"Життя має перемогти війну. Цінності мають перемогти війну. Європа має перемогти війну. І ми переможемо", - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський переконаний, що життя і цінності мають перемогти війну.

Про це він написав у Телеграмі та опублікував підбірку фото про життя українців в умовах боротьби з російськими окупантами, передає Цензор.НЕТ.

"Життя має перемогти війну. Цінності мають перемогти війну. Європа має перемогти війну. І ми переможемо", - наголосив Зеленський.

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