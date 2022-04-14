На Чернігівщині виявили покинутий росіянами склад боєприпасів - 65 запакованих ящиків та 210 мін калібру 120 мм. ФОТОрепортаж
Сховок російських боєприпасів виявили співробітники управління карного розшуку поліції Чернігівщини спільно з кримінальним блоком Ніжинського райвідділу.
Про це повідомляє поліція Чернігівської області в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Співробітники управління карного розшуку поліції Чернігівщини спільно з кримінальним блоком Ніжинського райвідділу поліції виявили сховок ворожих військ – 170 мінометних мін калібру 120 мм. Боєприпаси буде передано Збройним силам України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поліцейські встановили місцезнаходження імпровізованого складу боєприпасів в ході відпрацювання оперативної інформації, отриманої від небайдужих місцевих мешканців. В одному з сіл Ніжинського району на закинутому тракторному стані виявили 65 запакованих ящиків з мінометними мінами калібру 120 мм (по дві в кожному), та ще 40 мін без упаковки. Боєприпаси датовані 1986 роком випуску", - йдеться в повідомленні.
Усі боєприпаси буде передано Збройним силам України.
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А самое смешное, что эти стиралки они не смогут скорее всего даже подключить у себы в Мордоре, разве только если они не живут в крупных городах.
Идиоты. Сначала они свою счастливую жизнь вкладывают в ракеты, в снаряды, в мины... в смерть короче, а потом кидаются на трусы, стиралки, иными словами на бусы, как индейцы, бросая оружие, которое их же и убьет.
Надо "вернуть"...