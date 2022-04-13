УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10532 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
31 063 65

"Потерь нет": В московському метро росіян агітують підписувати контракт з армією РФ. ФОТО

У метрополітені Москви Міноборони РФ розмістило рекламу з агітацією до підписання контракту на проходження військової служби у армії РФ.

Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Йшов другий місяць війни. Втрат у рашистів не було, але в метро рекламу контрактної служби вони про всяк випадок розвісили. ... Ще ніколи балалаєчний рейх не був такий близький до провалу", - йдеться в повідомленні.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов під час стріму заявив: "Щоб зрозуміти, на скільки великі втрати Росія вже несе в Україні... В московському метро, як би смішно це не виглядало, Міноборони РФ розвішує рекламу про набір військовослужбовців на контракт. Терміново. Короткотривалий контракт. На війну в Україні. Ставляться великі для РФ умови, 200 тис. рублів на місяць, щоб найманців набрати для вбивств українців. Людей не вистачає на стільки, що вже навіть у метро".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти в окупованому Херсоні створили аналог донецької "Ізоляції" для катувань місцевих, - Денісова

Потерь нет: В московському метро росіян агітують підписувати контракт з армією РФ 01
Потерь нет: В московському метро росіян агітують підписувати контракт з армією РФ 02

Автор: 

росія (65346) Міноборони рф (709) вербування (246) Бутусов Юрій (3598)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+31
короткострокові?!)))))
показати весь коментар
13.04.2022 21:55
+30
З расії йде виробник Дюрекс и Контекс. Тепер вони будуть виробляти свої власні *іздєлія номер 2* під назваю *Потєрь нєт*
показати весь коментар
13.04.2022 21:53
+25
вот это трагедия...скоко ж они наплодят подобных себе ублюдков..., страшно подумать...
показати весь коментар
13.04.2022 21:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З расії йде виробник Дюрекс и Контекс. Тепер вони будуть виробляти свої власні *іздєлія номер 2* під назваю *Потєрь нєт*
показати весь коментар
13.04.2022 21:53 Відповісти
вот это трагедия...скоко ж они наплодят подобных себе ублюдков..., страшно подумать...
показати весь коментар
13.04.2022 21:55 Відповісти
да они в очко долбятся
показати весь коментар
13.04.2022 22:02 Відповісти
недавно дивився одного блогера ,він пояснював чому на россії стільки дігінератів,у них там інцест процвітає,ось і родяться всякі ******
показати весь коментар
13.04.2022 22:05 Відповісти
Снохачество ісконно руссская скрепа
показати весь коментар
13.04.2022 22:18 Відповісти
Реальна історія. Знайомий по роботі їздив в рф в 2012 році (м.Бійськ). Розказував таке: з чоловіків до 40 років доживає лише 1 з 4 (алкоголізм, наркоманія, нещасні випадки на виробництві, бійки з смертельними наслідками). Тому через нестачу чоловіків поширено , коли двоє жінок (мати й дочка) живуть з одним і тим же чоловіком і кожна має від нього дитину! Розказував також, що люди бояться пішки пересуватись по місту (250 тис населення), в кого нема машини, їздять на таксі. Обов'язково викликають таксі, коли повертаються з супермаркетів, оскільки бояться пограбувань. І це ще в 2012 рік!
Цікаво, що там нині ...
показати весь коментар
15.04.2022 08:52 Відповісти
эта трагедия , мирового масштаба , длится с 1917 года ,
показати весь коментар
13.04.2022 22:05 Відповісти
Кацапи самі чудово справляються з "виробництвом" гандонів. Ц них там кожен перший гандон. Нахєра ще Дюрекс і Контекс.
показати весь коментар
13.04.2022 21:58 Відповісти
изделием №1, надо полагать был тот, кто одевал изделие №2
показати весь коментар
13.04.2022 22:00 Відповісти
Іздєлиє N1 це галоші. На одній фабриці виробляли.
показати весь коментар
13.04.2022 23:11 Відповісти
Іздєліє №1 це протигаз, а галоші то №4
показати весь коментар
14.04.2022 09:12 Відповісти
А що ж #3?
Кризові чоботи, напевно?
показати весь коментар
15.04.2022 08:53 Відповісти
От зараза... Презервативів тепер в кацапстані не буде, але гандони залишаться...
показати весь коментар
13.04.2022 22:06 Відповісти
У кого есть кацапские номера в гнилой стране, пересылайте по Viber или по WhatsApp … без дискуссий.
https://t.me/s/rf200_nooow
показати весь коментар
13.04.2022 21:53 Відповісти
я пробував,навіть з вайбера на польському номері не доходить до кацапського адресата нічого,стоїть одна галочка і все.Пробував на багато номерів,але результат нульовий
показати весь коментар
13.04.2022 22:06 Відповісти
Якщо патєрь нєт, тоді навіщо нові поповнення ? А ?
показати весь коментар
13.04.2022 21:53 Відповісти
Банять. Ще і як.
Хочете спробувати?
показати весь коментар
13.04.2022 22:13 Відповісти
ну так шо там, рашик?
показати весь коментар
13.04.2022 22:39 Відповісти
будуть! ось-но травонуть вони своїх у метрі газами а ля аумсєнрікьо, щоб на нас звернути...
показати весь коментар
13.04.2022 21:59 Відповісти
так парашоконтрактника век не долог, потому и краткосрочный ))
показати весь коментар
13.04.2022 21:54 Відповісти
короткострокові?!)))))
показати весь коментар
13.04.2022 21:55 Відповісти
ковід, жовтуха.... мруть орки сильно...
показати весь коментар
13.04.2022 21:58 Відповісти
по совковым нормативам на поле боя
жизнь мотострелка - 5 мин.
боеспособность танка - 15 мин. -

