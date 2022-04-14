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Новини Фото Війна
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"Життя має перемогти війну. Цінності мають перемогти війну. Європа має перемогти війну. І ми переможемо", - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський переконаний, що життя і цінності мають перемогти війну.

Про це він написав у Телеграмі та опублікував підбірку фото про життя українців в умовах боротьби з російськими окупантами, передає Цензор.НЕТ.

"Життя має перемогти війну. Цінності мають перемогти війну. Європа має перемогти війну. І ми переможемо", - наголосив Зеленський.

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Життя має перемогти війну. Цінності мають перемогти війну. Європа має перемогти війну. І ми переможемо, - Зеленський 01
Життя має перемогти війну. Цінності мають перемогти війну. Європа має перемогти війну. І ми переможемо, - Зеленський 02
Життя має перемогти війну. Цінності мають перемогти війну. Європа має перемогти війну. І ми переможемо, - Зеленський 03
Життя має перемогти війну. Цінності мають перемогти війну. Європа має перемогти війну. І ми переможемо, - Зеленський 04
Життя має перемогти війну. Цінності мають перемогти війну. Європа має перемогти війну. І ми переможемо, - Зеленський 05
Життя має перемогти війну. Цінності мають перемогти війну. Європа має перемогти війну. І ми переможемо, - Зеленський 06
Життя має перемогти війну. Цінності мають перемогти війну. Європа має перемогти війну. І ми переможемо, - Зеленський 07
Життя має перемогти війну. Цінності мають перемогти війну. Європа має перемогти війну. І ми переможемо, - Зеленський 08

Автор: 

Зеленський Володимир (23964)


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Топ коментарі
+13
Совкові цінності президента України можуть лише затягнути війну, а також могли б привести до повної поразки у цій війні, якщо б не допомога Заходу.
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14.04.2022 13:03
+10
Хомо совєтікус-виборці зеленського,бо він такий самий.
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14.04.2022 13:14
+10
Того ти, зелена ботва, намагався весь час продати Україну і заглядати в очі *****??? А зараз граєш великого полководця? Мразота, разом із своїми слугами. ТОбі в очах тільки гроші, все іньше роль.Лідор сраний
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14.04.2022 13:16
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Віримо в перемогу. Виборюємо перемогу. Ми переможемо!
Слава Україні!
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14.04.2022 13:03 Відповісти
Совкові цінності президента України можуть лише затягнути війну, а також могли б привести до повної поразки у цій війні, якщо б не допомога Заходу.
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14.04.2022 13:03 Відповісти
Хомо совєтікус-виборці зеленського,бо він такий самий.
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14.04.2022 13:14 Відповісти
А ти за кого голосував?
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14.04.2022 13:22 Відповісти
та він бот, з методички копі-пейстить
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14.04.2022 13:28 Відповісти
39% хомо советікус,пажрать,паржать і паспать.
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14.04.2022 15:47 Відповісти
А зараз щось змінилось? Вони вже рученьки потирають в очікуванні великої відбудови. Ви уявляєте сквльки МРІЙ можна збудувати на тому, що вони сп#здять?
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14.04.2022 13:34 Відповісти
Того ти, зелена ботва, намагався весь час продати Україну і заглядати в очі *****??? А зараз граєш великого полководця? Мразота, разом із своїми слугами. ТОбі в очах тільки гроші, все іньше роль.Лідор сраний
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14.04.2022 13:16 Відповісти
А ти за кого голосував?
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14.04.2022 13:32 Відповісти
Перемога буде за Україною! Інакше і бути не може.
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14.04.2022 13:28 Відповісти
До Янєлоха це ніякого відношення не має.
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14.04.2022 13:29 Відповісти
Справа навіть не в Зєлі як такому, бо він, по суті, ніхто. Справа в успішному проведенні спецоперації "Буратіно", яка закінчилась олігархічно-популістичним реваншем з обранням блазня на вищу посаду.
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14.04.2022 13:28 Відповісти
Він вже задрав зі своєю астанавіть вайну, посмотреть в глаза *****, надо йті на кампроміси. У нас війна з РАШОЮ, з ******, от про це треба казати, а не торгувати державою й територіями.
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14.04.2022 13:43 Відповісти
Про які цінності воно меле, якщо протизаконно вимикають з ефірів т2 проукраїнські канали і це у час війни, коли така важлива патріотична позиція... І чому не були евакуйовані люди перед наступом рфії з прикордонних населених пунктів?
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14.04.2022 13:53 Відповісти
Хтось навіяв йому, що він заслужив право висунутись кандидатом на Нобелівську премію миру, за прикладом Іцхака Рабіна. Щоправда, мир на Близькому сході так і не наступив.
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14.04.2022 13:56 Відповісти
А ЧЕГО НЕ В ПУСТЫНЕ ТОГДА ВОЕВАТЬ !)
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14.04.2022 14:00 Відповісти
Вкотре повторюся.Це не перша війна цивілізацій-Асса...Москалі були знані як ракшаси,по нашому - нав'і.
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14.04.2022 16:31 Відповісти
 
 