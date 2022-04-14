УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5293 відвідувача онлайн
Новини Фото
37 967 42

"Елітні" псковські десантники стають військовими одразу після школи, - "Слідство.Інфо". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Журналісти ідентифікували деяких окупантів, які вчиняли воєнні злочини у селищі Бородянка, і встановили, що більшість із них — не старші за 22 роки і майже жоден із них не здобув вищої освіти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо": "Елітні" російські десантники йдуть в армію одразу після школи".

Днями Головне управління розвідки Міноборони опублікувало список російських військових, які вчиняли воєнні злочини у селищі Бородянка. Йдеться про військовослужбовців 234 десантно-штурмового полку Росії з міста Псков.

Журналісти проаналізували цей список і зуміли ідентифікувати декількох окупантів. У результаті вдалося встановити, що більшість росіян з цього списку — не старші за 22 роки і майже жоден з них не здобув вищої освіти. Дослідження журналістів також показало, що принаймні частина окупантів з цього списку досі живі — вони активні у соцмережах.

Зокрема, журналісти встановили особу 20-річного рядового Павла Петрова. За спеціальністю він — гранатометник. Павла призвали до армії менше року тому. До цього юний окупант, як свідчать його соцмережі, розпивав спиртні напої та вживав наркотики. У грудні минулого року Петров отримав грамоту від командира десантно-штурмового полку за "добросовестное исполнение должностных обязанностей". 10 квітня росіянин виклав фото, зняте, ймовірно, в Україні.

Елітні псковські десантники стають військовими одразу після школи, - Слідство.Інфо 01

Рядовий Павло Петров, 20 років

Ще один окупант, якого ідентифікували журналісти, — заступник командира взводу та командир бойової машини, сержант Анатолій Возісов. Анатолій — один із найстарших окупантів, які фігурують у забутому в Україні списку. Йому 31 рік. Попри відносно поважний вік Анатолій Возісов не надто переймався здобуттям освіти. Окупант закінчив 11 класів і відразу ж пішов "служить отечеству".

Журналісти знайшли стару сторінку росіянина "Вконтакті", де в графі діяльність було написано: Устраиваюсь на контрактную службу". А в розділі про себе: "Мужик я че сказать". Судячи з фотографій у соцмережах, Анатолій поміж контрактною службою не забував і про гулянки.

Досліджуючи соцмережі окупанта, "Слідство.Інфо" звернуло увагу на цікавий момент. Деякі користувачі залишали під фотографіями окупанта коментарі українською мовою. На сторінці однієї з коментаторок місцем проживання вказане місто Рівне.

Елітні псковські десантники стають військовими одразу після школи, - Слідство.Інфо 02

Сержант Анатолій Возісов, 31 рік

Ще один росіянин, особу якого встановили журналісти, — 27-річний сержант Дмитро Горбунов, який обіймає посаду командира бойової машини. Для дорослого життя йому вистачило 11 класів освіти. Служити в окупаційних військах Горбунов почав у 2014 році. У соціальній мережі "Вконтакті" Горбунов назвав себе Чугуновим.

Окупант Горбунов до вторгнення в Україну демонстрував на фото, як п’є горілку, їсть ікру і дивиться радянські фільми. А ще росіянин встиг відгуляти весілля і навіть з’їздити на відпочинок до окупованого Криму.

Елітні псковські десантники стають військовими одразу після школи, - Слідство.Інфо 03

Сержант Дмитро Горбунов, 27 років (з горілкою в руках)

25-річний рядовий-навідник Констаніт Мартьянов, як і інші з досліджуваного журналістами списку, обмежився 11-ма класами освіти і в 2016 році вступив на військову службу. Спільні фото з окупантом активно публікує в соцмережах його сестра. А ще вона поширює пропагандистські дописи.

Елітні псковські десантники стають військовими одразу після школи, - Слідство.Інфо 04

Рядовий Констаніт Мартьянов, 25 років

Дивіться також: "Слідство.Інфо" ідентифікувало артилеристів окупаційних військ із Брянська, які обстрілюють українські міста. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також журналісти ідентифікували 25-річного молодшого сержанта Алєксандра Тімофєєва, який обіймає посаду механіка-водія. Тімофєєв вивчився на автомеханіка і вирішив стати воякою. Як свідчать соцмережі окупанта, з молодих років він не проти випити, покурити та й взагалі весело провести час.

