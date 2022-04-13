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Затримано киянина, який публічно підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну. ФОТО

Київські слідчі повідомили про підозру чоловіку за публічне підтримання повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Працівники Дарницького управління поліції спільно із працівниками кібердепартаменту Служби безпеки України отримали інформацію про те, що місцевий мешканець розповсюджує дописи щодо зміни меж державного кодону та пропагує війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, під час перевірки було затримано 47-річного мешканця Києва, який займався протиправною діяльністю.

"Правоохоронці встановили, що фігурант зареєстрував низку профілів у соціальних мережах, за допомогою яких розповсюджував відомості про виправдовування та визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, а також дискредитував діяльність військово-політичного керівництва України. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного було вилучено речові докази злочинної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Дарницького управління поліції за погодженням окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчинені злочину,

Також повідомляється, що найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід. Фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція у Житомирі викрила ворожого інтернет-пропагандиста, який просував "русский мир". ФОТО

Затримано киянина, який публічно підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну 01

Автор: 

Київ (19528) Нацполіція (15198) державна зрада (1690)


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Топ коментарі
+55
Завтра Славу Суркова переводят в Лефортово. Это пыточная тюрьма. Вот и оказалось что пророчество Славы Суркова о глубинном народе, который просто не может жить без швабры в жопе, начинает полностью сбываться.
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13.04.2022 17:20
+34
Сколько не смотрю, расея поддерживают те, кто живёт в бомжатне. Они злы на тех, кто чего-то добился в жизни своим умом, либо стараниям и мечтают чтобы пришла расеи и все жили так же плохо, как и они
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13.04.2022 17:23
+31
Сурков - Асланбек Андарбекович Дудаев: наполовину чеченец, наполовину еврей - Главный пиарщик Кремля. Русским духом - и не пахнет. Учился 2 года в Московском институте стали и сплавов и 3года в Московском институте культуры на факультете режиссуры массовых театрализованных представлений, но не окончил эти вузы. В конце 1990-х годов окончил Международный университет в Москве, магистр экономических наук....Короче, нигде не способный выучиться хоть чему-нибудь, он в 90-х купил дипломчик, и теперь получите - «выдающийся политический разум Кремля»!
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13.04.2022 17:21
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Чергова гнида в трєніках...
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13.04.2022 17:20 Відповісти
Якийсь бомжатник "бурят"на фото!
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13.04.2022 18:14 Відповісти
Вікно без підвіконня, зелена килимова доріжка ну точна копія, в мене така була році так десь у 1986,телек з кінескопом, квартира по останній кацапській моді, якби ще стіну сфоткать ну 100% побачили б килим.
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13.04.2022 19:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZiT4E6KvBvI
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13.04.2022 19:16 Відповісти
френдли фаер. не собирался своих задевать.
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13.04.2022 19:54 Відповісти
хорошо, и удалю свой никчемный высер, вы победили
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13.04.2022 19:56 Відповісти
я вьіше извинился. делайте так, как считаете нужньім
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13.04.2022 19:59 Відповісти
всё гуд.
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13.04.2022 20:01 Відповісти
На костер суку!
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13.04.2022 17:20 Відповісти
Завтра Славу Суркова переводят в Лефортово. Это пыточная тюрьма. Вот и оказалось что пророчество Славы Суркова о глубинном народе, который просто не может жить без швабры в жопе, начинает полностью сбываться.
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13.04.2022 17:20 Відповісти
Сурков - Асланбек Андарбекович Дудаев: наполовину чеченец, наполовину еврей - Главный пиарщик Кремля. Русским духом - и не пахнет. Учился 2 года в Московском институте стали и сплавов и 3года в Московском институте культуры на факультете режиссуры массовых театрализованных представлений, но не окончил эти вузы. В конце 1990-х годов окончил Международный университет в Москве, магистр экономических наук....Короче, нигде не способный выучиться хоть чему-нибудь, он в 90-х купил дипломчик, и теперь получите - «выдающийся политический разум Кремля»!
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13.04.2022 17:21 Відповісти
ка дыркин со своими ослойопами уже спешит ему на помощь! ))
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13.04.2022 17:55 Відповісти
Лишнехромосомные они все такие: ещё вчера они "асланбеки", а сегодня бац и уже "славик"...
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13.04.2022 18:58 Відповісти
Своїм студейством схожий з Арестовичем.
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14.04.2022 08:03 Відповісти
Ну а 2 дня спустя орки скажут, что его Ярош завербовал. И все в мордоре схавают.
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13.04.2022 18:00 Відповісти
Так ! Схавають! При сталіні в 30х хавали все що їм кидали в пащу! Скільки колишніх кумирів "страни совєтов"попало під роздачу "ворог народу" Колишні ідоли за один день ставали ворогами народу! Ця недонація- раби і холуї!
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13.04.2022 18:17 Відповісти
Хйло скорее всего просто зачищает "претендентов на престол". наверное думает, что тем, кто рядом, старым пердунам, силенок, сноровки и желания коцнуть ему по кумполу при случае и лично немного порулить (и остаться немного в истории) - не хватит. может он и прав, но не факт.
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13.04.2022 20:31 Відповісти
шикарно живет... хочу в ссср.
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13.04.2022 17:20 Відповісти
ВСИХ ДИВЕРСАНТІВ, СТУКАЧІВ, КОЛАБОРАНТІВ, НАВОДЧИКІВ , АГІТАТОРІВ РУСЬФКОГО МІРЯ, ІТД ВСИХ НА РОЗМІНУВАННЯ ПОЛІВ , ДОРІГ, ДОМІВ І ТД!! ЯКЩО Б ПАРОЧКУ ВЗІЛИ З СОБОЮ, ВІДРАЗУ б протрезвіли!
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13.04.2022 17:22 Відповісти
ага, пожурили та й відпустили.
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13.04.2022 17:42 Відповісти
Сколько не смотрю, расея поддерживают те, кто живёт в бомжатне. Они злы на тех, кто чего-то добился в жизни своим умом, либо стараниям и мечтают чтобы пришла расеи и все жили так же плохо, как и они
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13.04.2022 17:23 Відповісти
Ага, особенно ОПЗЖшные депутаты. Самые "бомжи" из всех "бомжей"
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13.04.2022 17:27 Відповісти
ОПЗЖшникам вообще срать на расею, их просто оттуда хорошо кормили, ничего большего
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13.04.2022 17:42 Відповісти
у него там телевизор, старый, с кинескопом, на столике со скатертью...

