Щодня через російську агресію важко травмуються сотні українців, - Зеленська. ФОТОрепортаж

Щоденно через війну травмуються сотні українців, зростає кількість людей з інвалідністю.

Як інформцє Цензор.НЕТ, про це написала дружина Президента Олена Зеленська у Фейсбуці.

"Щодня війна важко травмує сотні українців різного віку та статі. Людей з інвалідністю стає більше. Тим, хто ще вчора її не мав, доводиться звикати до нового способу життя. Їм потрібна реабілітація – і психологічна, і фізична", - зазначила Зеленська.

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Також вона назвала конкретін випадки: "15-річна Маша Фещенко із Запорізької області втратила ногу після ворожого обстрілу.

Юрій Вєткін, сценарист і військовий із Чернігова, пережив танкову атаку, яка також залишила його без ноги.

Олександр Чекмарьов втратив ногу при спробі виїхати з окупованої Бучі, коли його автівку розстріляв російський БТР. Дружина та сини загинули…"

Зеленська продовжила: "Зазвичай інвалідність сприймається як те, з чим чогось не можна. Але час поставити питання інакше – з нею багато чого можна! Життя має тривати й триватиме!

Саме в ці дні Україна переходить на нову систему реабілітації для наших громадян – сучасну та дружню. Її абревіатура МКФ – Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я. Шлях до МКФ тривав довгі роки, але ніколи вона не була такою потрібною українцям, як зараз".

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"Нині Міністерство охорони здоров'я України разом із НСЗУ Національна служба здоров'я України та за підтримки експертів розробляють спеціальний електронний документ – Індивідуальний реабілітаційний план. Він буде в кожного, хто цього потребує, та дасть змогу людям з інвалідністю відновитися й повернутися до активного життя – суспільного й особистого.

Дякую однодумцям із МОЗ, уповноваженій Президента України Тетяна Ломакіна та уряду за підтримку моєї ініціативи й оперативну роботу. Війна може травмувати. Але в наших силах – перетворити травму на силу. Саме так переможемо", - резюмувала Зеленська.

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