боевая задача здохнуть успешно выполнена !
показати весь коментар
13.04.2022 22:03 Відповісти
у перших контрактників мабуть були контракти взагалі на 48 годин, але у них виникли якість неприємності на роботі)
показати весь коментар
13.04.2022 22:04 Відповісти
показати весь коментар
13.04.2022 23:07 Відповісти
Так. До мішка.
показати весь коментар
14.04.2022 01:20 Відповісти
Гарний жарт 😀
показати весь коментар
14.04.2022 01:27 Відповісти
Ну недаремно ж "краткосрочньій кантракт", в лавах Z (та V дивізій) довго не живуть....
показати весь коментар
13.04.2022 21:55 Відповісти
горящие двухдневные туры на курорты бамбаза))
показати весь коментар
13.04.2022 21:56 Відповісти
умеют ведь дизайнеры кацапские работать !!!

в правом углу - 18+, а
в левом - посмертный брелочек "на память молодой"

народ толпами на "спецоперацию "Зю" повалит
показати весь коментар
13.04.2022 21:56 Відповісти
Найцікавіше там слова "краткосрочный контракт". Тобто, " підписав контракт-приїхав-здох". Швидко і якісно
показати весь коментар
13.04.2022 22:17 Відповісти
Мабудь, вигідно їм таких даунів набирать. "Воювати" воно піде вже зараз, а от чи доживе хоча б до першого авансу - це питання. Вигідно, одним словом.
показати весь коментар
13.04.2022 21:56 Відповісти
Контракт может оказаться гораздо краткосрочнее, чем им обещают.
показати весь коментар
13.04.2022 21:58 Відповісти
+18 написали. это наверное про изнасилование детей и женшинь
показати весь коментар
13.04.2022 21:58 Відповісти
Да нет... просто сзади кацапов каДыровцы будут...
показати весь коментар
13.04.2022 22:02 Відповісти
показати весь коментар
13.04.2022 23:19 Відповісти
ну якщо вже в столиці рашистського рейху йде агітація то це повний провал їх компанії)
показати весь коментар
13.04.2022 21:59 Відповісти
Какие там потери когда ВСЁ уже потеряно ...
показати весь коментар
13.04.2022 22:00 Відповісти
Если по РосГебельсТВ не крутят ролики с толпами у военкоматах, зачит что то пошло не так.
показати весь коментар
13.04.2022 22:01 Відповісти
Рядом нужно фото с обгрызяным собаками трупом рюзьгого зольдатен повесить
показати весь коментар
13.04.2022 22:02 Відповісти
Певно там і бомжі не хочуть бути мясом.

.Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
13.04.2022 22:02 Відповісти
Просто батарейки сіли…
показати весь коментар
13.04.2022 22:04 Відповісти
"краткосрочный", це вірно))
показати весь коментар
13.04.2022 22:08 Відповісти
Уявіть собі якої якості там буде м'ясо. Напівживі оркі зовсім без мозоку.
показати весь коментар
13.04.2022 22:10 Відповісти
Треба додати смаколиків, щоб жвавіше записувалися!
Наприклад: безкоштовна кремація, ДНК тест решткіа у подарунок, поховання з оркестром!
показати весь коментар
13.04.2022 22:10 Відповісти
ласкаво просимо-назад виносимо
показати весь коментар
13.04.2022 22:12 Відповісти
Головне зщо справедливо, контракт короткотерміновий, пару тижнів і на удобрение
показати весь коментар
13.04.2022 22:13 Відповісти
Очень краткосрочный: подписал -приехал- сдох.
показати весь коментар
13.04.2022 22:18 Відповісти
Очень странно, что русофашики написали "моё дело", а не "моя борьба"..
показати весь коментар
13.04.2022 22:20 Відповісти
Cosa Mia патамушта
показати весь коментар
13.04.2022 22:39 Відповісти
Yandex translater'ом пользовались, вот и получили то, что получили.
показати весь коментар
14.04.2022 14:22 Відповісти
Саме час Євгену Вольнову зробити пранко-дзвінок за тим номером
показати весь коментар
13.04.2022 22:22 Відповісти
От именни Жириновского
показати весь коментар
13.04.2022 22:35 Відповісти
"Краткосрочный контракт!"...
Ну да, месяц максимум и фсьооо - жена получит 3 ляма с таджиком...
показати весь коментар
13.04.2022 22:24 Відповісти
Увидеть Украину и умереть!
показати весь коментар
13.04.2022 22:31 Відповісти
.Ага потєрь нєт. До понеділка переглядав ресурс мордору бдокнот.ру регіонального рівня півдуенні регіони. По волгоградській області були повідомлення про десь півсотні задвохсочених орків -"міротворцев і борцов за народ данбасса". З вчорашнього дня вихід заблоковано на ці ресурси кацапні.
показати весь коментар
13.04.2022 22:31 Відповісти
"За МКАДом жізні нєт!" - це аксіома і релігія кожного мешканця москви. Поки на складах є хавчик і бухло і увесь ********* ці склади покірно наповнює вербування в москві приречене на провал.
показати весь коментар
13.04.2022 22:35 Відповісти
Там не хватает "поезд в одно направление".
показати весь коментар
13.04.2022 22:38 Відповісти
Як в воду, краткосрочний. Записали, одягли так сяк, переїхав, здох. Всьо, добриво.
показати весь коментар
13.04.2022 22:43 Відповісти
Краткосрочный контракт. Це щось середнє між срочніком і контрактником?
показати весь коментар
13.04.2022 23:08 Відповісти
к чему они написали 18+ - одному Богу известно. И так же берут после 18
показати весь коментар
14.04.2022 00:08 Відповісти
Блин, а ведь точно, потерь нет, не один человек не пострадал, со стороны кацапстана!!!
Только, несколько десятков тысяч - русских...
показати весь коментар
14.04.2022 00:18 Відповісти
В этой ленте есть заложенность насикомой Твари , так и хочется суку раздавить....
показати весь коментар
14.04.2022 23:50 Відповісти
 
 