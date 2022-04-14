Будинок в Маріуполі пережив дві світові війни та одну громадянську. Але не "русский мир". ФОТО

Окупанти зруйнували в Маріуполі історичну будівлю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання Mrpl.city.

"Він бачив дві світові та одну громадянську війни. У 2014 році переселенці з Донецька започаткували тут свій бізнес. А у 2022-му сюди прийшов "руській мір", - йдеться в публікації.

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