Від куль снайпера РФ на Київщині загинули Євген Жаровський та Сергій Штанько. ФОТО

16 березня від куль російського снайпера загинули українські захисники Євген Жаровський та Сергій Штанько.

Про це повідомив священник Богдан Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"16 березня від снайперських куль на Житомирській трасі обіч славнозвісного БРСМ загинули два члени самооборони: Євген Жаровський (23 роки) і Сергій Штанько (51 рік). Обидвох застрелив ворожий снайпер. Їх було вкинуто нелюдями в резервуар з водою за заправкою і лише зараз знайдено. Сьогодні Бог мені сподобив їх обох поховати на цвинтарях двох сіл", - йдеться в повідомленні.

"В ЗМІ написали про знайдення великої братської могили в Бузовій з посиланням на британську розвідку, та насправді - це говорилося про цих двох простих жителів Бузової і Гурівщини, які поклали своє життя заради свого Народу і стали нашими Героями. Увесь український Народ став єдиним Воїнством Добра у цій всесвітній боротьбі проти пекельного зла. Саме через цю єдність Перемога буде за нами!" - додав Тимошенко.

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