Елітні псковські десантники стають військовими одразу після школи, - Слідство.Інфо 05

Сержант Алєксандр Тімофєєв, 25 років (ліворуч, в кашкеті)

19-річний єфрейтор Владислав Якімович два роки тому закінчив школу і пішов служити в окупаційну армію. А тепер приїхав вчиняти воєнні злочини в Україні. За посадою Якімович – стрілець і помічник гранатометника. Українці вже дісталися до соцмереж окупанта. "Лучше бы ты мозги себе накачал. Тогда бы понял, что в Украину лучше не ехать. Вас всех там пустят на пушечное мясо! Причем ваши же командиры", — такий коментар з’явився нещодавно під фотографією окупанта у соцмережах.

Елітні псковські десантники стають військовими одразу після школи, - Слідство.Інфо 06

Єфрейтор Владислав Якімович, 19 років

Зауважимо, що про так званих псковських десантників відомо давно, вони не вперше в Україні: бойовики 234-го полку брали участь в окупації Криму, захопленні бурових вишок "Чорноморнафтогазу" та у бойових діях на Донбасі.

Автор: 

армія рф (17516) Слідство.Інфо (43) Бородянка (82)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
рабсія та її насєлєніе повинно бути або знищене, або ізольоване, ми частина цивілізованого світу, тому для нас усі ці івани да марьї і світлини з їх задупінськів це як зоопарк, щоб більше не торкались нас і нашого життя їх смердюче зазеркалля з їх мовою, культурою, їжею, музикою і тд. для нас це повинно бути відразливим сміттям, всі ці світлини визивають тільки відразу і рвотний рефлекс... як фото побуту ІГІЛ та тому подібне
показати весь коментар
14.04.2022 13:58
+21
А потім цю еліту Альфівці стріляють під Києвом))
показати весь коментар
14.04.2022 13:54
+21
Типові москалі.
показати весь коментар
14.04.2022 13:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А потім цю еліту Альфівці стріляють під Києвом))
показати весь коментар
14.04.2022 13:54 Відповісти
це той абсолютно кончений збочений полк, циї висерки гвалтують немовлят !!!!!!! цей факт обов'язково повинен бути представлений на новому Нюренберзі !!!!!!!!!!!!! цей, типа, полк має назавжди 6носити ім'я гвалтівників немовлят!!!!!!!!!
показати весь коментар
14.04.2022 16:48 Відповісти
Их всех нужно убить всех до единого !!! После ПЕРЕМОГИ Я буду готов. думаю как и все мое отделение найти их и всех похоронить
показати весь коментар
15.04.2022 17:45 Відповісти
Типові москалі.
показати весь коментар
14.04.2022 13:56 Відповісти
У Лаврова мне больше нравится.... ДЕБИЛЫ ***!!!!
показати весь коментар
14.04.2022 15:02 Відповісти
рабсія та її насєлєніе повинно бути або знищене, або ізольоване, ми частина цивілізованого світу, тому для нас усі ці івани да марьї і світлини з їх задупінськів це як зоопарк, щоб більше не торкались нас і нашого життя їх смердюче зазеркалля з їх мовою, культурою, їжею, музикою і тд. для нас це повинно бути відразливим сміттям, всі ці світлини визивають тільки відразу і рвотний рефлекс... як фото побуту ІГІЛ та тому подібне
показати весь коментар
14.04.2022 13:58 Відповісти
Пішов нах, за кораблем.
показати весь коментар
14.04.2022 14:19 Відповісти
Я не сказав, що ми повинні переходити кордони рабсії, і нищити їх. тільки тих хто на нашій землі. якщо є якісь сміливці, які готові проводит спецоперації з денацифікації самої рабсії, я тільки це підтримаю. я не говорю за геноцид. всім чхати що вони там читають і думають, вони живуть в зазеркаллі, нас не повинно обходити що хтось там з них думає. хай бояться... ми вже втомились боятись. 24 лютого цього року - момент коли зник весь страх, якщо в тебе ні, і ти досі боїшся... ну я не знаю... ми повинні покоритись і зникнути як нація? *пасрєдінє (України) домовимось?
показати весь коментар
14.04.2022 14:45 Відповісти
Які ж вони конечно-дебільні, як і всі кацапи.
показати весь коментар
14.04.2022 13:58 Відповісти
буржуї це хто, лайномнтчик?
показати весь коментар
14.04.2022 14:20 Відповісти
найманих працівників немає тільки при диктатурі, де всі працівники - раби
показати весь коментар
14.04.2022 15:44 Відповісти
Ти можеш теоретично сказати, як без найманих працівників зробити наприклад телевізор ?
показати весь коментар
14.04.2022 16:04 Відповісти
коли існує тільки один роботодавець - держава, то в магазині стоять на полицях тільки зелені помідори і гумові калоші, бо немає конкуренції.

