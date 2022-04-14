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Поліцейські затримали зрадника з Бучі, який співпрацював з РФ та катував прихильників ЗСУ. ВІДЕО+ФОТО

Житель Кривого Рогу приїхав у Бучу до родичів, патрулював разом із військовими РФ, психологічно тиснув на жителів Бучі, погрожував їм вбивством, залякував зброєю, а прихильників Збройних сил України — катував. За такі дії фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

Оперативники Департаменту карного розшуку спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України затримали підозрюваного на Дніпропетровщині, де він переховувався після звільнення Київщини від ворога. В ході розслідування кримінального провадження поліцейські зібрали докази причетності до злочинної діяльності 62-річного громадянина України.

" За матеріалами слідства, в лютому 2022 року, перебуваючи у місті Буча Київської області, чоловік перейшов на бік окупантів. Спільно з ними він патрулював, залякував і бив місцевих мешканців, а також погрожував їм вбивством і здавав позиції українських військових.Окрім того, слідство встановило, що підозрюваний разом із російськими військовими бив і катував людей, які підтримували Збройні сили України, чинили опір загарбникам та не погоджувалися на співпрацю", йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали зрадника з Бучі, який співпрацював з РФ та катував прихильників ЗСУ 01
Поліцейські затримали зрадника з Бучі, який співпрацював з РФ та катував прихильників ЗСУ 02
Поліцейські затримали зрадника з Бучі, який співпрацював з РФ та катував прихильників ЗСУ 03

Всі слідчі дії проведені поліцейськими у рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками злочинів - колабораційна діяльність, державна зрада, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Також зазначається, що під час обшуку в помешканні зловмисника поліцейські вилучили речові докази, які свідчать про його співпрацю з окупантами. Тож фігуранту уже оголошено про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Також читайте: Затримано киянина, який публічно підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну. ФОТО

затримання (4343) Нацполіція (15202) державна зрада (1690) колабораціонізм (1160) Буча (542)


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Топ коментарі
+63
А фоточку харі цього діяча можна?
Не запікселену?
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14.04.2022 10:22
+55
Бучанцям.
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14.04.2022 10:33
+54
Скільки ще цих гнид землю топчуть.
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14.04.2022 10:24
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А фоточку харі цього діяча можна?
Не запікселену?
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14.04.2022 10:22 Відповісти
Скільки ще цих гнид землю топчуть.
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14.04.2022 10:24 Відповісти
Віддайте його бійцям тероборони.
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14.04.2022 10:25 Відповісти
Бучанцям.
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14.04.2022 10:33 Відповісти
Чергова мерзенна смердюча гнида...
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14.04.2022 10:26 Відповісти
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14.04.2022 10:29 Відповісти
мені здається ця потвора не повинна пережити сізо...
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14.04.2022 10:32 Відповісти
62 года копил ненависть..... а ума не набрался дебил вместо того чтобы спокойно доживать будет отбывать срок и наказание презренным Иудой до последнего вздоха у параши..
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14.04.2022 10:32 Відповісти
а зачем финансировать жизнеобеспечение этого недоразумения за наши же налоги ??? как же порой противно, от нашей "толерантности"...
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14.04.2022 10:35 Відповісти
Впевнений там воно випадково згине від сердцевоі недостатності
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14.04.2022 10:38 Відповісти
Довічнеув'знення у тернопільській колонії.
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14.04.2022 10:37 Відповісти
Судячи з пільгового талона, - він кацапський понаєх.
Талон виданий 2004 у Курській області для батьків дохлого кацапен-зольдата.
От скажіть, нахєра нам таке "щастя"?

