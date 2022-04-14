Знищена техніка російських окупантів на Донеччині: ЗСУ стримують спроби прориву військових РФ. ФОТОрепортаж
Українські захисники на Донеччині знищили техніку російських окупантів.
Фото оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
"Військові, які тримають лінію оборони під Донецьком, стримують спроби російських сил здійснити прорив у бік Красногорівки. Військові показали знищену техніку", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+18 Dust
показати весь коментар14.04.2022 00:05
+16 Михаил Сомов #454446
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+10 Dust
показати весь коментар14.04.2022 00:06
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то есть это уничтожалось дистанционно, артой, видимо..... а это еще в ход не шли нлоу и джевелины.....