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Щодня через російську агресію важко травмуються сотні українців, - Зеленська. ФОТОрепортаж

Щоденно через війну травмуються сотні українців, зростає кількість людей з інвалідністю.

Як інформцє Цензор.НЕТ, про це написала дружина Президента Олена Зеленська у Фейсбуці.

"Щодня війна важко травмує сотні українців різного віку та статі. Людей з інвалідністю стає більше. Тим, хто ще вчора її не мав, доводиться звикати до нового способу життя. Їм потрібна реабілітація – і психологічна, і фізична", - зазначила Зеленська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мішенню для росіян є кожен українець, - Зеленська в інтерв'ю CNN

Також вона назвала конкретін випадки: "15-річна Маша Фещенко із Запорізької області втратила ногу після ворожого обстрілу.

Юрій Вєткін, сценарист і військовий із Чернігова, пережив танкову атаку, яка також залишила його без ноги.

Олександр Чекмарьов втратив ногу при спробі виїхати з окупованої Бучі, коли його автівку розстріляв російський БТР. Дружина та сини загинули…"

Зеленська продовжила: "Зазвичай інвалідність сприймається як те, з чим чогось не можна. Але час поставити питання інакше – з нею багато чого можна! Життя має тривати й триватиме!

Саме в ці дні Україна переходить на нову систему реабілітації для наших громадян – сучасну та дружню. Її абревіатура МКФ – Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я. Шлях до МКФ тривав довгі роки, але ніколи вона не була такою потрібною українцям, як зараз".

Також читайте: Близько 4 млн українських дітей стали вимушеними переселенцями, із сотнями на сьогодні немає зв'язку, - Зеленська

"Нині Міністерство охорони здоров'я України разом із НСЗУ Національна служба здоров'я України та за підтримки експертів розробляють спеціальний електронний документ – Індивідуальний реабілітаційний план. Він буде в кожного, хто цього потребує, та дасть змогу людям з інвалідністю відновитися й повернутися до активного життя – суспільного й особистого.

Дякую однодумцям із МОЗ, уповноваженій Президента України Тетяна Ломакіна та уряду за підтримку моєї ініціативи й оперативну роботу. Війна може травмувати. Але в наших силах – перетворити травму на силу. Саме так переможемо", - резюмувала Зеленська. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас немає шансів на порятунок - нам немає куди і як тікати!": Люди з інвалідністю благають про порятунок з Бучі

Автор: 

травма (356) інвалідність (269) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+7
Чому людей не евакуювали з прикордонних регіонів до початку наступу про який знала влада ще за 6 тижнів?
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14.04.2022 07:29
+3
Травмы можно лечить скумбриёй по 8 грн за кг. Кто её нашёл- тем уже помогло.
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14.04.2022 07:10
+1
зеленский постоянно вещает куда то в пустоту к кому он обращается? зачем все время ныть ? идет война на войне мирные страдают чаще всего
ты лучше скажи что ты сделал что мирные люди не страдали?
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14.04.2022 03:57
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зеленский постоянно вещает куда то в пустоту к кому он обращается? зачем все время ныть ? идет война на войне мирные страдают чаще всего
ты лучше скажи что ты сделал что мирные люди не страдали?
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14.04.2022 03:57 Відповісти
Так це ж Лєнка написала у ФБ.
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14.04.2022 05:28 Відповісти
а ты что сделал?
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14.04.2022 09:18 Відповісти
верно написала.
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14.04.2022 05:55 Відповісти
Травмы можно лечить скумбриёй по 8 грн за кг. Кто её нашёл- тем уже помогло.
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14.04.2022 07:10 Відповісти
Чому людей не евакуювали з прикордонних регіонів до початку наступу про який знала влада ще за 6 тижнів?
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14.04.2022 07:29 Відповісти
Чому ж? Себе вони евакуювали... Лєнка зі своїми лічинками сидить в Європі. А лохторат ніхто за людей не вважає. Їм відсіків на фоні хромакея запишуть - і ок.
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14.04.2022 10:12 Відповісти
дуже дуже боляче дивитись на ці фото(((
сама вона ще до 24-го в німеччину втекла.
хоч би людям цим світова спільнота з протезами допомогла...
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14.04.2022 08:14 Відповісти
О,появилась!
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14.04.2022 09:19 Відповісти
Де ж появилась? Пише в фейсбуці. Лєнку не видно, себе вона спасла - ще до 24.02 втекла в Європу.
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14.04.2022 10:15 Відповісти
 
 