Я такого с девяностых не видел
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13.04.2022 18:08 Відповісти
Та прям нєвідєл? Прям з 90х? LCD телеки в Україні масово купувати почали в районі 2010, а у всяких пенсіонерів до сих пір по хатах у Киеві кінескопні доживають. А по селах - то взагалі нема про що говорити.
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13.04.2022 19:10 Відповісти
друже, в дев'яностих я працював телемайстром. В кінці дев'яностих подався у програмісти саме тому, що тєлікі стали такими, що проще новий купити, ніж старий ремонтувати. А десь з 2005 вони взагалі пласкими стали, на рідких кристалах. І місця займають менше, і жеруть енергії менше, і коштують менше (бо матриці десь с 2008 штампуються дешевше, ніж вакуумна труба з обв'язкой).
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13.04.2022 22:28 Відповісти
зато телек есть.
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13.04.2022 17:23 Відповісти
долари мабуть фальшиві бо квартирка з 90-х...
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13.04.2022 17:24 Відповісти
Прибили на місці?
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13.04.2022 17:24 Відповісти
Треба спорудити на Майдані клітку і показувати цих ********* людям.
Ну там поруч контейнер зі щебнєм поставити...
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13.04.2022 17:25 Відповісти
Для чого закрили його морду ?

Люди повинні знати своіх зрадників 😠
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13.04.2022 17:25 Відповісти
Декілька тисяч баксів , де цей гнидник їх узяло , вилучити і все на ЗСУ до єдиного цента
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13.04.2022 17:26 Відповісти
Зраднику Батьківщини у воєнний час 3 роки замість розстрілу? Треш.
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13.04.2022 17:28 Відповісти
воно стоїть як людина. Це тільки патріотів кладуть писком в асфальт с воплєм "лєжать, бандера!"
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13.04.2022 17:44 Відповісти
Того козла зввльнили давно, але неприємно осад залишився
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13.04.2022 18:58 Відповісти
Яка підозра? Мочити падлу!
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13.04.2022 17:29 Відповісти
Выслать на раССею
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13.04.2022 17:33 Відповісти
в чорній бандеролі ...
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13.04.2022 18:03 Відповісти
обратите внимание на обстановку. эти твари только гадить и разводить срач могут.
папка получил квартиру в 70-х и ремонта с тех пор не было
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13.04.2022 17:34 Відповісти
То все взаємопов'язано. Були б мізки, аби працювати і заробляти - не було б часу одебілюватися узьким міром.
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13.04.2022 19:11 Відповісти
я саме це мав на увазі
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13.04.2022 19:31 Відповісти
До трьох років? Тобто, може й рік. А може й нічого. За те, що підтримував геноцид.
Шикарно.
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13.04.2022 17:34 Відповісти
Що-що!? До трьох років, *****!? Таку падаль взагалі треба розстрілювати у воєнний час. 15-20 років як мінімум! З конфіскацією майна!
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13.04.2022 17:36 Відповісти
щось дуже мало дали...
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13.04.2022 17:38 Відповісти
Я і так знав що їбало буде закрито.якось так війна а може цей підер в других районах.рлзріляте нафкй
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13.04.2022 17:39 Відповісти
визвуть родітєлєй в школу для бєсєди. Він скаже шо більше так не буде, то й відпустять
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13.04.2022 17:40 Відповісти
Всех сторонников рашки, надо на захваченных гражданских украинцев менять.
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13.04.2022 17:41 Відповісти
Экс-депутат Верховной Рады, бывший глава информационного отдела «Правого сектора» Борислав Береза получил повестку в военкомат. После чего у него внезапно случилась истерика. Идти в армию мужчина наотрез отказался.
Подойдет на обмен?
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13.04.2022 17:52 Відповісти
Нет, не подойдет. Он кстати не отказывался. Он просто хотел узнать, почему он так важен для армии, что ему целый полковник повестку доставил на дом.
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13.04.2022 17:56 Відповісти
То есть это Зеленский изолирует неугодных ему(хотя в это слабо верится, так как Зеленский всего лишь марионетка)? Или в Украине активизируется какая то новая политическая сила?
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13.04.2022 18:03 Відповісти
Все может быть. Это надо узнавать к того кто повестку принес.
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13.04.2022 18:17 Відповісти
Береза в теробороні
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13.04.2022 18:05 Відповісти
Пасть на правий сектор не відкривай, він воює на відміну від тебе диванного воєна:
сб, 05/03/2022 - 18:47

