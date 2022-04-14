"Елітні" псковські десантники стають військовими одразу після школи, - "Слідство.Інфо". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Журналісти ідентифікували деяких окупантів, які вчиняли воєнні злочини у селищі Бородянка, і встановили, що більшість із них — не старші за 22 роки і майже жоден із них не здобув вищої освіти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо": "Елітні" російські десантники йдуть в армію одразу після школи".

Днями Головне управління розвідки Міноборони опублікувало список російських військових, які вчиняли воєнні злочини у селищі Бородянка. Йдеться про військовослужбовців 234 десантно-штурмового полку Росії з міста Псков.

Журналісти проаналізували цей список і зуміли ідентифікувати декількох окупантів. У результаті вдалося встановити, що більшість росіян з цього списку — не старші за 22 роки і майже жоден з них не здобув вищої освіти. Дослідження журналістів також показало, що принаймні частина окупантів з цього списку досі живі — вони активні у соцмережах.

Зокрема, журналісти встановили особу 20-річного рядового Павла Петрова. За спеціальністю він — гранатометник. Павла призвали до армії менше року тому. До цього юний окупант, як свідчать його соцмережі, розпивав спиртні напої та вживав наркотики. У грудні минулого року Петров отримав грамоту від командира десантно-штурмового полку за "добросовестное исполнение должностных обязанностей". 10 квітня росіянин виклав фото, зняте, ймовірно, в Україні.

Рядовий Павло Петров, 20 років

Ще один окупант, якого ідентифікували журналісти, — заступник командира взводу та командир бойової машини, сержант Анатолій Возісов. Анатолій — один із найстарших окупантів, які фігурують у забутому в Україні списку. Йому 31 рік. Попри відносно поважний вік Анатолій Возісов не надто переймався здобуттям освіти. Окупант закінчив 11 класів і відразу ж пішов "служить отечеству".

Журналісти знайшли стару сторінку росіянина "Вконтакті", де в графі діяльність було написано: Устраиваюсь на контрактную службу". А в розділі про себе: "Мужик я че сказать". Судячи з фотографій у соцмережах, Анатолій поміж контрактною службою не забував і про гулянки.

Досліджуючи соцмережі окупанта, "Слідство.Інфо" звернуло увагу на цікавий момент. Деякі користувачі залишали під фотографіями окупанта коментарі українською мовою. На сторінці однієї з коментаторок місцем проживання вказане місто Рівне.

Сержант Анатолій Возісов, 31 рік

Ще один росіянин, особу якого встановили журналісти, — 27-річний сержант Дмитро Горбунов, який обіймає посаду командира бойової машини. Для дорослого життя йому вистачило 11 класів освіти. Служити в окупаційних військах Горбунов почав у 2014 році. У соціальній мережі "Вконтакті" Горбунов назвав себе Чугуновим.

Окупант Горбунов до вторгнення в Україну демонстрував на фото, як п’є горілку, їсть ікру і дивиться радянські фільми. А ще росіянин встиг відгуляти весілля і навіть з’їздити на відпочинок до окупованого Криму.

Сержант Дмитро Горбунов, 27 років (з горілкою в руках)

25-річний рядовий-навідник Констаніт Мартьянов, як і інші з досліджуваного журналістами списку, обмежився 11-ма класами освіти і в 2016 році вступив на військову службу. Спільні фото з окупантом активно публікує в соцмережах його сестра. А ще вона поширює пропагандистські дописи.

Рядовий Констаніт Мартьянов, 25 років

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Також журналісти ідентифікували 25-річного молодшого сержанта Алєксандра Тімофєєва, який обіймає посаду механіка-водія. Тімофєєв вивчився на автомеханіка і вирішив стати воякою. Як свідчать соцмережі окупанта, з молодих років він не проти випити, покурити та й взагалі весело провести час.

Сержант Алєксандр Тімофєєв, 25 років (ліворуч, в кашкеті)

19-річний єфрейтор Владислав Якімович два роки тому закінчив школу і пішов служити в окупаційну армію. А тепер приїхав вчиняти воєнні злочини в Україні. За посадою Якімович – стрілець і помічник гранатометника. Українці вже дісталися до соцмереж окупанта. "Лучше бы ты мозги себе накачал. Тогда бы понял, что в Украину лучше не ехать. Вас всех там пустят на пушечное мясо! Причем ваши же командиры", — такий коментар з’явився нещодавно під фотографією окупанта у соцмережах.

Єфрейтор Владислав Якімович, 19 років

Зауважимо, що про так званих псковських десантників відомо давно, вони не вперше в Україні: бойовики 234-го полку брали участь в окупації Криму, захопленні бурових вишок "Чорноморнафтогазу" та у бойових діях на Донбасі.