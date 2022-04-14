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"Муж привез со спецоперации с Украины", - росіянка продає вкрадений в Україні шуруповерт. СКРІНШОТ

Мешканка Твєрі намагається продати в інтернеті вкрадений її чоловіком-загарбником в Україні шуруповерт. Ціна - в чотири рази нижча за новий.

Скріншот оголошення опублікувала у фейсбуці Марина Данилюк-Ярмолаєва, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Продам набор Metabo за 2 тысячи 400 рублей, фирменный, в отличном состоянии, муж привез со спецоперации с Украины", - йдеться в тексті оголошення.

2400 рублів, які жінка хоче отримати за вкрадений шуруповерт, - це 850 грн. Новий такий шуруповерт коштує вчетверо дорожче - від 2999 до 3374 грн.

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Муж привез со спецоперации с Украины, - росіянка продає вкрадений в Україні шуруповерт 01

Муж привез со спецоперации с Украины, - росіянка продає вкрадений в Україні шуруповерт 02

Автор: 

мародерство (339) росія (65360)


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Топ коментарі
+48
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14.04.2022 13:52
+28
Ви думали що е Дно???
Ні в них прірва бездонна
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14.04.2022 13:53
+21
Дописала бы, что мужу на протез надо. Быстрее заплатили бы.
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14.04.2022 13:54
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14.04.2022 13:52 Відповісти
Так а де ж скелети взяли? "Патєрь вєдь нєт?"
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14.04.2022 13:55 Відповісти
зауважте, не антропології, а біології нізших потвор
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14.04.2022 14:04 Відповісти
і не анатомії людини
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14.04.2022 14:11 Відповісти
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14.04.2022 14:05 Відповісти
Бляха, це ж два знищених т-600! Скайнет захопив ерефію
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14.04.2022 14:50 Відповісти
Эта спермоприемник свиноличынка не знает что шуруповертом можно клитор крутить до утраты сознания и улететь сквиртом в Космос.. вот же дурепа ей муж сексо дром привез а она продает...
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14.04.2022 15:05 Відповісти
после получения похоронных за своего ваньку ей ахмат-сила будет свой шуруп закручивать
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14.04.2022 15:41 Відповісти
))) если череп как у неандертальца то верю...
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14.04.2022 14:04 Відповісти
В качестве наглядного пособия редкого вида мутантов. Скелет человека, а ума даже в костном мозге не найдешь.
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14.04.2022 14:09 Відповісти
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14.04.2022 14:50 Відповісти
С паршивой овцы...
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14.04.2022 15:10 Відповісти
Ви думали що е Дно???
Ні в них прірва бездонна
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14.04.2022 13:53 Відповісти
Дописала бы, что мужу на протез надо. Быстрее заплатили бы.
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14.04.2022 13:54 Відповісти
Вы нифига не поняли скрепную душу роSSийских *********! Если написать, что нужно СРОЧНО на протез, то покупатели активно будут требовать СКИДКУ! Им ПЛЕВАТЬ на собственных ублюдков.
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14.04.2022 14:56 Відповісти
Паскуда тим шуруповертом дірку зроби собі та своїй ублюдочній родині
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14.04.2022 13:55 Відповісти
ПРосверлити тим шурупокрутом діркі в лобі, цій сучці та ії ********.
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14.04.2022 13:55 Відповісти
ХТО ЩЕ НЕ ВІДПИСАВСЯ ТВАРЮЦІ?
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14.04.2022 13:55 Відповісти
Попробовала, не проходит, то ли уже удалила, наверное, много писали ей " добрых" пожеланий
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14.04.2022 14:09 Відповісти
А ще Він привіз якусь фігню, що він почав ночами світитись.
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14.04.2022 13:55 Відповісти
"А іщо прадайом все лампочки, ібо не нужни - муж послє вазвращенія із Чернобиля сам нам свєтіт..."
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14.04.2022 13:58 Відповісти
Ну що, напишемо їй на вацап?
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14.04.2022 13:57 Відповісти
Как личинка папашкина,гордится батей и традиционно для юных нацистов мечтает стать проституткой?
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14.04.2022 13:59 Відповісти
Как ее мамка-самка?
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14.04.2022 15:51 Відповісти
Настолько тупорылые,что даже не шифруются. 🤦
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14.04.2022 14:01 Відповісти
позорище
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14.04.2022 14:02 Відповісти
животные, твари, ПОТВОРИ !!!

