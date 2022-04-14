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Новини Фото Війна
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Група ССО України підірвала міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму. ФОТОрепортаж

На посилення угруповання окупантів у Харківській області рухалися бронеавтомобіль "Тигр", Камаз і три Урали. Але дістатися місця призначення їм не вдалося.

Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Коли маршрут ворожої техніки було встановлено, оператори ССО України визначили об’єкт, що найкраще підходив для засідки. Це був міст на шляху ворожої техніки. Далі вони визначили місце встановлення зарядів й розрахували необхідну кількість тротилового еквіваленту.

"Заклавши вибухівку у визначене місце, оператори Сил спецоперацій чекали на ворога, який, нічого не підозрюючи, їхав назустріч смерті. Підрив мосту разом із російською технікою здійснили згідно з визначеним задумом, знищивши усю ворожу колону", - розповіли в ССО.

Також дивіться: ССО знищили пункт спостереження російських окупантів. ФОТО

Ураження цілі було підтверджено за допомогою БПЛА. Далі роботу довершили Сили оборони України.

Група ССО України підірвала міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму 01
Група ССО України підірвала міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму 02
Група ССО України підірвала міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму 03
Група ССО України підірвала міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму 04
Група ССО України підірвала міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму 05

Автор: 

міст (1234) Харківщина (6054) ССО (520)


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Топ коментарі
+67
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Сподіваюсь, наші спецпризначенці встигли відійти перед підривом?
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14.04.2022 08:22
+44
Аккуратненько и ровненько!
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14.04.2022 08:22
+34
красотіща!! ну не можу налюбуватися !!! Лепота то какая!!! лепо вам касаби? чи не лепо??
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14.04.2022 08:23
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Десять вподобайок за таку новину!
Сподіваюсь, наші спецпризначенці встигли відійти перед підривом?
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14.04.2022 08:22 Відповісти
Сподіваюся, що засіли в засідці, та добивали фашистів.
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14.04.2022 08:49 Відповісти
Конечно, фото закладок то при себе были.
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14.04.2022 08:49 Відповісти
Надо было тебе по ватсапу сбросить?

А как радовались суки кацапские

Идут по Украине солдаты группы "Центр"

И да, это слова из песни Высоцкого

Первый, шаг вперёд, и в рай. Первый-второй!
А каждый второй тоже герой
В рай попадёт вслед за тобой

На счет рая сильно сомневаюсь, Павел мягко говоря недолюбливает мародеров и насильников.
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14.04.2022 09:25 Відповісти
Каассаб, ты что, не умеешь пользоваться телефоном? Телефоном моно снимать даже видео. А ты не знал? Вот, когда приедешь в Украину грабить, первое, что будешь воровать- телефон.
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14.04.2022 16:41 Відповісти
Аккуратненько и ровненько!
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14.04.2022 08:22 Відповісти
😁👍
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14.04.2022 08:22 Відповісти
красотіща!! ну не можу налюбуватися !!! Лепота то какая!!! лепо вам касаби? чи не лепо??
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14.04.2022 08:23 Відповісти
Алеппо.
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14.04.2022 08:52 Відповісти
Чудово день починається.
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14.04.2022 08:23 Відповісти
ССО України-черговий респект.Дуже гарно виконана робота...
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14.04.2022 08:23 Відповісти
круть. старое, надежное минирование плюс бпла.
респект воинам
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14.04.2022 08:24 Відповісти
Красавцы!
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14.04.2022 08:24 Відповісти
Кросивое...
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14.04.2022 08:24 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНСЬКИМ ССО!
ВИ КРАЩІ!
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14.04.2022 08:25 Відповісти
І скільки орків задвохсотилось?
На фото тентовані вантажівки для перевезення рашотварюк, без бронетехніки, значить, має бути чимало...
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14.04.2022 08:26 Відповісти
На першому фото бачу здивоване обличчя водія)))
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14.04.2022 08:26 Відповісти
Вот вам, твари, страдивари
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14.04.2022 08:28 Відповісти
Нормуль, це певно через Оскіл?

