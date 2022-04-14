"Життя має перемогти війну. Цінності мають перемогти війну. Європа має перемогти війну. І ми переможемо", - Зеленський. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський переконаний, що життя і цінності мають перемогти війну.
Про це він написав у Телеграмі та опублікував підбірку фото про життя українців в умовах боротьби з російськими окупантами, передає Цензор.НЕТ.
"Життя має перемогти війну. Цінності мають перемогти війну. Європа має перемогти війну. І ми переможемо", - наголосив Зеленський.
Топ коментарі
+13 EFB Jeppesen
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+10 David Davidov
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+10 Юрий Липницкий
показати весь коментар14.04.2022 13:16
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