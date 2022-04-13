"Потерь нет": В московському метро росіян агітують підписувати контракт з армією РФ. ФОТО

У метрополітені Москви Міноборони РФ розмістило рекламу з агітацією до підписання контракту на проходження військової служби у армії РФ.

Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Йшов другий місяць війни. Втрат у рашистів не було, але в метро рекламу контрактної служби вони про всяк випадок розвісили. ... Ще ніколи балалаєчний рейх не був такий близький до провалу", - йдеться в повідомленні.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов під час стріму заявив: "Щоб зрозуміти, на скільки великі втрати Росія вже несе в Україні... В московському метро, як би смішно це не виглядало, Міноборони РФ розвішує рекламу про набір військовослужбовців на контракт. Терміново. Короткотривалий контракт. На війну в Україні. Ставляться великі для РФ умови, 200 тис. рублів на місяць, щоб найманців набрати для вбивств українців. Людей не вистачає на стільки, що вже навіть у метро".

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