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Будинок в Маріуполі пережив дві світові війни та одну громадянську. Але не "русский мир". ФОТО

Окупанти зруйнували в Маріуполі історичну будівлю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання Mrpl.city.

"Він бачив дві світові та одну громадянську війни. У 2014 році переселенці з Донецька започаткували тут свій бізнес. А у 2022-му сюди прийшов "руській мір", - йдеться в публікації.

Дивіться: Командири "Азову" та морпіхів в Маріуполі записали спільне звернення: "Наш моральний дух сильний, ми знаємо, що робимо і для чого ми тут". ВIДЕО

Будинок в Маріуполі пережив дві світові війни та одну громадянську. Але не русский мир 01
Будинок в Маріуполі пережив дві світові війни та одну громадянську. Але не русский мир 02

Автор: 

Маріуполь (3235)


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Топ коментарі
+47
Який у дідька "рейх"? Германський Райх був європейською імперією, а кацапія - остаточно здичавіла бидлоорда. І якщо німецький націонал-соціалізм ґрунтувався на справжніх расових якостях і цінностях Білої людини (нехай навіть у гіпертрофовано жорстоких проявах), то рашизм - це прагнення до огидної перемоги нижчої, біологічно і ментально неповноцінної псевдораси унтерменшів, до утвердження усього найнижчого і найпідлішого, до перетворення світу на зкріпну помийку, де у лайні копирсаються генетичні раби. Це тріумф хробацтва, що хоче усе зруйнувати, зжерти, висрати і жити у компостній купі гною.
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14.04.2022 07:02
+13
хворі кацапськи підараси
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14.04.2022 07:04
+10
руський мір може пережити тільки такий урод який там народився потерпел і умер
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14.04.2022 06:50
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Не ,,рузкий мир,, а четвёртый рейх.
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14.04.2022 06:46 Відповісти
Який у дідька "рейх"? Германський Райх був європейською імперією, а кацапія - остаточно здичавіла бидлоорда. І якщо німецький націонал-соціалізм ґрунтувався на справжніх расових якостях і цінностях Білої людини (нехай навіть у гіпертрофовано жорстоких проявах), то рашизм - це прагнення до огидної перемоги нижчої, біологічно і ментально неповноцінної псевдораси унтерменшів, до утвердження усього найнижчого і найпідлішого, до перетворення світу на зкріпну помийку, де у лайні копирсаються генетичні раби. Це тріумф хробацтва, що хоче усе зруйнувати, зжерти, висрати і жити у компостній купі гною.
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14.04.2022 07:02 Відповісти
робиш з дому чи вже покинув ті ноліки з одиничками?
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14.04.2022 07:31 Відповісти
sunny, morning, Phila
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14.04.2022 14:46 Відповісти
Вибачте, я 'вкраду' ваш коментар.
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14.04.2022 08:13 Відповісти
Чудово написав!!! Аж хочеться цитувати.
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14.04.2022 08:23 Відповісти
👍
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14.04.2022 11:28 Відповісти
руський мір може пережити тільки такий урод який там народився потерпел і умер
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14.04.2022 06:50 Відповісти
руський і рускій це антоніми
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14.04.2022 17:35 Відповісти
Это напротив драмтеатра, одноклассник мой там жил.
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14.04.2022 06:57 Відповісти
хворі кацапськи підараси
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14.04.2022 07:04 Відповісти
слово "хворі" лишнє.
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14.04.2022 11:42 Відповісти
Десь прочитав що протягом німецької окупації німці вбили в Маріуполі 8 осіб і не знищили жодної будівлі...
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14.04.2022 07:38 Відповісти
немцы были еще те фашисты..., но кацапы в разы хуже, они дикие у них и налета цивилизации нет совсем
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14.04.2022 07:57 Відповісти
Вермахт не займався каральними операціями і не виконував поліцейських функцій. Це було визнано на Нюрнбергському процесі. А кацапи це ж орда! А орда це дикунство. Чингісхан свого часу умудрився знищити 20% населення планети і нічого за все своє життя не побудував і не створив...
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14.04.2022 08:21 Відповісти
Показували одного біженця з Донбасу, який зумів налагодити своє життя на Київщині, де знову наздогнав росіскій мір. Пограбували. Дім розбили, авто спалили. Забрали навіть золоті сережки їхньої бабусі, яка пережила німецьку окупацію, концтабір. Німці ті сережки не чипапи, а москалі все присвоїли.
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14.04.2022 07:46 Відповісти
а коломойському все одно.
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14.04.2022 07:58 Відповісти
Не було ніякої громадянської війни. Була російсько-українська війна 1917-1922 років, де ми зазнали поразки. Автор історію вивчав за російськими лекалами.
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14.04.2022 08:09 Відповісти
автор мав на увазі війну "добра"(біла армія) і зла після більшовитського перевороту. Звісно, краще біле добро в лапках, чим більшовитське-фашистське зло без них...
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14.04.2022 11:50 Відповісти
Їх неймовірно дратує все красиве і величне і внутрішня "кондрашка" миттєво збуджується саме на такі речі.
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14.04.2022 08:16 Відповісти
В Україні ніколи не було громадянської війни. Не ганьбіться! Громадянська була в московитів між червоними і білими, а в Україні у той час тривала війна за незалежність проти обох сторін!
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14.04.2022 10:56 Відповісти
руський і рускій це антоніми
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14.04.2022 17:36 Відповісти
 
 