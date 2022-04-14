Знищена техніка російських окупантів на Донеччині: ЗСУ стримують спроби прориву військових РФ. ФОТОрепортаж

Українські захисники на Донеччині знищили техніку російських окупантів.

Фото оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

"Військові, які тримають лінію оборони під Донецьком, стримують спроби російських сил здійснити прорив у бік Красногорівки. Військові показали знищену техніку", - йдеться в повідомленні.

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