Скоро буде русні "Ізюмський котел"....
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14.04.2022 08:29 Відповісти
Там корабль пылает, там мост с мутантами. Жизнь налаживается!
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14.04.2022 08:31 Відповісти
затонул в два ночи.
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14.04.2022 08:50 Відповісти
Ай да новость! Спасибо! Слава Україні!
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14.04.2022 09:09 Відповісти
БУБАЧКА будувала-будувала, ремонтувала-ремонтувала мости і дороги, а ви отак спортили! 😉🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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14.04.2022 08:31 Відповісти
Браво!!! Бис!!!
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14.04.2022 08:32 Відповісти
На першому фото у водія може бути серйозна контузія від падіння йому на безтолковку бетонного перекриття.
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14.04.2022 08:32 Відповісти
Про Мацкву

С самим кораблем пока не все понятно. В 1:05 был подан сигнал СОС, в 1:14 крейсер практически лег на левый борт, через полчаса пропало все электропитание. С 2 часов ночи турецкое судно эвакуировало с «Москвы» 54 моряка, а приблизительно в 3 ночи Турция и Румыния заявили о том, что корабль вообще затонул. Это была иностранная версия событий, российской (внятной) нет до сих пор.
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14.04.2022 08:33 Відповісти
У засрашки будет типичная версия. Крейсер "мацква" подвергся задымлению и отрицательно уплыл.
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14.04.2022 08:43 Відповісти
на московії не можна говорити "взрив"дозволяється "хлопок")))))))
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14.04.2022 09:15 Відповісти
Крейсер мосцква по плану трансформировался в подводную лодку несущую ракеты, потерь нет. Продолжается демилитаризация *********.
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14.04.2022 10:10 Відповісти
признали они уже, что затонул.
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14.04.2022 08:51 Відповісти
Риби у розпачі... 54 черв'яка врятувались...
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14.04.2022 08:56 Відповісти
Об"ява.
купимо не дорого,або приймемо в дар
акваланги і спорядження для проведення
спец. операції.
Цигани.
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14.04.2022 09:27 Відповісти
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14.04.2022 16:15 Відповісти
Шкода моста він же з програми Велике будівництво
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14.04.2022 08:34 Відповісти
Оце я подумала про незаміновані чонгарські споруди..
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14.04.2022 09:25 Відповісти
По замашкам вроде фрайер, но не фрайер это точто.

Які чонгарські споруди?
Оксана для тебя - сооружения, які в біса там споруди, пункт перетину і вбиральня?
Смотри карту, кроме Чонгара есть еще Армянск и Перекоп, что-бы взорвать этот переход надо было устраивать Херосиму и Нагасаки вместе взятыми. А там лядский титановый завод с кислотными отстойниками способными выжечь всю Таврию, но мы же УРА ПАТРИОТЫ, Бубочкиным асфальтом всех забросаем.
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14.04.2022 10:13 Відповісти
Чонгар, це пряма дорога на Мелітополь. А через Перекоп, це зайві 200 километрів під нашим вогнем.
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14.04.2022 17:54 Відповісти


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Реєстрація:
02.03.2022

Это новые боты Подоляка-Ермака
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14.04.2022 13:39 Відповісти
У спам щура.
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14.04.2022 17:42 Відповісти
там шото на кабіну впало. шоб не поцарапало(((
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14.04.2022 08:41 Відповісти
кацапов нада притянуть до відповідальності за підпал трави у воєнне время
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14.04.2022 08:44 Відповісти
*** твою мать.. Красотища какая. 😁
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14.04.2022 08:53 Відповісти
Чи є в аду амфітеатр, а то на концерт до Кобзона місць скоро не вистачить
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14.04.2022 08:55 Відповісти
Файно-файно...
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14.04.2022 08:55 Відповісти
Якось стало страшно за шахти для запуску балістичних ядерних ракет на Росії, та самоутонуло, то пожежа трапилась, то самоздетанувало ... І все з невідомих причин. ....
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14.04.2022 09:03 Відповісти
часто просто на перекур ходять...хтось не туди кине недопалок то сірничок повз урни...
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14.04.2022 09:12 Відповісти
Тепер рухаються малими колонами рашисти..вже не як на початку війни -на парад....Навчились за місяць
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14.04.2022 09:10 Відповісти
Малыми колонами без танков и бэтеров.Так им ещё сыкотней будет.Будут бежать от первого выстрела.
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14.04.2022 09:17 Відповісти
От первого своего же "пука"
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14.04.2022 09:31 Відповісти
Нічого, як казав "класик": "курочка по зёрнышку - тук-тук, тук-тук".
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14.04.2022 09:31 Відповісти
Той же класик казав "курочка по зернышку, а весь двор в говне"
А ще один, наразі ******** і скажімо так - "одесит" сказав

