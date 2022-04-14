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На Чернігівщині виявили покинутий росіянами склад боєприпасів - 65 запакованих ящиків та 210 мін калібру 120 мм. ФОТОрепортаж

Сховок російських боєприпасів виявили співробітники управління карного розшуку поліції Чернігівщини спільно з кримінальним блоком Ніжинського райвідділу.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники управління карного розшуку поліції Чернігівщини спільно з кримінальним блоком Ніжинського райвідділу поліції виявили сховок ворожих військ – 170 мінометних мін калібру 120 мм. Боєприпаси буде передано Збройним силам України", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Київщині нацгвардійці знайшли склад із російськими боєприпасами - майже 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру. ФОТОрепортаж

Зазначається, що поліцейські встановили місцезнаходження імпровізованого складу боєприпасів в ході відпрацювання оперативної інформації, отриманої від небайдужих місцевих мешканців. В одному з сіл Ніжинського району на закинутому тракторному стані виявили 65 запакованих ящиків з мінометними мінами калібру 120 мм (по дві в кожному), та ще 40 мін без упаковки. Боєприпаси датовані 1986 роком випуску", - йдеться в повідомленні.

Усі боєприпаси буде передано Збройним силам України.

На Чернігівщині виявили покинутий росіянами склад боєприпасів - 65 запакованих ящиків та 210 мін калібру 120 мм 01
На Чернігівщині виявили покинутий росіянами склад боєприпасів - 65 запакованих ящиків та 210 мін калібру 120 мм 02
На Чернігівщині виявили покинутий росіянами склад боєприпасів - 65 запакованих ящиків та 210 мін калібру 120 мм 03
На Чернігівщині виявили покинутий росіянами склад боєприпасів - 65 запакованих ящиків та 210 мін калібру 120 мм 04
На Чернігівщині виявили покинутий росіянами склад боєприпасів - 65 запакованих ящиків та 210 мін калібру 120 мм 05
На Чернігівщині виявили покинутий росіянами склад боєприпасів - 65 запакованих ящиків та 210 мін калібру 120 мм 06

Автор: 

армія рф (17516) боєприпаси (2280) Ніжин (58) Нацполіція (15202) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+41
Вернуть оркам, з самодоставкою
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14.04.2022 11:01
+29
Вернём ,обязательно вернём ,нам чужого не надо ...
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14.04.2022 11:02
+20
Служба доставки ЗСУ заказ прийняла.
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14.04.2022 11:04
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Вернуть оркам, з самодоставкою
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14.04.2022 11:01 Відповісти
ну да, вернуться уже своим ходом
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14.04.2022 11:09 Відповісти
Вернём ,обязательно вернём ,нам чужого не надо ...
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14.04.2022 11:02 Відповісти
Добре. Повернемо їх повітрям.
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14.04.2022 11:02 Відповісти
Наложеным платежом🤣🤣🤣
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14.04.2022 11:12 Відповісти
Терміново потрібно відправити власникам їхнє майно

