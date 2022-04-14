Група ССО України підірвала міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму. ФОТОрепортаж

На посилення угруповання окупантів у Харківській області рухалися бронеавтомобіль "Тигр", Камаз і три Урали. Але дістатися місця призначення їм не вдалося.

Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Коли маршрут ворожої техніки було встановлено, оператори ССО України визначили об’єкт, що найкраще підходив для засідки. Це був міст на шляху ворожої техніки. Далі вони визначили місце встановлення зарядів й розрахували необхідну кількість тротилового еквіваленту.

"Заклавши вибухівку у визначене місце, оператори Сил спецоперацій чекали на ворога, який, нічого не підозрюючи, їхав назустріч смерті. Підрив мосту разом із російською технікою здійснили згідно з визначеним задумом, знищивши усю ворожу колону", - розповіли в ССО.

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Ураження цілі було підтверджено за допомогою БПЛА. Далі роботу довершили Сили оборони України.