"Курица птица не далёкого полета, а весь двор засранный"
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14.04.2022 09:56 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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14.04.2022 09:24 Відповісти
Молодці!
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14.04.2022 10:10 Відповісти
Хто знає, що на першій фото на машині в кузові накрито? Я не сильно розбираюсь в техніці, але думаю, що або якась антена, або міномет...
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14.04.2022 10:17 Відповісти
стиральная машина под брезентом, не довезли
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14.04.2022 10:48 Відповісти
"Борис Джонсон своїм миттєвим візитом дійсно зламав якісь "мирні" плани кремля, щодо яких кур'єром мав стати канцлер Австрії. Усе ж у кремляді йшло гладко. Арахамія з О.Чалим подавав від імені України пропозиції, яких і сама москва б не придумала. Готували якісь переговори з пуйлом, під які всій Україні мали розкрити весь трагізм наслідків і продовження війни. Мабуть оголосили б чисельність загиблих бійців та мирних мешканців. Чиновники від МО вже почали лякати наступною атакою Києва... (Чим і ким?) І раптом усе обламалося. Захід попередив про неприпустимість капітуляції й пообіцяв кардинальне зростання допомоги. Вибір у Зеленського був невеликий. Тим більше, він же не забув, що дядя Вова ще місяць тому мав набір його фізично усунути, щоб завезти в Київ "лєгітімнага". Де гарантія, що зараз "випадково" щось фатальне не станеться?

І зараз кремлядь біситься. Спершу Лавров, а далі пуйло в схожій формі заявляють, що Україна відмовилася від стамбульських домовленостей. Зверніть увагу, як ця колаборантська морда Арахамія відразу завищав: "Ні, дядя Вова, ми тут ні від чого не відмовилися. Все, що з вашої задниці вилизали, при нас" (цитата, як ви розумієте, не дослівна). А тепер від вермахту пуйла пішли нові погрози:

«Российское Минобороны видит попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории России. Если удары по территории России продолжатся, Вооружённые силы нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве».

От лише за півтора місяці війни ці погрози вже занадто жалюгідні. А "удари по центрах прийняття рішень" вони пробували наносити весь цей час. Пригадуєте збиту ракету біля Південного вокзалу та ще другу неподалік? Там була офіційна заява, то й я можу сказати, що вони летіли чітко до будівлі Міноборони та Генштабу. А збиту над Куренівкою? Проведіть лінійку на карті Києва й побачите куди. І про атаку на будівлю СБУ відомо. Ще кілька десятків ракет летіли по тих самих "центрах прийняття рішень" А в регіонах рашистам таки вдалося зруйнувати ряд офіційних будівель (та ж ОДА в Миколаєві) чи військових командувань (ВПС у Вінниці - це все офіційні повідомлення). У Києві прорвалися лише пару з тих, які били на віддалені від центру райони, зокрема, по телевежі. А Зеленський може зараз так вільно приймати іноземних гостей у столиці, виходити з бункера тощо лише завдяки реальній та дуже ефективній системі ППО посиленій та довершеній його ненависним попередником та ще й за рахунок прибутків "Рошену". І Київ не перетворився на другий Харків та навіть Маріуполь завдяки цій ППО.

Тому шантаж-шантажем, головне, щоб Зеленський більше боявся Байдена та Джонсона, ніж якогось напівдохлого шойгу. А хамство про "папиткі дівєрсій і нанєсєніє ударов па обьєктам" таки поза межами здорового глузду. Півтора місяці вони знищують наші міста, убивають мирних мешканців, а тут раз дістало по морді (чи саме імітувало) і абідєлась...






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14.04.2022 10:29 Відповісти
А мозок включити намагався? Колаборант і зрадойоб, саме той хто намагається дистабілізувати ситуацію в середині країни, хто вбиває своїм ************ кіл, між своїми і розносить зраду, як стара курва сифіліс. Дуже сподіваюся що ти відповіш за свою діяльність, патріот ху€в
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14.04.2022 11:15 Відповісти
А ще є ЗСУ й Добровольці котрі НІКОЛИ ВЖЕ НЕ ПОГОДЯТСЯ НА МИР З НЕЛЮДЯМИ РАШИzzДАМИ!
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14.04.2022 17:40 Відповісти
Наші ж ви котики.
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14.04.2022 13:55 Відповісти
Новый психологический удар для путинцев и их командования + 9 мая не за горами
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14.04.2022 13:58 Відповісти
Такие победы в сумме уже должны были породить атмосферу конфликтности в высшем командном составе путинской армии.
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14.04.2022 14:17 Відповісти
Раби не можуть конфліктувати проти хозяїв.... ви про що?
А Ванєк їм не жалко "баби ісчо наражают".
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14.04.2022 17:37 Відповісти
А шо то кассабу на голову впало на першій знимці?
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14.04.2022 16:43 Відповісти
 
 