На Чернігівщині виявили покинутий росіянами склад боєприпасів - 65 запакованих ящиків та 210 мін калібру 120 мм. ФОТОрепортаж

Сховок російських боєприпасів виявили співробітники управління карного розшуку поліції Чернігівщини спільно з кримінальним блоком Ніжинського райвідділу.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники управління карного розшуку поліції Чернігівщини спільно з кримінальним блоком Ніжинського райвідділу поліції виявили сховок ворожих військ – 170 мінометних мін калібру 120 мм. Боєприпаси буде передано Збройним силам України", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що поліцейські встановили місцезнаходження імпровізованого складу боєприпасів в ході відпрацювання оперативної інформації, отриманої від небайдужих місцевих мешканців. В одному з сіл Ніжинського району на закинутому тракторному стані виявили 65 запакованих ящиків з мінометними мінами калібру 120 мм (по дві в кожному), та ще 40 мін без упаковки. Боєприпаси датовані 1986 роком випуску", - йдеться в повідомленні.

Усі боєприпаси буде передано Збройним силам України.