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14.04.2022 10:37 Відповісти
гнида рашистская...
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14.04.2022 10:37 Відповісти
Довічне ув'язнення? Довічно годувати цього покидька? За умовами воєного часу тільки розстріл!
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14.04.2022 10:41 Відповісти
воно хотіло срср то і судити його по закону срср. а там тільки смертна кара.
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14.04.2022 10:47 Відповісти
Тех предателей которых ****** до смерти, не снимают на видео. И мы про них даже не знаем, пропавшие без вести.
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14.04.2022 15:38 Відповісти
задерживать не надо . надо сразу максимально мучительно давить на месте отлова. публично.
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14.04.2022 10:42 Відповісти
От якби заголовок починався: "Поліцейські закатували зрадника...".
Хоча є надія, що на довічному "пенсіонер" довго не протягне.
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14.04.2022 10:42 Відповісти
Верните его в Бучу!
И всё...
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14.04.2022 10:44 Відповісти
так він що мусор якому не замалювали морду?
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14.04.2022 10:47 Відповісти
За такі злочини потрібно повертати смертну кару.
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14.04.2022 10:49 Відповісти
Где закон о смертной казни? Или депутанги боятся что его применят к ним за их деяния?
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14.04.2022 10:52 Відповісти
Поміняють на таксистів з ордло, як Цемаха
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14.04.2022 10:53 Відповісти
Вилкул старший?
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14.04.2022 10:59 Відповісти
В общую камеру эту мразь ,там всё объяснят ...
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14.04.2022 11:05 Відповісти
Надо бы прощупать за дойки ту семью, к которой он приехал в Бучу вгости.
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14.04.2022 11:11 Відповісти
хотів сказати - ну і нахєра його заарештували, але так, живий свідок геноциду потрібен
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14.04.2022 11:18 Відповісти
Отвезите его в Бучу, на площадь
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14.04.2022 11:20 Відповісти
ниче, пусть сфинктер разминает - на зоне его ждет теплый прием..... даже можно сказать - горячий......
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14.04.2022 11:26 Відповісти
Такі одразу мають висіти на площі. Як мінімум пару місяців
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14.04.2022 11:28 Відповісти
Ну і нащо ви його затримали ?щоб обминяти його потім ??краще б пристрелили тварину йогу душу на місці!!!це ж мразота і покидьок!!
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14.04.2022 11:48 Відповісти
На палю!
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14.04.2022 11:55 Відповісти
Шо вы в этом Кривом Рогу все такие гнилые?
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14.04.2022 11:56 Відповісти
с рогамі і крівиє
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14.04.2022 12:05 Відповісти
Не, есть свежие. Гребенку укороти, или с Польши видно все?
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14.04.2022 12:07 Відповісти
мабуть шось з головою
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14.04.2022 11:59 Відповісти
і це ми його будемо годувати до смерті? а нє прощє йому повіситись при попиткє к побєгу?
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14.04.2022 12:03 Відповісти
Довічне ув'язнення це що адекватне покарання за всі злочини які сталися у Бучі?
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14.04.2022 12:04 Відповісти
ЦЕ СВОЄЧАСНО!
МОЛОДЦІ!!
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14.04.2022 12:12 Відповісти
КРАЩЕ ПОВІШАТИ ЖИВЦЕМ НА ПЛОЩІ БУЧІ НЕХАЙ ВИСИТЬ ДО СКОНУ!!!
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14.04.2022 12:13 Відповісти
КАРАТИ ЗА ЗРАДУ ТА ЗВІРСТВА, ТІЛЬКИ ПРИЛЮДНО!!!
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14.04.2022 12:14 Відповісти
А він часом тікати не пробував, при затриманні?
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14.04.2022 12:44 Відповісти
А він часом тікати не пробував, при затриманні?
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14.04.2022 12:45 Відповісти
РАССТРЕЛ !!! ***** ЕГО ВСЮ ЖИЗНЬ КОРМИТЬ !!!
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14.04.2022 13:53 Відповісти
Не розумiю чому обличча не можна бачитиу????Чому вони завжди закривають обличча злочинцiв??Треба показувати,а не ховати.Всюди злчинцiв показують а в Украiнi нi.
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14.04.2022 15:34 Відповісти
А може його відвезти у Бучу, де воно від сорому повіситься, а місцева тероборона проконтролює, щоб мотузка не перервалась чи гілка не тріснула?
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14.04.2022 15:37 Відповісти
разорвать падлу на куски!
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14.04.2022 16:46 Відповісти
 
 