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14.04.2022 11:03 Відповісти
Служба доставки ЗСУ заказ прийняла.
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14.04.2022 11:04 Відповісти
Дякуємо дурним лапатнікам за підтримку ЗСУ у знищенні самих дурних лапатнікав...
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14.04.2022 11:07 Відповісти
Это орки так намекают, мол, да уничтожьте нас уже!
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14.04.2022 11:07 Відповісти
так кажуть..Леонид Невзлин в своем https://t.me/leonidnevzlin/ Telegram-канале поделился инсайдами от своих источников в РФ
1. Шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет. У него случился вдруг обширный инфаркт, он в реанимации, подключен к приборам.
2. Арестованы 20 генералов МО. Все штабные. Тут всё ясно - тотальное хищение
3. На Аркадия Дворковича готовится уголовное дело, от него ждут показаний на его коллег и друзей.
4. Сурков под домашним арестом, он подозревается в краже денег
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14.04.2022 11:08 Відповісти
Пентагон надає--18 155-мм гаубиц, 40 тыс. боеприпасов, 500 противотанковых ракет Javelin, 200 бронетранспортеров M113, 300 барражирующих дронов Switchblade, 11 вертолетов Ми-17, 10 артиллерийских разведывательных радиолокационных станций AN/TPQ-36, две буксированные радиолокационные станции AN/MPQ-64.
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14.04.2022 11:16 Відповісти
Та ніби не дронів, а систем. Там пускова установка, пульт управління та 10 власне *********** в спеціальних тубах. Тобто самих дронів - до 3000 штук. Кацапам сподобається...
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15.04.2022 01:40 Відповісти
Радуйтесь, что они такие коррупционеры. Иначе ситуация была бы значительно хуже.
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14.04.2022 13:29 Відповісти
цілком згідний.дивився документи нападу на Україну..підготовка була дуже серйозна..все розписано як ,що і коли нападати..що робити в подальшому ,як утримувати територію...якшо б те все спрацювало..що на папері задумано,так було б надзвичайно важко встояти навітьКиєву..тому і всі на Заході пророкували ,що ми здамось.
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14.04.2022 13:42 Відповісти
Майже сорокарічної давнини...це доводить той факт ,що на росії нового практично нічого небуло,хенералітет все фінансування розкрадав та ховав у західних країнах,які офіційно ж і поносили...
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14.04.2022 11:09 Відповісти
дело в том, что стиралки не влазили
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14.04.2022 11:09 Відповісти
И ковры и кросовки детские, даже суки кручки и воблеры рыбацкие *******...🤣
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14.04.2022 11:14 Відповісти
Как бы это не было смешно, но это вполне реальная причина.
А самое смешное, что эти стиралки они не смогут скорее всего даже подключить у себы в Мордоре, разве только если они не живут в крупных городах.
Идиоты. Сначала они свою счастливую жизнь вкладывают в ракеты, в снаряды, в мины... в смерть короче, а потом кидаются на трусы, стиралки, иными словами на бусы, как индейцы, бросая оружие, которое их же и убьет.
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14.04.2022 13:09 Відповісти
Нам очень помогает что оркам реально пофиг и на технику и все остальное, особенно когда валить срочно надо.
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14.04.2022 11:11 Відповісти
Специальная военная операция Вооруженных сил Украины по депутинизации, декоммунизации и демилитаризации российской федерации продолжается. Все поставленные цели будут достигнуты и задачи выполнены. Слава українським Воїнам!
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14.04.2022 11:13 Відповісти
декозлорілизации, десорокасемихромиации и депутинхуйлизации.
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14.04.2022 14:16 Відповісти
Це дефіцитні **********! ************!
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14.04.2022 11:14 Відповісти
в кацапии никогда не признают что крейсер был потоплен ракетами.. ( по всем их сми просто пожар и детонация ) и вот почему... Вообще, уникальная страна, конечно. Просто уникальная. Везде, во все щели тыкать свой аналоговнетный ракетный крейсер. Распиарить его, как несокрушимую мощь, где только можно. Гвардейский ракетный крейсер «Москва» возглавил список лучших кораблей Черноморского флота. Посетил Путин. Вручен орден Нахимова. Принял участие в параде. Принял участие в показательных стрельбах. На всех парадах проводить показательные стрельбы. Уже тогда, правда, ничего не стреляло, но то такое. Вбухать в него миллиарды и миллиарды. Провести модернизацию и ремонт, которые сделали всего лишь год назад. Карл. Напичкать его аналоговнетными системами ПВО. «Противовоздушную оборону крейсера обеспечивает зенитный ракетный комплекс С-300Ф "Форт", который вооружён 64 ракетами, заряженными в 8 барабанов. Комплекс имеет дальность поражения целей до 75 километров. Он эффективно защищает крейсер от любых самолётов даже перспективных, вертолётов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и беспилотников». Ага, ага. Эффективно от любых самолетов, даже перспективных. Ага, ага. С-300 Ф «Форт» - это морская модификация того самого супер-пупер аналоговнетного распиаренного везде, где только можно С-300. «Способен поражать различные цели на высотах: от меньших, чем возможная высота полёта, до превышающих потолок высоты. Первая многоканальная зенитная ракетная система, способная сопровождать каждым комплексом (ЗРК) до шести целей и наводить по ним до двенадцати ракет. Впервые создана система с полной автоматизацией боевой работы. Все задачи - обнаружения, сопровождения, целераспределения, целеуказания, отработки целеуказания, захвата цели, её сопровождения, захвата, сопровождения и наведения ракет, оценки результатов стрельбы - система способна решать автоматически с помощью цифровых вычислительных средств». Ага, ага. Способен поражать различные цели. Ага, ага. Плюс две «Осы». Плюс также распиаренная аналоговнетная АК-630. Не сработало ни хера! С-300. Аналоговнет. Шестдесят четыре ракеты. Карл. «Нептун» - ракета дозвуковая, скорость 900 км/ч. Попали обе. Как в мишень. Как в тапок на пеньке из дробовика на ранчо. Вообще без проблем. Захватить нахер никому не нужный в условиях современной войны клочок суши посреди моря двести на двести метров с тринадцатью вооруженными одними калашами пограничниками, быть посланным в результате этого тактического успеха так, что услышал весь мир и стать посмешищем всего мира, попасть за этот фантастический подвиг - единственную победу на счету многомиллиардного аналогвонетного флагмана флота, вы только вдумайтесь! - на марку государственной почты, и быть потопленным страной У КОТОРОЙ ЛЯДЬ ДАЖЕ НЕТ СВОЕГО ФЛОТА!! Крайний раз флагман целого российского флота топили сто лет назад. В битве с Японией, мощной морской державой. Под Цусимой. Фантастическая страна. Просто фантастическая. У кого-то еще есть сомнения, что Украина победит? Что, где там аналоговнетный Кузя? Доброе утро. Аркадий Бабченко
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14.04.2022 11:17 Відповісти
а що ... потонув ??
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14.04.2022 11:57 Відповісти
>аналУговне-тный ракетный крейсер
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14.04.2022 14:18 Відповісти
Австралійська техніка
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14.04.2022 11:19 Відповісти
ми не мародери, вертаєм раша-фашистам все, що вони забули.
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14.04.2022 11:22 Відповісти
Интересно, этот мусор их бабы по одному рожают, или ящиками?
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14.04.2022 11:24 Відповісти
Это чужое!
Надо "вернуть"...
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14.04.2022 11:45 Відповісти
1986 р. сумно ...
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14.04.2022 11:58 Відповісти
Негайно віддати москалям! По одній і прицільно!
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14.04.2022 12:38 Відповісти
Цей подарунок ЗСУ обов'язково повернуть рашистам, але частинами і по воздуху. Слава Україні!
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14.04.2022 13:10 Відповісти
 
 