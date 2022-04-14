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"Муж привез со спецоперации с Украины", - росіянка продає вкрадений в Україні шуруповерт. СКРІНШОТ
Мешканка Твєрі намагається продати в інтернеті вкрадений її чоловіком-загарбником в Україні шуруповерт. Ціна - в чотири рази нижча за новий.
Скріншот оголошення опублікувала у фейсбуці Марина Данилюк-Ярмолаєва, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Продам набор Metabo за 2 тысячи 400 рублей, фирменный, в отличном состоянии, муж привез со спецоперации с Украины", - йдеться в тексті оголошення.
2400 рублів, які жінка хоче отримати за вкрадений шуруповерт, - це 850 грн. Новий такий шуруповерт коштує вчетверо дорожче - від 2999 до 3374 грн.
Топ коментарі
+48 Сергей Владимирович #504607
показати весь коментар14.04.2022 13:52
+28 ॐ Серж ॐ
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+21 Сергей Евланов
показати весь коментар14.04.2022 13:54
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Ні в них прірва бездонна
животные, твари, ПОТВОРИ !!!
виставляти "привезенный с Украины шуруповерт" та себе із донькою може тільки кончена потвора !
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
є над чим подумати.......