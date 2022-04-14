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Знищена техніка російських окупантів на Донеччині: ЗСУ стримують спроби прориву військових РФ. ФОТОрепортаж

Українські захисники на Донеччині знищили техніку російських окупантів.

Фото оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

"Військові, які тримають лінію оборони під Донецьком, стримують спроби російських сил здійснити прорив у бік Красногорівки. Військові показали знищену техніку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Війська РФ завдали ракетного удару по н.п.Черкаське на Донеччині, поранено щонайменше 7 людей, пошкоджено багатоквартирні будинки, - Кириленко. ФОТО

Знищена техніка російських окупантів на Донеччині: ЗСУ стримують спроби прориву військових РФ 01
Знищена техніка російських окупантів на Донеччині: ЗСУ стримують спроби прориву військових РФ 02
Знищена техніка російських окупантів на Донеччині: ЗСУ стримують спроби прориву військових РФ 03
Знищена техніка російських окупантів на Донеччині: ЗСУ стримують спроби прориву військових РФ 04
Знищена техніка російських окупантів на Донеччині: ЗСУ стримують спроби прориву військових РФ 05
Знищена техніка російських окупантів на Донеччині: ЗСУ стримують спроби прориву військових РФ 06

Автор: 

Донецька область (8558)


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Топ коментарі
+18
ками як хрестами обмалювався, але кою Святого Джавеліна не обманеш
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14.04.2022 00:05
+16
Танчик недавно покрашенный. До Пасхи не дожил, надеюсь вместе с экипажем)))
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14.04.2022 00:04
+10
екіпаж вискрести зсередини, а танчика - на ремонт
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14.04.2022 00:06
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Танчик недавно покрашенный. До Пасхи не дожил, надеюсь вместе с экипажем)))
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14.04.2022 00:04 Відповісти
екіпаж вискрести зсередини, а танчика - на ремонт
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14.04.2022 00:06 Відповісти
там ремонту багато, підвіска катків, заміна катків, гусінь то куйня. і це мінімум, з першого погляду
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14.04.2022 00:19 Відповісти
дождь идет, мокрый, вот и блестит. А танчик под ремонт и в строй
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14.04.2022 00:19 Відповісти
ками як хрестами обмалювався, але кою Святого Джавеліна не обманеш
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14.04.2022 00:05 Відповісти
если бы с джавелина ****** он бы не был в таком хорошем состоянии
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14.04.2022 00:12 Відповісти
Танк суцільне ЗЕ.
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14.04.2022 00:07 Відповісти
лучше кораблик покажите
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14.04.2022 00:13 Відповісти
это тебе к твоим браттям надо...
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14.04.2022 00:58 Відповісти
А почему вражеские Z используют? Почему не З?
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14.04.2022 00:27 Відповісти
Танк на фото майже непошкоджений - тільки не на ходу. Можливо його можна було б використати для стрільби по русні.
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14.04.2022 00:28 Відповісти
Швец говорит есть у него аудио (обещал выложить)...., чудак какой-то прорывался от оккупантов на нашу сторону и по-ходу комментировал увиденное - песдетс говорит, горы уничтоженной рашистской техники вперемешку с сотнями трупов.... и это туда еще нога ВСУ-шника не ступала!
то есть это уничтожалось дистанционно, артой, видимо..... а это еще в ход не шли нлоу и джевелины.....
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14.04.2022 00:40 Відповісти
Краще б відео... Читаю твій комент, а уява вимальовує такі файні пейзажі. )
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14.04.2022 00:48 Відповісти
Вот што Zет живатварящий делает)
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14.04.2022 03:26 Відповісти
прикрасили зетками як дурні крашенками. Але й це не допомогло, розмовляють зараз із жириновським у пеклі.
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14.04.2022 07:22 Відповісти
Це Т-90, рахується кращим танком кацапні, сподіваюсь наші заберуть собі.
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14.04.2022 08:00 Відповісти
Это круто модернизированный Т-72б3,по датчику баллистического вычислителя видно.Если не ходу, то можно в землю по башню вкопать и появится достойная огневая точка
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14.04.2022 10:03 Відповісти
ЛИЧИНИ ЗЕЛЁНЫЕ ...А МЫ ДЭБИЛЫ ВСЁ ПРОСТИМ СУД ОКРУЖНОЙ ОТКРЫЛСЯ КОТОРЫЙ ИЗ ЦЕНРОВЫХ ШО УСЕХ ОТМАЖЕТ...
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14.04.2022 21:58 Відповісти
 
 