"Муж привез со спецоперации с Украины", - росіянка продає вкрадений в Україні шуруповерт. СКРІНШОТ

Мешканка Твєрі намагається продати в інтернеті вкрадений її чоловіком-загарбником в Україні шуруповерт. Ціна - в чотири рази нижча за новий.

Скріншот оголошення опублікувала у фейсбуці Марина Данилюк-Ярмолаєва, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Продам набор Metabo за 2 тысячи 400 рублей, фирменный, в отличном состоянии, муж привез со спецоперации с Украины", - йдеться в тексті оголошення.

2400 рублів, які жінка хоче отримати за вкрадений шуруповерт, - це 850 грн. Новий такий шуруповерт коштує вчетверо дорожче - від 2999 до 3374 грн.

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