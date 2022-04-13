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Україна є місцем злочину, - прокурор Міжнародного кримінального суду Хан в Бучі. ФОТО

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан особисто приїхав до Бучі, щоб на власні очі побачити наслідки російської окупації міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний твіттер суду.

Під час поїздки по Київщині Хан наголосив на необхідності проведення незалежного розслідування звірств у Бучі та інших населених пунктах. Він також анонсував приїзд групи судово-медичних експертів суду.

"Україна є місцем злочину. Ми перебуваємо тут, оскільки маємо раціональні підстави вважати, що тут вчиняються злочини, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного суду", – заявив прокурор.

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Україна є місцем злочину, - прокурор Міжнародного кримінального суду Хан в Бучі 01
Україна є місцем злочину, - прокурор Міжнародного кримінального суду Хан в Бучі 02
Україна є місцем злочину, - прокурор Міжнародного кримінального суду Хан в Бучі 03

Автор: 

Буча (542) Міжнародний кримінальний суд (328)


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Дякуємо, Капітане Очевидносте.
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13.04.2022 19:57 Відповісти
Він не КО, а Прокурор.
І робить "очевидні" для тебе речі ДОКАЗАМИ у СУДІ.
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13.04.2022 20:54 Відповісти
Україна є місцем геноциду проти незламної української нації...
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13.04.2022 19:57 Відповісти
харэ уже озабоченности высказывать - пора уже пыне повестку к следаку выписывать! )
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13.04.2022 20:01 Відповісти
Вже час називати не місце злочину, а хто винний
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13.04.2022 20:05 Відповісти
Вивчаються докази для виписки ордера на арешт фуйла.
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13.04.2022 20:07 Відповісти
Кремлівський вилупку , вже прийшов час вилазити зі свого бунькера
та готуватися до Гааги 😡
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13.04.2022 20:10 Відповісти
Що це за хер з відром на голові, і що він там робить?
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13.04.2022 21:25 Відповісти
 
 