України отримали інформацію про те, що місцевий мешканець розповсюджує дописи щодо зміни меж державного кодону та пропагує війну проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, під час перевірки було затримано 47-річного мешканця Києва, який займався протиправною діяльністю.
"Правоохоронці встановили, що фігурант зареєстрував низку профілів у соціальних мережах, за допомогою яких розповсюджував відомості про виправдовування та визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, а також дискредитував діяльність військово-політичного керівництва України. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного було вилучено речові докази злочинної діяльності", - йдеться у повідомленні.
Слідчі Дарницького управління поліції за погодженням окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчинені злочину,
Також повідомляється, що найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід. Фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.
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Я такого с девяностых не видел
Ну там поруч контейнер зі щебнєм поставити...
Люди повинні знати своіх зрадників 😠
папка получил квартиру в 70-х и ремонта с тех пор не было
Шикарно.
Подойдет на обмен?
сб, 05/03/2022 - 18:47
https://pravyysektor.info/borotba-0 Боротьба
https://pravyysektor.info/duk-ps ДУК ПС
ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Добровольчий Український Корпус "Правий сектор" виконує бойові задачі на східному і південному напрямках, в обороні Київщини та Чернігова.
На даний час розгорнуто: 2-й окремий батальйон ДУК ПС під командуванням друга "Хаммера", який веде бойові дії в обороні Києва та області, 1-й окремий батальйон ДУК ПС під командуванням друга "Да Вінчі" та 3-й окремий батальйон під командуванням друга "Гонти", які воюють на південному та східному напрямках.
️Окремі сотні ДУК ПС виконують бойові завдання у визначених Командиром ДУК ПС місцях у взаємодії з ЗСУ та СБУ, а саме: 22 сотня ДУК ПС у місті Чернігів (командир друг "Число") та 13 сотня ДУК ПС у м. Києві (командир друг "Дельта").
Командир ДУК «Правий сектор» друг "Летун" здійснює командування всіма підрозділами у чіткій взаємодії з Головнокомандувачем України.
Ну, сейчас, я х/з.... Пиз..ь пока не ох...еет?
Как можно таким ублюдком быть?
що ж за співпадіння?
як в біженців будинки зруйновані і нічого не лишилось
та они там все такие - без принципов, без чести, без совести.....
Кортіло у сруський світ - отримуй, бастарде!
Ну а щоб додати трошки драйвового екшену, то хай би "у процесі" пляшкований шваброїд виконав "Ламбаду". Було би архізкріпно!