https://pravyysektor.info/borotba-0 Боротьба
https://pravyysektor.info/duk-ps ДУК ПС

ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Добровольчий Український Корпус "Правий сектор" виконує бойові задачі на східному і південному напрямках, в обороні Київщини та Чернігова.

На даний час розгорнуто: 2-й окремий батальйон ДУК ПС під командуванням друга "Хаммера", який веде бойові дії в обороні Києва та області, 1-й окремий батальйон ДУК ПС під командуванням друга "Да Вінчі" та 3-й окремий батальйон під командуванням друга "Гонти", які воюють на південному та східному напрямках.

️Окремі сотні ДУК ПС виконують бойові завдання у визначених Командиром ДУК ПС місцях у взаємодії з ЗСУ та СБУ, а саме: 22 сотня ДУК ПС у місті Чернігів (командир друг "Число") та 13 сотня ДУК ПС у м. Києві (командир друг "Дельта").

Командир ДУК «Правий сектор» друг "Летун" здійснює командування всіма підрозділами у чіткій взаємодії з Головнокомандувачем України.
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13.04.2022 18:09 Відповісти
А почему он тогда не подписал повестку? Кто вообще к нему пришел в военной форме? СБУ?
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13.04.2022 18:16 Відповісти
Раньше, в подобных случаях, я говорил: "А ремешком-ремешком не пробовали"?
Ну, сейчас, я х/з.... Пиз..ь пока не ох...еет?
Как можно таким ублюдком быть?
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13.04.2022 17:43 Відповісти
я в упор не понимаю смысла таких видеороликов на ютубе. Это тупо текст, который проще было бы написать текстом, и прочитать текстом, это и быстрее, и удобнее, и поиском находится - нахера лепить этот текст голосом, да еще и картинки накладывать? Это для безграмотных?
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13.04.2022 18:15 Відповісти
всюди де хтось підтримує раісію - купи $ кешем

що ж за співпадіння?
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13.04.2022 17:47 Відповісти
видно чувак с доУнбаса в 14 приехал
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13.04.2022 17:49 Відповісти
Стільки бабок і мешти купити собі не може?
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13.04.2022 17:51 Відповісти
треба щоб конфісковували все майно,
як в біженців будинки зруйновані і нічого не лишилось
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13.04.2022 17:53 Відповісти
Зґвалтувати публічно його та його дітей під вигуки - "так буде з кожною нацисткою повією"
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13.04.2022 17:55 Відповісти
Ну повесить его суку и всего делов ....
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13.04.2022 17:55 Відповісти
Якби ви дізнались, скільки таких самих( не зареестрованих у соц,мережах),-ви б сильно здивувались, і що з цими підорас@ми робити не знаю!
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13.04.2022 17:57 Відповісти
а получал, гнида, Франклинами, а не деревянными! "патриот" ******....
та они там все такие - без принципов, без чести, без совести.....
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13.04.2022 17:57 Відповісти
А на кой ретушировать рыло? Хозяева и так узнают, а народ хочет знать и его, и его окружение
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13.04.2022 18:02 Відповісти
Такого ватного гівна скрізь вистачає. Поки не буде введено смертної кари на період воєнного стану, діла не буде.
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13.04.2022 18:10 Відповісти
Живя в Киеве, не заработать себе на ламинат, нормальные штаны и плоский телевизор? Или ему просто очень была дорога советская обстановка как память?
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13.04.2022 18:39 Відповісти
Колченогий стол, деревянные рамы , древний пол , стыдливо прикрытый дешевым ковриком, телевизор из 90-х , настоящий рузкий мир во всей красе. Иуда деньжат хотел срубить по легкому , но видимо не читал про 30 сребреников. Нужно ужесточать наказание за такие преступления.
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13.04.2022 18:44 Відповісти
Я его узнал это Влад Шукач.
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13.04.2022 18:49 Відповісти
типа по айпи вычислили такого быть н еможет)
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13.04.2022 19:40 Відповісти
Піддати пляшкуванню!
Кортіло у сруський світ - отримуй, бастарде!
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13.04.2022 19:51 Відповісти
Пляшкування - то добре. А ще краще - коли цю процедуру чергувати із швабруванням.
Ну а щоб додати трошки драйвового екшену, то хай би "у процесі" пляшкований шваброїд виконав "Ламбаду". Було би архізкріпно!
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13.04.2022 20:49 Відповісти
 
 