виставляти "привезенный с Украины шуруповерт" та себе із донькою може тільки кончена потвора !
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14.04.2022 14:02 Відповісти
Не дивуйтеся, вони ще і труси виставлять на продажу.
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14.04.2022 14:06 Відповісти
Курва! Чтобы этот шуруповерт применили при таких же обстоятельствах, как насиловали наших женщин и детей! ***** конченые
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14.04.2022 14:04 Відповісти
Чтобы понять насколько русские на поддерживают спецоперацию, нужно просто посмотреть что с такими мразями будет в дальнейшем. У этих упырей должны быть выбиты окна, двери и разбиты хлебальники это как миним, а особо дикие которые убивали украинцев должны быть резанными и стреляными. Если всего этого не произойдет - значит они все там за одно.
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14.04.2022 14:06 Відповісти
Терміново! ЗСУ потрібна допомога. Залишилось всього 58 млн.грн.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
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14.04.2022 14:07 Відповісти
Кон чен і
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14.04.2022 14:07 Відповісти
дешуруповертизация
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14.04.2022 14:08 Відповісти
Свиноматка, вже приговорила своє дитя і всіх своїх рідних аж до сьомого коліна, не жити, а мучитися на цій землі. Так воно і буде.
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14.04.2022 14:12 Відповісти
Надеюсь из твоего мужа сделают корм для собак и свиней и тебе продадут.
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14.04.2022 14:14 Відповісти
Надо же, кацапы выглядят как люди, а внутри - просто деградировавшее античеловеческое тупое и злобное дерьмо.
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14.04.2022 14:15 Відповісти
Отак подивишся здаля на москаля - неначе справді він людина: іде собі як сиротина, очима - блим, губами - плям, і десь трапляється хвилина - його буває навіть жаль. А ближче підійдеш -москаль...
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14.04.2022 14:26 Відповісти
Вона ж навмисно це додала, щоб ціна зросла. Касапи дрочать на спижжене, особливо у ненависних "нацЫстов
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14.04.2022 14:17 Відповісти
Мене завжди дивувала сліпа віра цих вилупків в безкарність. Наче, їх в ********* не дістануть. Мабуть, не знають про історію гіві, моторили і захарченка. Та в них хоч охорона була і фсбшна "криша", а вас, паскуди, хто охороняти буде. Їдіоти.
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14.04.2022 14:20 Відповісти
Пора активизировать всех кто умеет разводить, чтобы они провели диверсию продавая краденное в Украине на русских площадках с подписью - муж или сын или сват, брат привез с Украины и вырученные деньги отправлять на потребности пострадавших или на потребности ВСУ
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14.04.2022 14:37 Відповісти
Мародерка продає награблене мародером щоб купити пляшку і газировку своїм малолітнім майбутнім мародерам
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14.04.2022 14:39 Відповісти
Всех этих курв надо регистрировать. И потом при возможности судить за подсобничество мародерства и продажу краденного.
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14.04.2022 15:01 Відповісти
Народ, я не знаю, правда это или нет. Но знакомые сказали, что вчера где-то в соцсетях видели разоблачение: типа это украинская семья на фото, а само объявление сделали специально, чтобы кого-то подставить. Я не знаю, правда это или нет, за что купил, за то и продаю. Но никто такую информацию не слышал?
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14.04.2022 15:15 Відповісти
проіздом з лугандону -на тернопільщині людей приютили накормили дали переспати-після відізду далі на захід чи в Європу залишили записку на ліжку-"всьо равно мы вас ненавидим"
є над чим подумати.......
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14.04.2022 15:40 Відповісти
то всім можна дружно дзвонити цій курві і побажати чогось
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14.04.2022 15:34 Відповісти
Стаття 198 Кримінального кодексу України: Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом карається позбавленням волі до трьох років. У правоохоронних органів є всі підстави порушувати кримінальні справи і згодом притягати до відповідальності не лише самих московських мародерів але і їх самок.
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14.04.2022 16:12 Відповісти
Тварюки з твері
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14.04.2022 16:22 Відповісти
кацапских преступников надо находить и ликвидироватьв любой точке земного шара
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14.04.2022 16:43 Відповісти
Мне вот Херсон дороже, чем этот шуруповёрт.
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14.04.2022 18:30 Відповісти
Т.е. мужу шуруповерт не понадобился. И действительно, вы же там все **** рукожопые, даже не знаете в какую дырку в тот шуруповерт биту вставлять.
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14.04.2022 19:16 Відповісти
Більш схоже на те, що її чоловіку цей дівайс більше ніколи не знадобиться. Тому і продає.
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14.04.2022 21:50 Відповісти
 
 