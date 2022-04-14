Щодня через російську агресію важко травмуються сотні українців, - Зеленська. ФОТОрепортаж
Щоденно через війну травмуються сотні українців, зростає кількість людей з інвалідністю.
Як інформцє Цензор.НЕТ, про це написала дружина Президента Олена Зеленська у Фейсбуці.
"Щодня війна важко травмує сотні українців різного віку та статі. Людей з інвалідністю стає більше. Тим, хто ще вчора її не мав, доводиться звикати до нового способу життя. Їм потрібна реабілітація – і психологічна, і фізична", - зазначила Зеленська.
Також вона назвала конкретін випадки: "15-річна Маша Фещенко із Запорізької області втратила ногу після ворожого обстрілу.
Юрій Вєткін, сценарист і військовий із Чернігова, пережив танкову атаку, яка також залишила його без ноги.
Олександр Чекмарьов втратив ногу при спробі виїхати з окупованої Бучі, коли його автівку розстріляв російський БТР. Дружина та сини загинули…"
Зеленська продовжила: "Зазвичай інвалідність сприймається як те, з чим чогось не можна. Але час поставити питання інакше – з нею багато чого можна! Життя має тривати й триватиме!
Саме в ці дні Україна переходить на нову систему реабілітації для наших громадян – сучасну та дружню. Її абревіатура МКФ – Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я. Шлях до МКФ тривав довгі роки, але ніколи вона не була такою потрібною українцям, як зараз".
"Нині Міністерство охорони здоров'я України разом із НСЗУ Національна служба здоров'я України та за підтримки експертів розробляють спеціальний електронний документ – Індивідуальний реабілітаційний план. Він буде в кожного, хто цього потребує, та дасть змогу людям з інвалідністю відновитися й повернутися до активного життя – суспільного й особистого.
Дякую однодумцям із МОЗ, уповноваженій Президента України Тетяна Ломакіна та уряду за підтримку моєї ініціативи й оперативну роботу. Війна може травмувати. Але в наших силах – перетворити травму на силу. Саме так переможемо", - резюмувала Зеленська.
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ты лучше скажи что ты сделал что мирные люди не страдали?
сама вона ще до 24-го в німеччину втекла.
хоч би людям цим світова спільнота з протезами допомогла...