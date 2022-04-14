Поліцейські затримали зрадника з Бучі, який співпрацював з РФ та катував прихильників ЗСУ. ВІДЕО+ФОТО

Житель Кривого Рогу приїхав у Бучу до родичів, патрулював разом із військовими РФ, психологічно тиснув на жителів Бучі, погрожував їм вбивством, залякував зброєю, а прихильників Збройних сил України — катував. За такі дії фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

Оперативники Департаменту карного розшуку спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України затримали підозрюваного на Дніпропетровщині, де він переховувався після звільнення Київщини від ворога. В ході розслідування кримінального провадження поліцейські зібрали докази причетності до злочинної діяльності 62-річного громадянина України.

" За матеріалами слідства, в лютому 2022 року, перебуваючи у місті Буча Київської області, чоловік перейшов на бік окупантів. Спільно з ними він патрулював, залякував і бив місцевих мешканців, а також погрожував їм вбивством і здавав позиції українських військових.Окрім того, слідство встановило, що підозрюваний разом із російськими військовими бив і катував людей, які підтримували Збройні сили України, чинили опір загарбникам та не погоджувалися на співпрацю", йдеться у повідомленні.







Всі слідчі дії проведені поліцейськими у рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками злочинів - колабораційна діяльність, державна зрада, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Також зазначається, що під час обшуку в помешканні зловмисника поліцейські вилучили речові докази, які свідчать про його співпрацю з окупантами. Тож фігуранту уже оголошено про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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