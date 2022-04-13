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Україна є місцем злочину, - прокурор Міжнародного кримінального суду Хан в Бучі. ФОТО
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан особисто приїхав до Бучі, щоб на власні очі побачити наслідки російської окупації міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний твіттер суду.
Під час поїздки по Київщині Хан наголосив на необхідності проведення незалежного розслідування звірств у Бучі та інших населених пунктах. Він також анонсував приїзд групи судово-медичних експертів суду.
"Україна є місцем злочину. Ми перебуваємо тут, оскільки маємо раціональні підстави вважати, що тут вчиняються злочини, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного суду", – заявив прокурор.
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І робить "очевидні" для тебе речі ДОКАЗАМИ у СУДІ.
та готуватися до Гааги 😡