тобі скільки рочків ?

ти в ссссері жив ?
показати весь коментар
14.04.2022 16:21 Відповісти
То лівацький неадекват.
Йому якесь кацапське окупантське бидло миліше за, наприклад, "буржуя" Ілона Маска, який допомагає Україні.
Ліваки хворі на голову. Такі долбануті є у всіх країнах.
показати весь коментар
14.04.2022 16:36 Відповісти
Так Ви подивіться їхні фільми про десантників там тільки і роблять що бухають і головою про щось б'ються (бо там порожньо)
показати весь коментар
14.04.2022 13:59 Відповісти
А є й десантниці. Їм голова не потрібна. )))

показати весь коментар
14.04.2022 16:41 Відповісти
Півтора на два то заглибоко буде. Сантиметрів 50 вистачить.
показати весь коментар
14.04.2022 14:10 Відповісти
А еще и контужеными при рождении😀
показати весь коментар
14.04.2022 14:00 Відповісти
Последнее фото бздесантника - конченный дрыщь
показати весь коментар
14.04.2022 14:04 Відповісти
На коні то можна і відхватити по самісінькі.
показати весь коментар
14.04.2022 14:08 Відповісти
Дивлячись на фото, де воно граблі підняло, одразу згадалося, що у рукопашників є удар під пахву, що рука німіє на 1-2 хв, як від ураження струмом.
показати весь коментар
14.04.2022 14:09 Відповісти
ХУНВЕЙбінезація...
показати весь коментар
14.04.2022 14:10 Відповісти
На першому фото пєтров то чисто арієць. Характер нордічеський, к ізмєнє нє склонєн.
показати весь коментар
14.04.2022 14:13 Відповісти
СЛАВА ВСУ!
показати весь коментар
14.04.2022 14:35 Відповісти
Яка нахрен еліта! Гопники це з підворотні, яким офіційно дали зброю і благословили пуйло з гундяєм йти вбивати та гвалтувати. І якщо хто з них вціліє і повернеться в вонючий мордор, то буде там робити те саме що і тут в Україні.
показати весь коментар
14.04.2022 14:39 Відповісти
Та яка вища освіта??? Вони ж дебіли! В них нестача йоду на обличчі написана! Не зрозуміло як вони взагалі школу закінчили.
показати весь коментар
14.04.2022 14:48 Відповісти
а потім від асфальту відшкрябуй
показати весь коментар
14.04.2022 15:43 Відповісти
Ставши ЕЛІТНИМ псковским десантником вони відразу стають ЗВИЧАЙНИМ кормом українських червів
показати весь коментар
14.04.2022 17:22 Відповісти
Это точно десантники ?

На фото мудилы с нижнего тагила
показати весь коментар
14.04.2022 17:40 Відповісти
Какие то дегенераты в физическом плане.какое то гнилье, ппц... и это войска козломордые?!...да и в ментальном плане дауны конченные...
показати весь коментар
14.04.2022 20:10 Відповісти
Глаза уский,значит русский
показати весь коментар
14.04.2022 22:22 Відповісти
Насколько уже пропитан смотря на эту другую всю эту мразь , сразу после просмотра фото убогих лиц , можно смело сказать это Кацап.. У нас на Украине таких ****** нет . Слава Украине !!!
показати весь коментар
15.04.2022 13:58 Відповісти
Якесь зборище імбіцилів
показати весь коментар
15.04.2022 21:10 Відповісти
Вглядевшись в эти хари, так и хочется воскликнуть - старик Ломброзо, как же Вы были правы со своей теорией!!!!
показати весь коментар
16.04.2022 10:32 Відповісти
Прочитав статтю і склалося враження що автор переживає що кацапи не мають вищої освіти , ніби дохлий кацап із ВО чимось кращий за дохлого безграмотного , як на мене то якось ***** , аби дохлий (( Вища освіта ще жодного кацапа не зробила розумним , вони всі дзюрять окропом від думки про "знищення націков" від нещасного оленяра до любого прахвєсора .... нічого не поробиш .... орда ((
показати весь коментар
16.04.2022 12:10 Відповісти
 
 